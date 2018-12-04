﻿ "Зеленая лампа": собака-ассистент для особенного ребенка, Mixnews.lv

Зеленая лампа |

В данный момент участниками программы «Друг для особого ребенка» стали пятеро детей из разных городов Латвии.

На этой неделе программа "Зеленая лампа" поддерживает участников долгосрочной программы «Друг для особого ребенка» и их четвероногих друзей и помощников.

Есть особые дети и особые ситуации, когда улучшить здоровье и самочувствие ребенка помогают животные – дельфины и лошади. Наряду с дельфинотерапией и рейттерапией все чаще приходит на помощь и канистерапия, где функции терапевта выполняет специально отобранная и обученная собака.

Пятеро детей и их семьи стали участниками долгосрочной программы «Друг для особого ребенка». Ее цель – обеспечить четверых детей с особыми потребностями собаками-ассистентами и одного слабовидящего юношу – собакой-поводырем.

До 11 декабря любой желающий может поддержать эту программу, позвонив на номер благотворительного телефона «Зеленой лампы»

Тел. 9 000 63 84

(стоимость звонка 1,42 евро)

В любое время в течение всего года можно оказать поддержку, сделав пожертвование:

ССЫЛКА на СЧЁТ ПОМОЩИ - ЗДЕСЬ

Банковские реквизиты для пожертвований:

Благотворительный фонд BeOpen

Рег. № 50008218201

№ счета: LV59 CBBR 1123 2155 000 10

Цель программа «Друг для особого ребенка»

Программа возникла два года назад. За это время в пяти семьях в Риге, Валмиере, Лиепае и Салацгриве при финансовой поддержке фонда появились щенки с особой миссией – стать надежными друзьями, помощниками и ассистентами для своих особых хозяев – детей с особыми потребностями.

В отличие от других международных программ, будущие четвероногие помощники уже со щенячьего возраста живут вместе со своими юными хозяевами. Таким образом привыкание друг к другу происходит постепенно, а между ребенком и его будущим помощником зарождается глубокая психологическая связь.

Щенков, обладающих подходящими конкретному ребенку чертами характера, отбирают привлеченные эксперты. Программу помогают реализовывать опытные специалисты. Кинологи и канистерапевты работают индивидуально с каждым из детей, их семьями и будущими ассистентами.

Диагнозы и состояние здоровья детей очень отличаются, поэтому задачи и потребности в помощи – тоже разные. Такая собака-асистент не только выполняет простые действия – включить свет, принести, унести, поднять предметы, но изо дня в день своим присутствием осуществляет целый комплекс лечебной реабилитации, который специалисты называют канистерапией.

Черный лабрадор Йоми - ассистент-поводырь Кирилла из Лиепаи. Собака стала для мальчика глазами и ушами.

Для незрячего или слабовидящего человека собака-поводырь заменяет глаза, сопровождая своего хозяина повсюду за пределами дома. Такие собаки обучаются специальным навыкам, чтобы уметь предупредить хозяина о препятствиях на его пути, помочь ему правильно перейти улицу и обеспечить безопасное передвижение.

В некоторых странах канистерапия уже включена в программы поддержки, оплачиваемые государством. Нам же до этого предстоит пройти еще долгий путь. Зарубежный опыт и исследования подтверждают большое значение и преимущества канистерапии для здоровья людей.

Эти пятеро ребят с особыми потребностями и их семьи являются одними из первых и пока немногих в Латвии, кто может убедиться в этом на собственной практике.

За два года в рамках программы достигнуты ощутимые результаты. Важные, очень положительные перемены происходят в повседневной жизни всех ее участников. Рижанку Катрину, Роберта из Валмиеры, Элину из Лиепупе и Кирилла из Лиепаи будущие собаки-ассистенты и собака-поводырь побуждают быть активнее, увереннее в себе, смелее включаться в полноценную повседневную жизнь.

Малыш Эверт и его друг-поводырь Ори.

А для маленького хрупкого Эверта, воспринимающего происходящее вокруг в основном на слух и ощупь, будущий друг Ори стал серьезной связью с окружающим миром. Однако опыт показывает, что необходимо продолжать оказывать поддержку этим детям и их будущим ассистентам, в том числе продолжать занятия по канистерапии.

«Все чаще кинологи проводят занятия с участниками программы в общественных местах, обучая детей в инвалидных колясках в сопровождении своих четвероногих помощников посещать магазины, библиотеки, передвигаться по запруженным людьми улицам и становиться дисциплинированными участниками дорожного движения. Для всех собак изготовлены яркие отражающие жилетки с надписью «Собака-ассистент».

Тем самым окружающие привыкают к мысли, что такая собака имеет право находиться в общественных местах. Наряду с этим люди становятся более толерантны и понимают, что дети с особыми потребностями – такая же часть общества, и мы должны помочь им как можно более полноценно участвовать в повседневной жизни общества и общаться со сверстниками», – говорит член правления благотворительного фонда BeOpen Ингрида Шмите.

«Наш фонд благодарит всех отзывчивых людей, кто поддерживает программу и сделал возможным нам всем вместе помочь этим особенным детям и их очень стойким родителям», – отмечает Ингрида Шмите. «Одновременно хочу выразить огромную признательность кинологам-канистерапевтам, благодаря большой работе которых возможна реализация этой программы – это Владислава Акимова в Риге, Лигия Фришфелде в Валмиере, Мара Семенова в Лиепае и Инга Земите в Лимбажи. Мы верим, что общими усилиями, при поддержке и понимании со стороны окружающих, мы сможем продолжить эту долгосрочную программу».

Приглашаем всех присоединиться к этому благотворительному проекту и поддержать долгосрочную программу обучения профессиональных собак-ассистентов – будущих верных друзей и надежных помощников для детей с особыми потребностями.

Канистерапия – это лечебная реабилитация, способная помочь ребенку преодолеть социальную отчужденность, повысить самооценку, ослабить неврозы, улучшить координацию движений и укрепить психологическую устойчивость. Для Латвии пет-терапия, или терапия с помощью животных, пока еще является новой инициативой, но в остальном мире она реализуется уже давно, демонстрируя впечатляющие успехи.

Фото: Маренда Запольска

Благотворительная авторская программа «Зеленая лампа» выходит в эфир на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник в 16:00. Передачу ведут журналисты Ольга Авдевич и Рита Трошкина.