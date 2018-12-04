﻿ "Зеленая лампа": на лечение 13-летнего Рудольфа собрано более 14 тысяч евро, Mixnews.lv

Зеленая лампа |

13-летний Рудольф пострадал в аварии, когда ему было 8 лет. После уроков на пешеходном переходе возле школы его сбила машина. За рулем был бывший полицейский. С тех пор тянутся бесконечные суды и разбирательства, и мама, которая воспитывает мальчика одна (отец умер ещё до той трагедии), безуспешно добивается компенсации на лечение.

Благотворительный фонд BeOpen открыл счет помощи для Рудольфа на оплату поездки на лечение в Словакию. Программа "Зеленая лампа" рассказала историю мальчика в прошлый вторник.

Спасибо всем, кто откликнулся! Всего на 3-недельный курс реабилитации в нейрологическом центре "Adeli" в Словакии маме Рудольфа нужно было собрать 8800 евро. Нужная на лечение сумма была собрана за три дня. Всего за неделю на счет, открытый для Рудольфа, поступило 14 216 евро. В том числе было сделано 3175 звонков на благотворительный телефон на сумму 3967 евро.

Мама Инга сердечно благодарит всех, кто участвовал в судьбе ее сына. Мы верим, что лечение поиожет Рудольфу справиться с тяжелыми последствиями травмы, и он сможет ходить, бегать, радоваться жизни, как другие его сверстники.

Рудольф с мамой.

Все дополнительно поступившие деньги будут зафиксированы на счету, который открыл для него благотворительный фонд BeOpen, и пойдут на оплату реабилитации в следующем году.

ПОДРОБНОСТИ можно прочитать по ссылке ЗДЕСЬ

Благотворительная авторская программа "Зеленая лампа" на радио Baltkom выходит каждый вторник в 16 часов на волне 93.9 FM. Авторы и ведущие программы – журналисты Ольга Авдевич и Рита Трошкина.