﻿ АНОНС: в "Зеленой лампе" - глава фонда BeOpen Ингрида Шмите, Mixnews.lv

Зеленая лампа |

Гостья программы "Зеленая лампа" - руководитель благотворительного фонда BeOpen Ингрида Шмите.

Приближаются Рождественские недели. Самое время поговорить о хорошем. С руководителем фонда BeOpen Ингридой Шмите будем говорить философии благотворительности. О том, как можно реально помочь людям справиться с бедой. С чего начинается милосердие. Можно ли самому получить радость, принеся пользу другому. Будем говорить об итогах года и конкретных историях, которые не могут оставить равнодушными.

Включайте радио Baltkom 93,9 FM сразу после 16 часов