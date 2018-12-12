﻿ "Зеленая лампа": для проекта "Друг для особого ребенка" собрано 1200 евро, Mixnews.lv

"Зеленая лампа": для проекта "Друг для особого ребенка" собрано 1200 евро
Для поддержки участников долгосрочной программы «Друг для особого ребенка», о которых программа «Зеленая лампа» рассказывала на прошлой неделе, cобрано 1214 евро. На благотворительный телефон было принято 429 звонков.
Эта сумма будет присоединена к счету проекта благотворительного фонда BeOpen, помогающего обеспечить собаками-ассистентами и поводырями пятерых детей с тяжелыми диагнозами.
Программа возникла два года назад. За это время в пяти семьях в Риге, Валмиере, Лиепае и Салацгриве при финансовой поддержке фонда появились щенки с особой миссией – стать надежными друзьями, помощниками и ассистентами для своих особых хозяев – детей с особыми потребностями.
Подробности об участниках проекта можно прочитать по ссылке ЗДЕСЬ.
Фото: Маренда Запольска
Благотворительная авторская программа «Зеленая лампа» выходит в эфир на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник в 16:00. Передачу ведут журналисты Ольга Авдевич и Рита Трошкина.