﻿ "Зеленая лампа": для проекта "Друг для особого ребенка" собрано 1200 евро, Mixnews.lv

Зеленая лампа |

В данный момент участниками программы фонда BeOpen «Друг для особого ребенка» стали пятеро детей из разных городов Латвии.

Для поддержки участников долгосрочной программы «Друг для особого ребенка», о которых программа «Зеленая лампа» рассказывала на прошлой неделе, cобрано 1214 евро. На благотворительный телефон было принято 429 звонков.

Эта сумма будет присоединена к счету проекта благотворительного фонда BeOpen, помогающего обеспечить собаками-ассистентами и поводырями пятерых детей с тяжелыми диагнозами.

Программа возникла два года назад. За это время в пяти семьях в Риге, Валмиере, Лиепае и Салацгриве при финансовой поддержке фонда появились щенки с особой миссией – стать надежными друзьями, помощниками и ассистентами для своих особых хозяев – детей с особыми потребностями.

Подробности об участниках проекта можно прочитать по ссылке ЗДЕСЬ.

Фото: Маренда Запольска

Благотворительная авторская программа «Зеленая лампа» выходит в эфир на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник в 16:00. Передачу ведут журналисты Ольга Авдевич и Рита Трошкина.