﻿ Глава благотворительного фонда BeOpen: даже маленький звонок может изменить судьбу, Mixnews.lv

Зеленая лампа |

Гостья программы "Зеленая лампа" - руководитель благотворительного фонда BeOpen Ингрида Шмите

Ингрида Шмите – гость в "Зеленой лампе" не случайный. Наша программа сотрудничает с фондом BeOpen с октября. То есть уже третий месяц. В эфире мы поговорили о том, как идут дела у детей, которым за это время удалось помочь. Прозвучали истории и примеры.

"Иногда человек думает: ну что может сделать один мой маленький звонок на благотоворительный телефон. На самом деле – очень многое. Объединив наши силы, мы можем помочь большому числу конкретных людей справиться с бедой, - рассказала Ингрида Шмите. – Отзывчивых людей в нашей стране очень много. Часто мы видим и постоянные имена жертвователей, которые каждую неделю что-то перечисляют в помощь другим.Суммы самые разные – от 2 евро до цифры с тремя нулями".

Итоги 2,5 месяцев такие. С октября радиослушатели и читатели рубрики "Зеленая лампа" на радио Baltkom совместно с фондом BeOpen собрали в помощь страдающим от болезней детям и взрослым более 62 тысяч евро.

Более 15 тысяч звонков было сделано на благотворительный телефон "Зеленой лампы" - 90006384 (1,42 евро за звонок). Телефон работает круглосуточно и каждую неделю подключается в помощь новому герою программы.

Все эти деньги пошли на конкретные программы для конкретных людей – на оплату лекарств, лечения в медицинских центрах, реабилитации и других важных вещей.

"Мы в постоянном контакте с людьми, которые стали героями программы, и отслеживаем результаты, - рассказала наша гостья. Вот смотрите: итоги говорят сами за себя".

Маленькой Элине была сделана операция в Таллине.

1,5-годовалый Александр вместе с мамой уже отправился в Германии, чтобы заказать индивидуальный SPIO-корсет (они выехали 7 декабря).

Малыши Катя и Регнарс уже получили специальную двойную легкую коляску, и теперь мама, которая растит их одна, может с ними спокойно гулять. Также для них уже запланированы занятий в Центре аутизма.

Художница и мама двух сыновей Айя Вилмане проходит курс лечения в специализированном центре в России.

Рижанка Валерия Якимова уже отправилась на реабилитацию в Минск, и мы верим, что скоро она сможет ходить самостоятельно и уверенно.

Малышка Элиза с мамой уже съездила с мамой в диагностический центр в Лондон, где ей сделали сложные и дорогостоящие анализы. В апреле они поедут в нейрологический центр в Словакии.

Собрана большая сумма для Рудольфа Погоды, пять лет назад пострадавшего в тяжелой аварии. Мальчик вместе с мамой тоже скоро отправится в нейрологический центр Adeli. И еще останется сумма на дополнительную реабилитацию для Рудольфа.

Собрано более 1200 евро для долгосрочной программы "Друг особенного ребенка", в которой специально готовят собак служить больным детям ассистентами и поводырями.

Все эти истории вы можете прочитать на сайте mixnews.lv в рубрике "Зеленая лампа", а также на нашей страничке в сети facebook.

По мнению Ингриды Шмите, у благотворительности есть два вектора. Первый – когда мы помогаем тем, кто к нам приходит за помощью. Второй – когда мы видим, что есть люди, которые тихо страдают, но не решаются попросить помощи.

"Мы многих находим сами. Так, после сюжета про аварию на LTV, мы нашли маму Рудольфа. Несколько детей с особыми потребностями попали в программу после того, как я увидела их фотографии в проекте латвийского фотографа Ариты Строде-Клявини – "Неудобные дети", - рассказала глава фонда BeOpen. - Мы понимаем, сколько всего стоит за этими фотографиями, как трудно этим мамам. Троим уже удалось помочь. Сюжет про четвертого ребенка выйдет в "Зеленой лампе" на следующей неделе".

Само название фонда BeOpen переводится как – "Будь открытым". У фонда есть и другие большие проекты. Пару лет назад с помощью фонда была оборудована красочная игровая комната в онкологическом отделении Детской клинической больницы. А затем такая же была устроена и в детской поликлинике больницы. Для школы-интерната "Стразду муйжа", где живут и учатся слабовидящие и незрячие дети, фонд приобрел специальные дорогие приспособления для чтения, увеличивающие буквы, и оборудование, позволяющее работать по системе Брайля. Работает и долгосрочная программа "Мечты особенных детей". В прошлом году фонд провел большое Рождественское мероприятие для 143 детей с проблемамии в движении. В этом году в сотрудничестве с организацией Palidzesīm.LV тоже будет устроен праздник.

"Думаю, что люди, которые занимаются благотворительностью, сами получают от этого много эмоций и радости, когда удается кому-то конкретно помочь. Когда я вижу лично семьи, которые борются за здоровье своих детей, не жалея времени и сил, глаза часто бывают на мокром месте. Все пропускаю через себя. Но это помогает правильно расставить по местам жизненные ценности. Очень важно, чтобы наше общество понимало, что эти дети, с особыми потребностями, живут среди нас. Они такие же, как мы. Они учат нас всех быть душевными", - считает Ингрида Шмите.

Она отметила, что обычно в Рождественские дни мы становимся более чуткими и стремимся кому-то помогать. Хотелось бы, чтобы эти чувства сохранялись весь год. Чтобы мы могли вместе решать и более сложные проблемы. Чужой беды не бывает.

Благотворительная авторская программа «Зеленая лампа» выходит в эфир на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник в 16.00. Передачу ведут журналисты Ольга Авдевич и Рита Трошкина.