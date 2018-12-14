﻿ "Зеленая лампа": для 12-летнего Томаса собрана треть суммы, необходимой для оплаты корсета для позвоночника, Mixnews.lv

Зеленая лампа |

12-летнему рижанину Томасу нужна помощь для оплаты поддерживающего корсета для позвоночника, чтобы снять боли и поддержать равновесие

Программа "Зеленая лампа" рассказала историю Томаса во вторник. За три дня в помощь мальчику было собрано 1913 евро. В том числе, было сделано 1006 звонков на благотворительный телефон на сумму 1257 евро. Это третья часть нужной суммы. Важен каждый звонок и каждый евро. Спасибо всем!

С рождения 12-летний Томас страдает очень тяжелым заболеванием – spina bifida, врожденное расщепление позвоночника с повреждением спинного мозга. Ему очень тяжело ходить, двигаться и делать самые обычные для других детей вещи.

Томасу необходим специальный корсет для тела – SPIO, который будет поддерживать спину – чтобы избавить мальчика от болей и избежать дальнейшей деформации позвоночника. Такие сложные компрессионные корсеты делают по индивидуальным меркам в клинике Германии. Стоимость изготовления корсета и поездки к немецким врачам – 6000 евро

Благотворительный телефон 90006384 работает в помощь Томасу до 18 декабря. Стоимость звонка – 1,42 евро.

Благотворительный фонд BeOpen открыл счет помощи для Томаса. До 18 декабря любую сумму с помощью платежной карты можно перечислить ЗДЕСЬ

Неутешительный диагноз

У мамы Гиты это второй ребенок. Первый сын уже взрослый, он старше Томаса на 10 лет. Вся семья радовалась и ждала рождения малыша. Но жизнь Гиты изменилась резко и неожиданно, когда на 36 неделе беременности врачи сообщили ей, что у ее еще нерожденного ребенка - "spina bifida".

"Был шок, слезы, отчаяние, - говорит Гита. – Я никак не могла поверить в то, что такое с нами случилось. И до сих пор не могу принять до конца этот диагноз".

Сразу же, на второй день после рождения мальчику сделали первую операцию. В пять лет – вторую. Всего в своем маленьком возрасте Томас перенес уже три операции. В октябре этого года ему удлиняли мышцы на ногах в Детской клинической больнице Таллина.

Все эти годы каждый день, в режиме нон-стоп, мама, отбросив в сторону все остальные дела, занимается здоровьем Томаса. Постоянные реабилитации, массажи, физиотерапия, занятия в бассейне – то, без чего мальчик не смог бы двигаться и развиваться.

Мама не сдается

В 6 лет Томас начал ходить. Это было настоящее чудо. Но каждый шаг до сих пор дается мальчику с трудом. Тело его не слушается. Он вынужден носить специальные ортозы, которые нужно менять каждые два года. Это очень дорогостоящие приспособления. Каждый раз маме приходится искать средства для оплаты ортозов, потому что те, что делают в Латвии, абсолютно не годятся – они тяжелые и функционально плохо приспособлены. Ортозы они заказывают в Эстонии.

Мама находится с Томасом постоянно – и дома, и в школе, и в медицинских учреждениях. Без нее мальчик не может передвигаться, ходить по коридорам и лестнице. Она оформлена ассистентом. И во время его занятий в школе ждет рядом, переводит из класса в класс.

"Все дается очень большим трудом, - говорит Гита. - Я постоянно думаю про будущее. Как дальше жить моему мальчику. Чем он будет заниматься, когда окончит школу. Очень трудно принять эту ситуацию. Потому что Томас, к сожалению, никогда не сможет стать таким, как все".

Томас – очень открытый мальчик. Улыбчивый, спокойный. С яркими красивыми глазами. Он любит животных и мечтает стать ветеринаром. Дома у него живут друзья – большая собака Бренда, кот Мика и рыбка по имени Оливер. Книги и фильмы он тоже любит про животных. Часто бывает с мамой в зоопарке. И часами, замерев, может смотреть на лес – наблюдать за птицами и прыгающими по деревьям белками.

Мы спросили Томаса, какие подарки он попросит у Санта-Клауса на Рождество? Томас не задумываясь ответил, что хочет вторую собаку - маленького веселого спаниельчика. И уже готов его полюбить.

Для чего нужна помощь?

Томасу очень нужен специальный жилет- корсет для тела SPIO (stabilizing pressure input orthosis). Это сложная конструкция, которая поддерживает тело и позвоночник, помогает держать осанку и снимает боль и напряжение. Такой корсет из мягкого материала и со съемной спинкой изготавливается по индивидуальным меркам в Германии. Чтобы его заказать, маме и Томасу нужно ехать туда в клинику.

Стоимость корсета и всей поездки – 6000 евро. Такие деньги семье взять негде. Мы можем помочь Томасу.

Благотворительный телефон 90006384 работает в помощь Томасу до 18 декабря. Стоимость звонка – 1,42 евро.

Благотворительный фонд BeOpen открыл счет помощи для Томаса Екабсона. До 18 декабря любую сумму с помощью своей платежной карты можно перечислить ЗДЕСЬ или сделать перечисление через интернет-банк:

Благотворительный фонд BeOpen

Регистрационный Nr.: 50008218201

Nr. счета: LV59 CBBR 1123 2155 000 10

Цель - Зеленая лампа, помощь Томасу Екабсону

Комиссионные с денег, поступивших на счет, не берутся. Вся сумма полностью пойдет на лечение мальчика.

Благотворительная авторская программа «Зеленая лампа» выходит в эфир на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник в 16.00. Передачу ведут журналисты Ольга Авдевич и Рита Трошкина.