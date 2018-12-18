﻿ "Зеленая лампа": для 12-летнего Томаса собрано 3500 евро, Mixnews.lv

Зеленая лампа |

12-летнему рижанину Томасу нужна помощь для оплаты поддерживающего корсета для позвоночника, чтобы снять боли и поддержать равновесие

Программа "Зеленая лампа" рассказала историю Томаса в прошлый вторник. За неделю в помощь мальчику собрано 3522 евро. В том числе, было сделано 1554 звонка на благотворительный телефон на сумму 1941 евро. Сбор средств для Доминика продолжается. Спасибо всем!

С рождения 12-летний Томас страдает очень тяжелым заболеванием – spina bifida, врожденное расщепление позвоночника с повреждением спинного мозга. Ему очень тяжело ходить, двигаться и делать самые обычные для других детей вещи.

Томасу необходим специальный корсет для тела – SPIO, который будет поддерживать спину – чтобы избавить мальчика от болей и избежать дальнейшей деформации позвоночника. Такие сложные компрессионные корсеты делают по индивидуальным меркам в клинике Германии.

Благотворительный фонд BeOpen открыл счет помощи для Томаса.

Стоимость корсета и всей поездки – 6000 евро. Благотворительный фонд BeOpen открыл счет помощи для Томаса Екабсона. Любую сумму можно перечислить на счет через интернет-банк, с указанием цели пожертвования - для Томаса Екабсона.

Благотворительный фонд BeOpen

Регистрационный Nr.: 50008218201

Nr. счета: LV59 CBBR 1123 2155 000 10

Цель - Зеленая лампа, помощь Томасу Екабсону

Комиссионные с денег, поступивших на счет, не берутся. Вся сумма полностью пойдет на лечение мальчика.

Благотворительная авторская программа «Зеленая лампа» выходит в эфир на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник в 16.00. Передачу ведут журналисты Ольга Авдевич и Рита Трошкина.