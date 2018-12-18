﻿ АНОНС! в программе "Зеленая лампа" - архиепископ римско-католической церкви Латвии Збигнев Станкевич, Mixnews.lv

Зеленая лампа |

Традиционная встреча перед католическим и лютеранским Рождеством

Сегодня гость "Зеленой лампы" - архиепископ-митрополит римско-католической церкви Латвии Збигнев Станкевич.

Канун Рождества - особое время говорить о важном. О любви и милосердии. О том, как выстоять человеку в непростое время. О том, что нас огорчает и радует. И о том, как сохранить свет Рождества на весь следуюший год.

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