﻿ АНОНС! в программе "Зеленая лампа" - архиепископ римско-католической церкви Латвии Збигнев Станкевич, Mixnews.lv

АНОНС! в программе "Зеленая лампа" - архиепископ римско-католической церкви Латвии Збигнев Станкевич
Зеленая лампа | 18 декабря 2018 года, 13:46
Традиционная встреча перед католическим и лютеранским Рождеством
Сегодня гость "Зеленой лампы" - архиепископ-митрополит римско-католической церкви Латвии Збигнев Станкевич.
Канун Рождества - особое время говорить о важном. О любви и милосердии. О том, как выстоять человеку в непростое время. О том, что нас огорчает и радует. И о том, как сохранить свет Рождества на весь следуюший год.
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