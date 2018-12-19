﻿ "Зеленая лампа": стиль и мода пришли на помощь мальчику Томасу, Mixnews.lv

Зеленая лампа |

Маленькая предрождественская история с благодарностью

Неделю назад мы написали о том, 12-летнему Томасу очень нужен специальный корсет для позвоночника. Когда мы приехали с ним знакомиться, у Томаса были испуганные глаза и немножко растерянный вид. Он не очень привык к вниманию посторонних людей. В комнату он зашел с помощью мамы. Каждое движение дается ему с трудом. У мальчика с рождения тяжелый диагноз – spina bifida. Это врожденное расщепление позвоночника.

У мамы глаза были совсем грустные и усталые. Она понимает, что таким, как остальные дети, ее сын не будет никогда. Но можно сделать, чтобы ему стало легче. И это вопрос денег. Нужна поездка в немецкую клинику, потому что таких сложных корсетов у нас не делают.

Сложно даже представить, что испытывают такие мамы. Но на помощь часто приходят люди. За неделю мы собрали для Томаса 3522 евро. А нужно было больше.

И вдруг, уже накануне следующей программы, случилось неожиданное маленькое чудо. Его сделали девушки из группы Friend’s Best Sale Ever. Они провели традиционную гаражную распродажу своих модных и стильных гардеробов. И решили передать Томасу на лечение 1000 евро. Часть средств от таких распродаж у них традиционно идет на благотворительность. Девушки никогда не просили их даже упоминать. Но мы все-таки хотим назвать их имена.

Алмаза Пирха, Анастасия Дзех, Виктория Гондельман, Элиза Глоцер, Наталия Батарага, Ольга Асмыкович, Анна Баринова, Анния Алзане, Марина Дорошенко, Дарья Бурэ – спасибо вам от имени мальчика Томаса и его мамы. И пусть ваши добрые дела к вам вернутся сторицей.

Дело даже не только в деньгах, которые очень помогут ребенку, а в потребности помогать и делиться. Это дороже денег.

А потом нам написала Наталья Новикова, которая была раньше гостьей "Зеленой лампы". Эта удивительная и красивая женщина не только сама виртуозно занимается теннисом в колясках, но и работает с детьми, у которых проблемы с двигательной системой. Она пригласила Томаса на елочку, которую организация Tennis For Everyone LV("Теннис для всех") проводит 23 декабря в 18 часов в Олимпийском центре Elektrum (на ул. Гростонас, 6b). Все желающие могут также присоединиться. Наталья уверена, что даже такой тяжелый диагноз, как у Томаса, не помешает заниматься спортом и добиваться успехов. И готова помочь.

Вот так, по цепочке, работает механизм Рождества.

И еще раз большое спасибо всем, кто участвовал в судьбе Томаса - за каждый евро, перечисленный на его счет, и за каждый звонок - а всего звонков за неделю было сделано 1554.

С наступающими Рождественскими неделями вас всех!

Ваша "Зеленая лампа".

До 2 января

благотворительный телефон 9 000 63 84

работает для Доминика Брувериса. Стоимость звонка 1,42 евро. Доминику полтора года, у него редчайшее генетичское заболевание. Нужна поездка на лечние в Антверпен.

Благотворительный фонд BeOpen открыл счет помощи для Доминика. Любую сумму с помощью платежной карты можно перечислить по ссылке ЗДЕСЬ

Можно помочь, сделав перечисление через интернет-банк:

Благотворительный фонд BeOpen

Регистрационный Nr.: 50008218201

Nr. счета: LV59 CBBR 1123 2155 000 10

Цель - Зеленая лампа, помощь Доминику Бруверису

Комиссионные с денег, поступивших на счет, не берутся. Вся сумма полностью пойдет на лечение мальчика.

Благотворительная авторская программа «Зеленая лампа» выходит в эфир на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник в 16.00. Передачу ведут журналисты Ольга Авдевич и Рита Трошкина.