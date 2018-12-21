﻿ "Зеленая лампа": уникальный Доминик. История в фотографиях., Mixnews.lv

Зеленая лампа |

Фото - Айрита Строде-Клявиня.

1,5-летнему Доминику нужна помощь на обследование и подбор лекарства от редчайшего заболевания

Телефон помощи 90006384 (1,42 евро). CЧЁТ ПОМОЩИ по ссылке ЗДЕСЬ. Банковские реквизиты для перечисления пожертвований - в конце текста.

У маленького Доминика редчайшее генетическое заболевание. Всего в мире 600 детей с подобным диагнозом – KCNQ2, но с такой формой, как у Доминика – всего трое.

Как это лечить и облегчить страдания мальчика, в Латвии не знает никто. Главный детский нейролог в Антверпене вместе с профессором Сарой Векхусен, которая открыла это редкое заболевание, ждут Доминика на обследование.

Семьe нужна наша помощь.

Благотворительный телефон 9 000 63 84

работает для Доминика до 2 января. Стоимость звонка 1,42 евро.

Благотворительный фонд BeOpen открыл счет помощи для Доминика. Любую сумму с помощью платежной карты можно перечислить по ссылке ЗДЕСЬ

Комиссионные с денег, поступивших на счет, не берутся. Вся сумма полностью пойдет на лечение мальчика.

Программа "Зеленая лампа" рассказала историю Доминика во вторник, 18 декабря. Гостем программы был архиепископ римско-католической церкви Латвии Збигнев Станкевич.

За три дня в помощь мальчику собрано 2633 евро. В том числе, на счет поступило 1461 евро. Было сделано 938 звонков на благотворительный телефон на сумму 1172 евро. Сбор средств для Доминика продолжается. Спасибо всем!

ПОДРОБНАЯ ИСТОРИЯ ДОМИНИКА по ссылке ЗДЕСЬ

ИСТОРИЯ В ФОТОГРАФИЯХ

Просто пролистайте вниз - это история из проекта фотографа Айриты Строде-Клявини (KOŠUMBILDES) "НЕУДОБНЫЕ ДЕТИ" (Neērtie bērni). В этой семье, кроме Доминика, растут ещё две чудесные дочки. Семье нужна наша помощь - чтобы спасти мальчика.

А пока мы можем немного помочь этой очень прекрасной и дружной красивой семье на данном конкретном этапе их непростой жизни. Пусть в их жизни случится маленькое Рождественское чудо.

Благотворительный телефон 90006384

работает в помощь маленькому Доминику до 2 января. Один звонок - 1 евро 42 цента.

Благотворительный фонд BeOpen открыл для Доминика специальный счет помощи.Чтобы получить консультации специалистов в Антверпене, пройти обследование и начать лечение, Доминику и его маме необходимо 6500 евро.

Любую сумму с карточки можно перечислить, кликнув по ссылке ЗДЕСЬ.

Можно помочь, сделав перечисление через интернет-банк:

Благотворительный фонд BeOpen

Регистрационный Nr.: 50008218201

Nr. счета: LV59 CBBR 1123 2155 000 10

Цель - Зеленая лампа, помощь Доминику Бруверису

Фото - Айрита Строде-Клявиня.

Комиссионные с денег, поступивших на счет, не берутся. Вся сумма полностью пойдет на лечение мальчика.

Благотворительная авторская программа «Зеленая лампа» выходит в эфир на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник в 16.00. Передачу ведут журналисты Ольга Авдевич и Рита Трошкина.