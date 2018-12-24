﻿ Архиепископ римско-католической церкви Латвии Збигнев Станкевич – о чуде Рождества, Mixnews.lv

Зеленая лампа |

Архиепископ римско-католической церкви Латвии Збигнев Станкевич – о чуде Рождества

Архиепископ римско-католической церкви Латвии епископ-митрополит Збигнев Станкевич возглавляет Латвийскую католическую церковь с 2010 года. Недавно он получил высокую награду Латвии – орден Трех звезд. Накануне Рождества архиепископ был гостем программы "Зеленая лампа" на радио Baltkom.

"Рождество - это особенный период в нашей жизни, когда каждый человек призван открыться незримому, но реальному пришествию Христа. И преобразить свое сердце, свое мышление и свою жизнь, - сказал архиепископ Станкевич. - Мы не случайно говорим об особом настрое в период Рождества. Рождество – это праздник Слова, которым создан мир и которое содержит в себе мир. Слово стало плотью в виде маленького ребенка. Это день, когда мы празднуем то, что свершилось таинственным образом 2000 лет назад. Божественное присутствие рядом с нами. Оно иным образом воплощается в наших мыслях и сердцах. В наших действиях. Этим объясняется то, что во время Рождества все благотворительные акции проходят гораздо легче. Люди более расположены открыться и помогать друг другу... Потому что они ощущают этот очень сильный импульс. Он вызывает резонанс и вовлекает нас в общую волну бескорыстной доброжелательности.

Можно ли сохранить эту волну на долгое время? Да. Но для этого нужна вера. А в Рождество всем это дается как дар. Тому есть множество примеров в истории. Не случайно во время Первой мировой войны на французско-немецкой границе, на линии фронта, в рождественские дни были братания, солдаты прекращали военные действия. Генералы не знали, что делать. Даже потом переводили солдат на другие участки фронта. Это Рождественское чудо. Как сказано в пророчестве Исайи: "Лев будет пастись вмесе с ягненком...".

Все возможно. Бог всесилен. Но он ничего не навязывает. Человеку дана свободная воля, выбор. Те, кто открылись, ощутили изнутри импульс сострадания. Главное призвание человека – стать бескорыстным даром для другого человека и для Бога. Нельзя любить Бога и не любить человека Тот, кто так делает, - лжец".

Одними из главных событий года архиепископ Збигнев Станкевич назвал 100-летие Латвии и визит Папы Римского Франциска в Ригу и Аглону 24 сентября этого года.

"Мы вложили много усилий в этот визит. Получили поддержку на всех уровнях власти. Все были открыты. Теперь наша задача – осуществить те послания, которые нам оставил Папа Римский Франциск. Вижу в этом вехи на будущее. Большой акцент был сделан на том, что нужно интегрировать, уважать и любить всех, каждого члена общества. Каждый член нашего общества – это ценность, сокровище", - подчеркнул архиепископ Станкевич.

Он рассказал, как в детстве его семья отмечала Рождество: "Помню вечер перед Рождеством. Мама накрывала стол сеном, сверху стелила белую скатерть, расставляла блюда. И потом мы вместе пели колядки". Очень сильное впечатление на него в детстве оставляли бенгальские огни, как маленькое чудо.

Всем жителям Латвии архиепископ Станкевич пожелал открыться рождественскому импульсу, добру и добрым делам:

"Пусть глаза будут зрячими, сердце чувствительным. Чтобы это вызвало ответную волну. И таким образом, я надеюсь, мы сможем создать то, что я называю критической массой для преображения нашей страны".

А прямо сейчас каждый может помочь совершиться Рождественскому чуду для 1,5-летнего Доминика Брувериса, который с рождения болен редчайшим генетическим заболеванием. Мальчику срочно нужно обследование в клинике Амстердама - только там, на данный момент, занимаются такими заболеваниями. На поездку в клинику, обследование и подбор нужных методов лечения, требуется 6500 евро. В семье трое детей. Нужна помощь.

Благотворительный телефон 90006384 работает для Доминика до 2 января. Стоимость звонка - 1,42 евро. Спасибо всем!

Подробная история Доминика ЗДЕСЬ.

Перечислить любую сумму на счет, открытый в помощь Доминику в благотворительном фонде BeOpen, можно, кликнув по ссылке ЗДЕСЬ.

Следующая благотворительная программа "Зеленая лампа" выйдет в эфир на радио Baltkom 93.9 FM в четверг 25 декабря в 15 часов. Не пропустите! Вместе с нашими гостями будем говорить о рождественских акциях. Передачу ведут журналисты Ольга Авдевич и Рита Трошкина.