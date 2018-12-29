﻿ "Зеленая лампа": поможем Доминику, Mixnews.lv

Зеленая лампа |

1,5-летнему Доминику нужна помощь на обследование и подбор лекарства от редчайшего заболевания

Телефон помощи 90006384 (1,42 евро). Каждый звонок к Новому Году приблизит поездку мамыша с мамой к специалистам, которые ждут Доминика в Антверпене. CЧЁТ ПОМОЩИ по ссылке ЗДЕСЬ.

У маленького Доминика редчайшее генетическое заболевание. Всего в мире 600 детей с подобным диагнозом – KCNQ2, но с такой формой, как у Доминика – всего трое.

Как это лечить и облегчить страдания мальчика, в Латвии не знает никто.

В данный момент малышу очень нужно обследование у главного детского нейролога в Антверпене, который работает в команде с профессором, открывшим это редкое заболевание.

Доминик с мамой Ариной и папой Янисом.

Единственный шанс Доминика – отправиться с мамой в Антверпен к врачам, у которых есть опыт в лечении аналогичных случаев, и подобрать препараты, которые снимут эпилептические проявления и боли. В Латвии такие препараты выписать невозможно. Всего на поездку и лечение нужно собрать 6500 евро.

Диагноз - редчайшая генетическая патология (которая, как выяснилось, НЕ передана от родителей) – мутация гена KCNQ2 – эпилептическая энефалопатия.

А пока что он постоянно, днем и ночью, на руках мамы. В семье растут ещё двое детей. Семьe нужна наша помощь.

Благотворительный телефон 9 000 63 84

работает для Доминика до 2 января. Стоимость звонка 1,42 евро.

Благотворительный фонд BeOpen открыл счет помощи для Доминика. Любую сумму с помощью платежной карты можно перечислить по ссылке ЗДЕСЬ

Мама Арина с дочками и Домиником.

Комиссионные с денег, поступивших на счет, не берутся. Вся сумма полностью пойдет на лечение мальчика.

Программа "Зеленая лампа" рассказала историю Доминика 18 декабря. Гостем программы был архиепископ римско-католической церкви Латвии Збигнев Станкевич.

"Пусть глаза будут зрячими, сердце чувствительным, - cказал в эфире радиопрограммы архиепископ. - Чтобы это вызвало ответную волну. И таким образом, я надеюсь, мы сможем создать то, что я называю критической массой для преображения нашей страны".

На данный момент в помощь мальчику собрано 5495 евро. В том числе, на счет поступило 3444 евро. Был сделан 1641 звонок на благотворительный телефон на сумму 2051 евро. Сбор средств для Доминика продолжается. Спасибо всем!

ПОДРОБНАЯ ИСТОРИЯ ДОМИНИКА по ссылке ЗДЕСЬ

Главный детский нейролог в Антверпене вместе с профессором Сарой Векхусен, которая открыла это редкое заболевание, ждут Доминика на обследование.

Профессор Сара Векхусен (Sarah Weckhuysen)

Вся семья очень любит маленького Доминика.

Девочки очень переживают за братика.

А пока мы можем немного помочь этой очень прекрасной и дружной красивой семье на данном конкретном этапе их непростой жизни. Пусть в их жизни случится маленькое Рождественское чудо.

Благотворительный телефон 90006384

работает в помощь маленькому Доминику до 2 января. Один звонок - 1 евро 42 цента.

Благотворительный фонд BeOpen открыл для Доминика специальный счет помощи.Чтобы получить консультации специалистов в Антверпене, пройти обследование и начать лечение, Доминику и его маме необходимо 6500 евро.

Любую сумму с карточки можно перечислить, кликнув по ссылке ЗДЕСЬ.

Можно помочь, сделав перечисление через интернет-банк:

Благотворительный фонд BeOpen

Регистрационный Nr.: 50008218201

Nr. счета: LV59 CBBR 1123 2155 000 10

Цель - Зеленая лампа, помощь Доминику Бруверису

Фото - Айрита Строде-Клявиня.

Комиссионные с денег, поступивших на счет, не берутся. Вся сумма полностью пойдет на лечение мальчика.

Благотворительная авторская программа «Зеленая лампа» выходит в эфир на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник в 16.00. Передачу ведут журналисты Ольга Авдевич и Рита Трошкина.