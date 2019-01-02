﻿ "Зеленая лампа": на лечение Доминика собрано 7355 евро, Mixnews.lv

"Зеленая лампа": на лечение Доминика собрано 7355 евро
Спасибо всем, кто в Рождественские и новогодние дни не остался равнодушным к истории маленького рижанина Доминика Брувериса, о котором рассказала в рамках проекта "День добрых дел на радио Baltkom" благотворительная программа "Зеленая лампа".
Каждый звонок на благотворительный телефон приблизил поездку малыша с мамой к специалистам, которые ждут Доминика в Антверпене. Теперь вся сумма собрана.
Для семьи малыша это реальное НОВОГОДНЕЕ ЧУДО.
У маленького Доминика редчайшее генетическое заболевание. Всего в мире 600 детей с подобным диагнозом – KCNQ2, но с такой формой, как у Доминика – всего трое.
Как это лечить и облегчить страдания мальчика, в Латвии не знает никто.
Теперь, благодаря собранным средствам, малыш cможет пройти обследование у главного детского нейролога в Антверпене, который работает в команде с профессором, открывшим это редкое заболевание.
Всего на поездку и лечение нужно было собрать 6500 евро. В фонде BeOpen был открыт специальный счет помощи. Итоги сбора средств подвели в первый рабочий день после новогодних праздников. Всего в помощь мальчику собрано 7355 евро. В том числе, на счет мальчика в фонде BeOpen поступило 4639 евро. Был сделан 2173 звонка на благотворительный телефон на сумму 2716 евро.
Спасибо всем! В семье, кроме Доминика, растут ещё двое детей. Для семьи это огромная помощь. Сердечная благодарность от родителей всем, кто смог откликнуться и помочь.
Комиссионные с денег, поступивших на счет, не берутся. 855 евро, cобранные сверх требуемой на поездку суммы, будут зарезервированы на счету мальчика и пойдут на оплату дополнительной реабилитации.
ПОДРОБНАЯ ИСТОРИЯ ДОМИНИКА по ссылке ЗДЕСЬ
Главный детский нейролог в Антверпене вместе с профессором Сарой Векхусен, которая открыла это редкое заболевание, ждут Доминика на обследование.
Профессор Сара Векхусен (Sarah Weckhuysen)
Вся семья очень любит маленького Доминика.
Девочки очень переживают за братика.
Фото - Айрита Строде-Клявиня.
Комиссионные с денег, поступивших на счет, не берутся. Вся сумма полностью пойдет на лечение мальчика.
Благотворительная авторская программа «Зеленая лампа» выходит в эфир на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник в 16.00. Передачу ведут журналисты Ольга Авдевич и Рита Трошкина.