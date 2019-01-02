﻿ "Зеленая лампа": на лечение Доминика собрано 7355 евро, Mixnews.lv

"Зеленая лампа": на лечение Доминика собрано 7355 евро

фото

Зеленая лампа | 2 января 2019 года, 13:06

Спасибо всем, кто в Рождественские и новогодние дни не остался равнодушным к истории маленького рижанина Доминика Брувериса, о котором рассказала в рамках проекта "День добрых дел на радио Baltkom" благотворительная программа "Зеленая лампа".

Каждый звонок на благотворительный телефон приблизил поездку малыша с мамой к специалистам, которые ждут Доминика в Антверпене. Теперь вся сумма собрана.

Для семьи малыша это реальное НОВОГОДНЕЕ ЧУДО.

У маленького Доминика редчайшее генетическое заболевание. Всего в мире 600 детей с подобным диагнозом – KCNQ2, но с такой формой, как у Доминика – всего трое.

Как это лечить и облегчить страдания мальчика, в Латвии не знает никто.

Теперь, благодаря собранным средствам, малыш cможет пройти обследование у главного детского нейролога в Антверпене, который работает в команде с профессором, открывшим это редкое заболевание.

Всего на поездку и лечение нужно было собрать 6500 евро. В фонде BeOpen был открыт специальный счет помощи. Итоги сбора средств подвели в первый рабочий день после новогодних праздников. Всего в помощь мальчику собрано 7355 евро. В том числе, на счет мальчика в фонде BeOpen поступило 4639 евро. Был сделан 2173 звонка на благотворительный телефон на сумму 2716 евро.

Спасибо всем! В семье, кроме Доминика, растут ещё двое детей. Для семьи это огромная помощь. Сердечная благодарность от родителей всем, кто смог откликнуться и помочь.

Комиссионные с денег, поступивших на счет, не берутся. 855 евро, cобранные сверх требуемой на поездку суммы, будут зарезервированы на счету мальчика и пойдут на оплату дополнительной реабилитации.

ПОДРОБНАЯ ИСТОРИЯ ДОМИНИКА по ссылке ЗДЕСЬ

Главный детский нейролог в Антверпене вместе с профессором Сарой Векхусен, которая открыла это редкое заболевание, ждут Доминика на обследование.

фото Профессор Сара Векхусен (Sarah Weckhuysen)

фото

Вся семья очень любит маленького Доминика.

фото

Девочки очень переживают за братика.

фото

Фото - Айрита Строде-Клявиня.

Комиссионные с денег, поступивших на счет, не берутся. Вся сумма полностью пойдет на лечение мальчика.

Благотворительная авторская программа «Зеленая лампа» выходит в эфир на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник в 16.00. Передачу ведут журналисты Ольга Авдевич и Рита Трошкина.

Комментарии