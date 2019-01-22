﻿ "Зеленая лампа": дочь просит помощи для спасения отца, Mixnews.lv

Зеленая лампа |

ОЧЕНЬ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ! Виталий Сахаров – отец троих детей. Он простой, добрый, cильный человек. Работал в стоительстве. Любит рыбалку, друзей, нехитрые семейные радости. Год назад врачи с огромным опозданием поставили ему страшный диагноз. И не дали человеку никакой надежды.

Израильские врачи отменили смертный приговор и в начале марта готовы принять Виталия на операцию, которая спасет ему жизнь.

В фонде Ziedot.lv открыт СЧЁТ ПОМОЩИ – по ссылке ЗДЕСЬ.

К счету помощи специально для Виталия подключен

благотворительный телефон 9 000 63 83 (плата за звонок 1,42 евро).

Сегодня Виталий жив только потому, что его старшая дочка Алеся самоотверженно бросилась в борьбу за его жизнь со всей нашей медицинской системой – в голове девушки не укладывалось, что ничего нельзя сделать. И она провела невероятную операцию – нашла за границей клинику и врачей, которые взялись за лечение. Насобирала и наодалживала денег и отвезла папу в Израиль на консультацию.

Виталию подобрали препарат, который помог подготовить организм к операции. На дальнейшее лечение и на оплату лекарства денег у семьи уже не было, и для Виталия в фонде ziedot.lv был открыт счет помощи. Благодаря назначенному лечению опухоль уменьшилась вдвое. Тромб, из-за которого латвийские врачи не берутся его оперировать, в Израиле минимизировали специальной терапией.

В данный момент изральские медики готовы провести стереотаксическую радиохирургическую операцию, которую надо сделать по возможности скорее – иначе организм может привыкнуть к лекарству, которое сейчас тормозит злокачественный процесс, и операция снова станет невозможна.

На данный момент нужно собрать 43680 евро. Понятно, что сумма это астрономическая. Но жизнь – бесценный дар. Только сообща можно спасти отца троих детей и просто хорошего человека.

СЧЁТ ПОМОЩИ – по ссылке ЗДЕСЬ.

Краткая хроника беды

О том, как наши медики упустили время и отняли надежду

Полтора года назад, в июле, Виталий по направлению семейного врача сдал обычный анализ крови по дежурному невинному поводу. Анализ неожиданно показал, что у него гепатит C. При том, что у Виталия не было никаких вредных привычек, он всегда был крепким и очень спортивным. Запись на прием к гепатологу-инфектологу в Латвийский инфекционный Центр была только через три месяца. В октябре доктор никакого лечения не назначила – сказала: “Живите как жили – ничего опасного нет.”

Напуганная старшая дочка стала собирать информацию и узнала, что существуют новейшие эффективные лекарства. Она просила доктора их выписать, чтобы, не затягивая время, найти деньги и купить их самим. Врач ответила, что в их случае это не нужно, а в следующем году ожидаются государственные квоты на лечение.

Но в начале следующего года Виталию вдруг стало резко плохо. Тогда решили, что это от перегрузок – на стройке как раз был напряженный этап. Улучшения не наступало, и Виталий отправился на повторный визит к врачу. Тогда его отправили на обследование в больницу. Результаты повергли всех в шок – июльский гепатит к февралю перешел в рак печени.

Плюс обнаружился тромб,который осложнял ситуацию.

Что сказали наши врачи

Cказали, что ничего сделать нельзя - операция невозможна, потому что опухоль слишком большая. Назначили палиативную терапию. Про тромб вообще ничего не сообщили – онкологи посчитали, что это не их компетенция – это уже по части кардиологов.

К слову, забегая вперед, - уже в Израиле обнаружилось, что название диагноза в латвийских документах Виталия было указано неправильно. Израильские врачи очень удивлялись, как неграмотно в Латвии была сделала биопсия и описание компьютерной томографии.

О том, как Виталий Сахаров "выиграл" "Мерседес"

После 6 месяцев лечения по назначению израильских медиков Виталий в буквальном смысле вернулся с того света. Сделано то, что наши врачи считали невозможным.

Недавно в клинике Assuta был установлен аппарат ПЭТ KT – единственный в Израиле. В мире существует всего 50 подобных приборов. Стоимость аппарата - около 4 миллионов долларов. Исследование дает возможность точнее, чем другие методы, диагностировать рецидивы опухоли.

Виталию провели комплексное обследование, был созван консилиум с участием профессуры из других клиник страны. Виталию выписали специальное лекарство от тромба. Подобранная методика лечения оказалась очень эффективной.

Когда в конце прошлого года Виталий ездил на очередной осмотр в клинику Ассута, ведущий сосудистый хирург Израиля доктор Александр Беленький, проверив его снимки и анализы, воскликнул: «Вы выиграли «Мерседес»! Оказалось, что тромб, который так осложнял всю ситуацию, практически рассосался – и теперь можно делать операцию. Это очень редкая удача – как выиграть в лотерею очень дорогой автомобиль.

Доктор Александр Беленький - один из лучших хирургов Израиля.

В данный момент получается, что Виталию небо послало шанс спасти и сохранить жизнь. Но цена этого шанса – оплата операции. И без помощи людей семья не справится.

Алеся и красный чемоданчик

Алеся с тремя килограммами медицинских документов.

Главная героиня этой истории – Алеся. До болезни отца она много работала (она по профессии дизайнер одежды), неплохо зарабатывала. Все деньги, которые у нее были, ушли на обследование отца в Израиле. Чтобы сэкономить на проживании, Алеся нашла самую дешевенькую гостиницу поблизости к больнице, cама по ночам делала папе уколы, экономила на еде. Израильские врачи поражались ее упорству и терпению, она буквально водила отца за руку по кабинетам и лабораториям.

Сейчас она не расстается с тяжелым красным чемоданчиком – это папка-сумка, в которой Алеся носит с собой всю медицинскую документацию – несколько томов и несколько килограммов. Там снимки, cправки, заявления, счета, направления, фотографии на документы для визы и для оформления инвалидности. Все бумаги переведены на 3 языка и хранятся в строгом порядке. Израильские медики глазам не поверили, что всю эту картотеку создала и ведет эта юная девушка.

"До болезни вы думали, что ваша Алеся способна на такие подвиги?" – спрашиваем папу. "Я знал, конечно, что в ней есть стержень – она с детства мечтала поступить в институт моды в Москву и добилась там успехов, она настойчивая и трудолюбивая. Но то, что она для меня делает... Я даже не понимаю, как ей это удается," - говорит Виталий.

Алеся с самого дества очень дорожит отношениями с папой.

"А иначе у меня папы уже не было бы, - говорит Алеся. – Мужчины вообще по врачам не любят ходить. Он бы опустил руки и сдался. Тем более, что у него просто не было сил – боли, слабость и побочные явления... Плюс надо знать языки и уметь искать информацию в интеренете. А сейчас мы его даже откормили немножко. И на рыбалку он смог выбраться. Он с нами. Это счастье."

А пока Алеся также уже помогла нескольким людям, которые обратились к ней через социальные сети, найти за границей подходящую клинику, cписаться-созвониться, подготовить бумаги. Очень полезен оказался опыт общения с местными медицинскими инстанциями и чиновниками по части сбора документов. У неё в этом смысле богатый опыт.

Мир не без добрых людей

Эта расхожая, казалось бы, фраза обрела для этой семьи особый смысл. У них много трогательных до слез историй, когда люди приходили на помощь.

Недавно коллеги по строительной фирме SIA Rigensi, где работал Виталий, перечислили деньги на операцию. А, прочитав в социальных сетях просьбу Алеси о помощи, откликнулась ее одноклассница по музыкальной школе Лаура Райла-Лакстигала. Она сейчас сама преподаватель музыки и организовала с учениками два благотворительных концерта.

Все это помогает Алесе не впасть в отчаяние. Но бывают у нее и очень тяжелые моменты, и слезы . "Иногда, после очередной циничной фразы какого-то врача, у меня опускаются руки, мне кажется, что никто нам не поможет. Но потом вдруг появляются какие-то люди, даже незнакомые – с конкретной помощью, советом, с добрыми словами".

В израильскую клинику ASSUTA ей посоветовала обратиться ее бывшая учительница из Москвы, которой был поставлен аналогичный диагноз, отнимавший шансы на выздоровление. После обследования и курса лечения в Израиле учительница победила болезнь. Они с Алесей сейчас созваниваются и подолгу разговаривают.

Все это дает надежду. Алеся очень благодарный человек. Помнит все хорошее. Не обижается на тех, кто отвернулся и ушел в сторону. Тяжелая ситуция, которая за год на 180 градусов изменила жизнь, Алесю и всю семью Сахаровых многому научила. Прежде всего тому, что главные ценности жизни – здоровье, семья, любовь. А также очень важной мудрости: никогда нельзя опускать руки.

Помочь Виталию Сахарову можно, перечислив любую сумму на счет помощи в фонде ziedot.lv, кликнув по ссылке ЗДЕСЬ

Банковские реквизиты для перечисления:

Fonds Ziedot.lv

Регистрационный номер 40008078226

HABALV22

Номер счёта LV95HABA0551006150241

Цель Atkārtota palīdzība Vitālijam Saharovam

Можно просто позвонить по телефону 90006383.

Стоимость звонка – 1,42 евро. Телефон работает для Виталия Сахарова две недели.

С пожертвованных денег не берутся никакие проценты или комисионные. Вся сумма будет напрямую перечислена на счет израильской клиники ASSUTA на оплату операции.

Благотворительная авторская программа "Зеленая лампа" выходит в эфир на радио Baltkom 93.9 FM в рамках проекта "День добрых дел". Ведут программу журналисты Ольга Авдевич и Рита Трошкина.