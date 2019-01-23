﻿ "Зеленая лампа": поможем cпасти жизнь отцу трех детей, Mixnews.lv

Зеленая лампа |

Виталий Сахаров и старшая дочка Алеся, которая нашла путь спасения жизни папы.

ОЧЕНЬ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ! Виталий Сахаров – отец троих детей. Он простой, добрый, cильный человек. Работал в стоительстве. Жил в Каугури. Любит рыбалку, друзей, нехитрые семейные радости. Год назад врачи с огромным опозданием поставили ему страшный диагноз. И сообщили, что нет никакой надежды.

Израильские врачи ОТМЕНИЛИ смертный приговор и в начале марта готовы принять Виталия на операцию, которая спасет ему жизнь.

В фонде Ziedot.lv открыт СЧЁТ ПОМОЩИ – по ссылке ЗДЕСЬ.

К счету помощи специально для Виталия подключен

благотворительный телефон 9 000 63 83 (плата за звонок 1,42 евро).

Во вторник историю Виталия и его старшей дочки Алеси рассказала в рамках проекта "День добрых дел на радио Baltkom" рассказала программа "Зеленая лампа".

За один день на счет для оплаты операции поступило 1373 евроo, принято 810 звонков на сумму r 1009 евро. Всего за день собрано 2382 евро.

Сегодня Виталий жив только потому, что его старшая дочка Алеся самоотверженно бросилась в борьбу за его жизнь со всей нашей медицинской системой – в голове девушки не укладывалось, что ничего нельзя сделать. И она провела невероятную операцию – нашла за границей клинику и врачей, которые взялись за лечение. Насобирала и наодалживала денег и отвезла папу в Израиль на консультацию.

Виталию подобрали препарат, который помог подготовить организм к операции. На дальнейшее лечение и на оплату лекарства денег у семьи уже не было, и для Виталия в фонде ziedot.lv был открыт счет помощи. Благодаря назначенному лечению опухоль уменьшилась вдвое. Тромб, из-за которого латвийские врачи не берутся его оперировать, в Израиле минимизировали специальной терапией.

В данный момент изральские медики готовы провести стереотаксическую радиохирургическую операцию, которую надо сделать по возможности скорее – иначе организм может привыкнуть к лекарству, которое сейчас тормозит злокачественный процесс, и операция снова станет невозможна.

На данный момент нужно собрать около 41 000 евро. Понятно, что сумма это астрономическая. Но жизнь – бесценный дар. Только сообща можно спасти отца троих детей и просто хорошего человека.

СЧЁТ ПОМОЩИ – по ссылке ЗДЕСЬ.

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можно прочитать по ссылке ЗДЕСЬ

Операцию готов провести доктор Александр Беленький - один из лучших хирургов Израиля.

В данный момент получается, что Виталию небо послало шанс спасти и сохранить жизнь. Но цена этого шанса – оплата операции. И без помощи людей семья не справится.

Тяжелая ситуция, которая за год на 180 градусов изменила жизнь, Виталия и Алесю и всю семью Сахаровых многому научила. Прежде всего тому, что главные ценности жизни – здоровье, семья, любовь. А также очень важной мудрости: никогда нельзя опускать руки.

Помочь Виталию Сахарову можно, перечислив любую сумму на счет помощи в фонде ziedot.lv, кликнув по ссылке ЗДЕСЬ

Банковские реквизиты для перечисления:

Fonds Ziedot.lv

Регистрационный номер 40008078226

HABALV22

Номер счёта LV95HABA0551006150241

Цель Atkārtota palīdzība Vitālijam Saharovam

Можно просто позвонить по телефону 90006383.

Стоимость звонка – 1,42 евро. Телефон работает для Виталия Сахарова две недели.

С пожертвованных денег не берутся никакие проценты или комисионные. Вся сумма будет напрямую перечислена на счет израильской клиники ASSUTA на оплату операции.

Благотворительная авторская программа "Зеленая лампа" выходит в эфир на радио Baltkom 93.9 FM в рамках проекта "День добрых дел". Ведут программу журналисты Ольга Авдевич и Рита Трошкина.