﻿ "Зеленая лампа": дочка спасает отца. Нужна помощь., Mixnews.lv

Зеленая лампа |

Между этими фотографиями - больше 20 лет. Виталий Сахаров и старшая дочка Алеся, которая вопреки приговору латвийской медицины нашла путь спасения жизни папы. В руках у Алеси - красный чемоданчик с медицинскими документами, который весит несколько килограммов.

Во вторник историю 49-летнего отца троих детей Виталия Сахарова рассказала программа "Зеленая лампа" на радио Baltkom. Чтобы спасти жизнь человека, нужно срочно делать операцию, которая стоит больших денег.

За три дня на счет для оплаты операции поступило 12021 еврo, принято 3263 звонка на сумму 4072 евро. Всего за три дня собрано 16063 евро.

ОЧЕНЬ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ! Виталий Сахаров – отец троих детей. Он простой, добрый, cильный человек. Работал в стоительстве. Жил в Каугури. Любит рыбалку, друзей, нехитрые семейные радости. Год назад врачи с огромным опозданием поставили ему страшный диагноз. И сообщили, что нет никакой надежды.

Израильские врачи ОТМЕНИЛИ смертный приговор и в начале марта готовы принять Виталия на операцию, которая спасет ему жизнь.

В фонде Ziedot.lv открыт СЧЁТ ПОМОЩИ – по ссылке ЗДЕСЬ.

К счету помощи специально для Виталия подключен

благотворительный телефон 9 000 63 83 (плата за звонок 1,42 евро).

Виталий - обыкновенный скромный человек. Сегодня он жив только потому, что его старшая дочка Алеся самоотверженно бросилась в борьбу за его жизнь со всей нашей медицинской системой – в голове девушки не укладывалось, что ничего нельзя сделать. И она провела невероятную международную операцию – нашла за границей клинику и врачей, которые взялись за лечение. Насобирала и наодалживала денег и отвезла папу в Израиль на консультацию. Сам Виталий никогда не стал бы просить для себя денег. И поначалу даже не знал о том, что затеяла Алеся.

"А иначе у меня папы уже не было бы,

говорит девушка. - Он был в очень тяжелом состоянии, не понимал, что нужно джелать - к каким врачам идти, какие обследования проходить. И как любой простой человек он верил врачам, которые сказали, что ничего нельзя сделать."

В Израиле Виталию подобрали препарат, который помог подготовить организм к операции. На дальнейшее лечение и на оплату лекарства денег у семьи уже не было, и для Виталия в фонде ziedot.lv был открыт счет помощи. Благодаря помощи отзывчивых людей и назначенному лечению опухоль уменьшилась вдвое. Тромб, из-за которого латвийские врачи не берутся делать операцию, в Израиле минимизировали специальной терапией.

В данный момент изральские медики готовы провести стереотаксическую радиохирургическую операцию, которую надо сделать по возможности скорее – иначе организм может привыкнуть к лекарству, которое сейчас тормозит злокачественный процесс, и операция снова станет невозможна.

На данный момент нужно собрать ещё около 27 000 евро. Понятно, что сумма это астрономическая. Но это цена жизни. А жизнь – бесценный дар. Только сообща можно спасти отца троих детей и просто хорошего человека.

СЧЁТ ПОМОЩИ – по ссылке ЗДЕСЬ.

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можно прочитать по ссылке ЗДЕСЬ

Операцию готов провести доктор Александр Беленький - один из лучших хирургов Израиля.

В данный момент получается, что Виталию небо послало шанс спасти и сохранить жизнь. Но цена этого шанса – оплата операции. И без помощи людей семья не справится.

Тяжелая ситуция, которая за год на 180 градусов изменила жизнь, Виталия и Алесю и всю семью Сахаровых многому научила. Прежде всего тому, что главные ценности жизни – здоровье, семья, любовь. А также очень важной мудрости: никогда нельзя опускать руки.

Помочь Виталию Сахарову можно, перечислив любую сумму на счет помощи в фонде ziedot.lv, кликнув по ссылке ЗДЕСЬ

Банковские реквизиты для перечисления:

Fonds Ziedot.lv

Регистрационный номер 40008078226

HABALV22

Номер счёта LV95HABA0551006150241

Цель Atkārtota palīdzība Vitālijam Saharovam

Можно просто позвонить по телефону 90006383.

Стоимость звонка – 1,42 евро. Телефон работает для Виталия Сахарова две недели.

С пожертвованных денег не берутся никакие проценты или комисионные. Вся сумма будет напрямую перечислена на счет израильской клиники ASSUTA на оплату операции.

Благотворительная авторская программа "Зеленая лампа" выходит в эфир на радио Baltkom 93.9 FM в рамках проекта "День добрых дел". Ведут программу журналисты Ольга Авдевич и Рита Трошкина.