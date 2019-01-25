﻿ Послушник Афонского монастыря: ничто в нашей жизни не случайно, Mixnews.lv

Зеленая лампа |

Гость программы – монах, послушник Афонского монастыря, брат Ангелос (в миру – Александр)

Как по вере нашей происходят самые важные вещи в жизни

"Ничего случайного не бывает", - сказал наш гость, зайдя в студию. Познакомились мы буквально накануне, и Александр согласился прийти в эфир "Зеленой лампы", чтобы рассказать о святой Горе Афон и поддержать героиню нашей программы Алесю Сахарову, которая уже больше года бьется за жизнь своего отца Виталия.

Так что на этот раз программа выходила с благословением, полученным на Святом Афоне. Для самой Алеси эта встреча тоже стала большой неожиданностью и подарком. Всю программу она сидела в эфире со слезами на глазах, старательно пытаясь это скрыть.

Сад Богородицы

Что такое Святой Афон знают многие, кто-то из наших читателей и радиослушателей там бывал. Для остальных напомним. Автономная монашеская республика Афон находится на севере Греции, на полуострове Халкидики. На Святой Горе расположены 20 монастырей, 12 скитов, много уединенный келлий, а также каливы и кафисмы (одиночные поселения). В монастырях Святого Афона хранится огромное количество реликвий, чудотворных икон, старинных книг. По уставу Афона, в соответствии с древним обычаем, женщины туда не допускаются. Монахи, ушедшие на Афон от мирской суеты, день и ночь молятся за спасение мира. Это крупнейшее в мире средоточие православного монашества. Афон называют "Садом Богородицы", земным уделом Богородицы, поскольку считается, что он был основан именно Богоматерью и находится под ее особым покровительством.

Пути, ведущие человека к Богу, у всех очень разные. Наш гость Александр – бывший рижанин. До того, как принять постриг с именем брат Ангелос в Ильинском скиту на горе Афон, он был обычным рижским мальчиком, много и успешно занимался спортом, затем попробовал себя в разных сферах жизни. Так случилось, что 20 лет назад он уехал в греческий город Салоники и остался там жить. Как появился Афон на его пути? Тоже неслучайно.

"Первое, еще заочное, знакомство с Афоном у меня случилось лет 25 назад, когда я в составе сборной Латвии по легкой атлетике поехал в Сочи на тренировочную базу. И там первый раз услышал про Ново-Афонский монастырь, который находится неподалеку, в Абхазии. И узнал о том, что есть старые Афонские монастыри. Услышал про Грецию и святую гору Афон. Помните историю сеятеля, который вышел в поле и бросил в землю зерно? Можно сказать, что и со мной было так - это стало как бы семенем, попавшим в мое сердце. И оно проросло.

Святой Афон – единственное место на земле, где 24 часа не умолкает молитва. Наверное, благодаря этим молитвам, Господь хранит наш мир и дает нам возможность что-то исправить.

Случилось так, что в 2000 году я уехал в Грецию, в город Салоники. Греция – удивительная страна. Православие там греки сохранили в очень чистом виде. Именно в Салониках апостол Павел прочитал свое послание фессалоникийцам. Это уникальный случай - жить в городе, где ходил сам апостол. Именно в Греции начался мой прямой путь на Афон. Первый раз я приехал туда в 2004 году как простой путешественник, еще будучи лютеранином, мне было интересно посмотреть, как на Святой Горе все устроено. Обычно туда приезжают на пару ночей. Потом ездил еще несколько раз на короткое время. Но понять Афон, ощутить всю полноту и абсолютность этого места невозможно за короткий срок".

Ильинский скит Святой Горы Афон.

Потом Александр принял православие. Он рассказал, что в какой-то период в его жизни случилась очень кризисная ситуация, из которой, казалось, просто нет выхода. Ничто не помогало. И он с последней надеждой отправился в ближайший монастырь Суроти возле города Салоники, где покоится святой Паисий Святогорец. Долго молился там в одиночестве, просил поддержки у святого Паисия.

"Я приехал домой, и это чудо случилось. В этот же вечер. Это не просто некая история, все это случилось со мной. Господь делает такие чудеса, что мы человеческим сознанием просто не можем это осознать. С этого момента я понял, что моя жизнь связана со Святым Афоном". Наш гость подчеркнул, что по вере происходят необыкновенные вещи. Известны ситуации, когда человек по молитве исцелялся от телесных и душевных болезней.

Два года назад Александр принял постриг на Афоне. Сейчас он послушник Ильинского скита. Часть времени проводит на Святой Горе, выполняя разные послушания. А также занимается делами монастыря в миру. Сейчас он несет такое послушание – консультирует крупную туристическую компанию в Салониках по приему туристов и паломников в Греции. И выполняет другие поручения, связанные с делами Афона. В любой момент, по необходимости, его могут призвать в скит, и он туда возвращается.

Брат Ангелос со своим духовным отцом, иеромонахом Филимоном.

Духовный отец

"Можно сказать, что личным чудом и главным подарком моей жизни для меня стала встреча с моим духовным отцом, иеромонахом Филимоном. Началось с того, что перед очередной поездкой на Афон я смотрел фильм про Святую Гору, чтобы немножко больше узнать, как живут монахи в скитах и кельях. И вдруг я услышал голос монаха, который говорил о любви, понимании, сочувствии – о самом важном. Этот голос просто пронзил меня от головы до пяток. Как будто случилось узнавание. Я понял, что должен отыскать отца Филимона.

Приехал на Афон, но так волновался, что все перепутал. Даже название скита, и его имя. И никак не мог его найти. Уже в последний вечер перед отъездом один монах предложил мне проехаться с ним по ближайшим скитам. Мы приехали в Ильинский скит. Там шла служба. После службы отец Филимон (а это был он) повернулся ко мне и пошел навстречу. Он обнял меня и сказал: «Мой сын, ты шел ко мне 45 лет». И назвал меня по имени, не зная, кто я. То, что я в этот момент пережил, не описать никакими словами".

Александр рассказал, что в любое время на Святую гору приезжает очень много людей – за помощью, поддержкой, за молитвами и поиском смысла. А кто-то едет из любопытства, а потом возвращается уже осознанно. Летом это бесконечный поток. Но и зимой, когда снег и холод, тоже не иссякают паломники.

"Мой духовный отец, иеромонах Филимон – невероятная личность Афонской горы. К нему приходят тысячи людей из разных стран мира. Его любовь безгранична. Просто глядя в его глаза, понимаешь, что такое любовь, и что Христос – это любовь. Жизнь людей меняется после встречи с ним. Сейчас я организую благотворительную ассоциацию «Афонский монах». Переписываюсь со многими людьми. И каждый подтверждает, что час и даже минута разговора с отцом Филимоном многое меняют.

Одним из моих первых послушаний было – чистить двор скита. Лето. Очень жаркий день. Я как прибалт делал все очень тщательно, не оставляя никаких сорняков и пыли. И думал, ну неужели никто не видит, как я хорошо все почистил. Через четыре часа, когда я присел, очень уставший, подошел мой духовный отец и сказал: "Знаешь, что ты сегодня делал? Ты чистил свою душу". И я понял, как важно смирять свое эго, не ждать похвалы за хорошее. Все проблемы в жизни – от нашего эгоизма и, главное - от нехватки любви".

Наш гость всем сердцем откликнулся на тяжелую ситуацию, сложившуюся в семье Алеси Сахаровой, о которой мы говорили в программе. И обещал довести эту ситуацию до своего скита, до своей братии. Чтобы все молились за спасение жизни отца Алеси.

"Ничего в жизни не бывает случайного. И встречи, и расставания не случайны. От всего сердца прошу всех поддержать эту девушку. Дела, любовь и вера – самое главное".

Как помочь спасти жизнь Виталию Сахарову

Помочь спасти жизнь отцу Алеси, 49-летнему Виталию Сахарову, можно, позвонив по благотворительному телефону 90006383. Стоимость звонка – 1,42 евро. Телефон работает до 5 февраля.

Помочь также можно, перечислив любую сумму на счет помощи, открытый в фонде ziedot.lv, кликнув по ссылке ЗДЕСЬ

Банковские реквизиты для перечисления:

Fonds Ziedot.lv

Регистрационный номер 40008078226

HABALV22

Номер счёта LV95HABA0551006150241

Цель Atkārtota palīdzība Vitālijam Saharovam

С пожертвованных на счет денег не берутся никакие проценты или комисионные. Вся сумма будет напрямую перечислена на счет израильской клиники ASSUTA на оплату операции.

Благотворительная авторская программа "Зеленая лампа" выходит в эфир на радио Baltkom 93.9 FM в рамках проекта "День добрых дел". Ведут программу журналисты Ольга Авдевич и Рита Трошкина.