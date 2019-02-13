﻿ "Зеленая лампа": деньги на срочную операцию 49-летнему Виталию Сахарову собраны, Mixnews.lv

Зеленая лампа |

Трехнедельный марафон по спасению жизни 49-летнего юрмалчанина Виталия Сахарова, отца трех детей, завершился успешно.

Всего за эти дни на операцию Виталию собрано 42 857, 49 евро. На счет, открытый для него в фонде ziedot.lv, поступило 32 071,49 евро. Было сделано 8 642 звонка на благотворительный телефон на сумму 10 786 евро.

Всего на счету Виталия, с учетом уже бывшей там до начала сбора суммы, 56 684 евро. Этой суммы достточно, чтобы оплатить сложную операцию в израильской клинике Assuta и лекарства.

Операция уже назначена на конец февраля, и мы все надеемся, что она будет успешной. О состоянии Виталия мы будем вам сообщать.

Напомним, что за жизнь своего отца больше года бьется его старшая дочь Алеся. Она не смирилась со страшным диагнозом, который был поставлен отцу. В Латвии помочь ему не могут. Алеся нашла клинику в Израиле, где после обследований и первого курса лечения состояние Виталия улучшилось. Операция, которую проведут ведущие специалисты с мировым именем, может помочь ему справиться с опухолью и вернуться в нормальную жизнь.

Операцию проведет ведущий хирург израильской клиники Александр Беленький.

Огромное спасибо каждому, кто не пршел мимо беды этой семьи – звонил, перечислял деньги на счет помощи, помогал с перепостами инфрмации, просто посылал хорошие мысли и пожелания. За короткий срок была собрана большая сумма. Это цена жизни хорошего человека. Виталий и его семья не впали в отчаяние и продолжают бороться. Любовь дочери и помощь людей делают чудеса. Без вашей помощи ничего бы не было.

Подробнее историю Виталия Сахарова можно прочитать ЗДЕСЬ.

Напоминаем, что с пожертвованных на счет денег не берутся никакие проценты или комисионные. Вся сумма будет напрямую перечислена на счет израильской клиники ASSUTA на оплату операции.

Благотворительная авторская программа "Зеленая лампа" выходит в эфир на радио Baltkom 93.9 FM в рамках проекта "День добрых дел". Ведут программу журналисты Ольга Авдевич и Рита Трошкина.