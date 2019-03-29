﻿ "Зеленая лампа": мальчику из Екабпилса на операцию не хватает 3000 евро, Mixnews.lv

Зеленая лампа |

Итоги трех дней сбора средств. На оплату операций для Анджея Борисика собрано 2073 евро. Из них 1093 евро поступило на счет в фонде BeOpen плюс было сделано 784 благотворительных звонка на сумму 980 евро. ТЕЛЕФОН ПОМОЩИ 9 000 63 84 (1,42 евро за звонок).

На данный момент на оплату клиники не хватает 3227 евро.

На прошлой неделе Анджей встретил свой день рождения, лежа в постели. Он не встает с кровати уже пол-года. Осенью мальчик перенес 2 сложных операции – ему вставили в ноги и бедра специальные металлоконструкции - спицы, поддерживающие мышцы. Сейчас пришло время их вынимать. Мальчик с мамой и младшим братиком живет в Екабпилсе. Мама просит помощи на поездку в клинику в Санкт-Петербург, где хируги ждут Анджея уже в апреле - чтобы вытащить спицы.

Сейчас Анджею нужны еще две операции и курс реабилитации. И делать это нужно очень срочно, так как в этом возрасте кости ещё растут. Потом мальчику придется учиться стоять, двигаться и ходить заново.

На оплату обеих операций и реабилитации нужно 5300 евро. Мама просит помощи.

В рамках проекта "Зеленая лампа" для Анджея Борисика в благотворительном фонде BeOpen открыт СЧЁТ ПОМОЩИ

Также можно пожертвовать любую сумму с карточки, кликнув по ссылке ЗДЕСЬ.

(В разделе "Цель платежа" обязательно укажите "Помощь Анджею Борисику".

Реквизиты для банковских перечислений - по ссылке ЗДЕСЬ

Благотворительный телефон 9 000 63 84

ПЛАТА ЗА ЗВОНОК 1 ЕВРО 42 ЦЕНТА.

Анджей с младшим братиком

Мы приехали в Екабпилс, чтобы встретиться с 14-летним Анджеем и его мамой и написать о том, как мальчику необходима помощь на оплату операции. А оказалось, что попали прямо в день рождения Анджея. Он лежал на диване у телевизора и улыбался. Анджей совсем не встает на ноги с сентября.

До этого он передвигался с большим трудом. У мальчика с рождения ДЦП и сопутствуюшие заболевания. Сейчас ему нужна помощь на оплату срочной операции на ногах.

В день рождения к нему приехала с подарками крестная Анжела из Риги, и все вместе ждали, когда вернется с работы бабушка Татьяна...

"Где же вы были раньше?"

Инесе родила Анджея в 16 лет. Роды были тяжелые. "Он не сразу закричал. Но врачи сказали, что все нормально. Выписали нас домой с хорошим баллом по шкале оценки новорожденных. Уже потом я начала замечать, что одна ручка у Анджея сильно сжата в кулачок. Семейный врач сказал, что это обычное дело. Нас даже к физиотерапевту не отправили. Но в 7 месяцев сын еще не сидел самостоятельно».

Только в 9 месяцев Инесе с ребенком поехала в Ригу, в Гайльезерс, где они прошли проверку. Первое, что сказали врачи: где же вы были раньше? Установили диагноз – ДЦП, детский церебральный паралич, спастика, тетрапарез. Предположили, что это могут быть последствия родовой травмы. И назначили курс постоянных реабилитаций.

Инесе очень помогала мама Татьяна - c ее помощью дочке удалось закончить вечернюю школу, а потом и бизнес-колледж в Екабпилсе. И муж, отец Анджея, тоже поддерживал. Потом Инесе с первым мужем рассталась,

Учиться ходить заново

Первую операцию на ногах Анджею сделали в 9 лет. В Риге. Потом были еще три операции в интитуте физиопульманологии в Санкт-Петербурге, куда удалось поехать с помощью благотворительного фонда. Анджею вставили в ноги и бедра специальные металлоконструкции, спицы, поддерживающие мышцы. "Кости как будто переложили - чтобы они срослись правильно," - объясняет мама. Cейчас надо спицы вынимать.

Последняя операция была 17 сентября, с тех пор Анджей постоянно лежит без движения. Он очень тяжело отходил после этой операции.

Cейчас нужна помощь на оплату следующих операций - по извлечению металлических конструкций - на ногах и на бедрах. Семья сама не справится. Но Инесе верит в хороший результат.

"Наш врач сказал, что сделает все возможное, чтобы поставить ребенка на ноги.

Там, в институте, нас все знают и помнят. Говорят: "О, наш Анджик приехал". Очень хорошее и профессиональное отношение».

Стоимость обеих операций и реабилитации – 5300 евро.

У Инесе есть ещё второй малыш. На второго ребенка она решилась, когда встретила Эдгара. Он сразу подставил плечо, очень много помогал с больным мальчиком, не испугался трудностей. И относится к Анджею, как отец.

"Конечно, я боялась рожать второго. Но все получилось хорошо. И сейчас у нас есть Доминик", - улыбается Инесе.

Анджей – чудесный мальчик. Спокойный, улыбчивый. В школе он сейчас на домашнем обучении, учитель приходит домой. Анджей скучает по школьным друзьям. У них очень дружный класс. Недавно директор организовала микроавтобус, и одноклассники приезжали навестить Анджея – это был настоящий праздник.

Мы можем поддержать этого 14-летнего мальчика. Пусть операции пройдут успешно. Он встанет на ноги и сможет качественно улучшить свою жизнь, которая еще только начинается.

Cтоимость обеих операций 5300 евро.

Благотворительный телефон 90006384 будет работать в помощь Анджею Борисику до 2 апреля. Стоимость звонка – 1,42 евро.

Благотворительный фонд BeOpen открыл для Анджея специальный счет помощи. Вся собранная сумма полностью пойдет на оплату двух операций и послеоперационной реабилитации.

Любую сумму с карточки можно перечислить, кликнув по ссылке ЗДЕСЬ.

Можно помочь, сделав перечисление через интернет-банк:

Благотворительный фонд BeOpen

Регистрационный Nr.: 50008218201

Nr. счета: LV59 CBBR 1123 2155 000 10

Цель - Зеленая лампа, помощь Анджею Борисику Комиссионные с денег, поступивших на счет, не берутся. Вся сумма полностью пойдет на оплату оперций.

Благотворительная авторская программа «Зеленая лампа» выходит в эфир на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник в 16.00. Передачу ведут журналисты Ольга Авдевич и Рита Трошкина.