﻿ "Зеленая лампа": нужна помощь на оплату срочной операции!, Mixnews.lv

Зеленая лампа |

26 марта историю 14-летнего Анджея из Екабпилса рассказала программа "Зеленая лампа" на радио Baltkom. Мама обратилась за помощью на оплату жизенно важной операции для сына.

На данный момент для Анджея Борисика собрано 3208 евро. Из них 1514 евро поступило на счет в фонде BeOpen плюс было сделано 1355 благотворительных звонков на сумму 1694 евро. ТЕЛЕФОН ПОМОЩИ 9 000 63 84 (1,42 евро за звонок).

На данный момент на оплату клиники не хватает 2092 евро.

На прошлой неделе Анджей встретил свой день рождения, лежа в постели. Он не встает с кровати уже пол-года. Осенью мальчик перенес 2 сложных операции – ему вставили в ноги и бедра специальные металлоконструкции - спицы, поддерживающие мышцы. Сейчас пришло время их вынимать. Мальчик с мамой и младшим братиком живет в Екабпилсе. Мама просит помощи на поездку в клинику в Санкт-Петербург, где хируги ждут Анджея уже в апреле - чтобы вытащить спицы.

Сейчас Анджею нужны еще две операции и курс реабилитации. И делать это нужно очень срочно, так как в этом возрасте кости ещё растут. Потом мальчику придется учиться стоять, двигаться и ходить заново.

На оплату обеих операций и реабилитации нужно 5300 евро. Мама просит помощи.

В рамках проекта "Зеленая лампа" для Анджея Борисика в благотворительном фонде BeOpen открыт СЧЁТ ПОМОЩИ

Также можно пожертвовать любую сумму с карточки, кликнув по ссылке ЗДЕСЬ.

(В разделе "Цель платежа" обязательно укажите "Помощь Анджею Борисику".

Реквизиты для банковских перечислений - по ссылке ЗДЕСЬ

Благотворительный телефон 9 000 63 84

ПЛАТА ЗА ЗВОНОК 1 ЕВРО 42 ЦЕНТА.

Анджей с младшим братиком

Мы приехали в Екабпилс, чтобы встретиться с 14-летним Анджеем и его мамой и написать о том, как мальчику необходима помощь на оплату операции. А оказалось, что попали прямо в день рождения Анджея. Он лежал на диване у телевизора и улыбался. Анджей совсем не встает на ноги с сентября.

До этого он передвигался с большим трудом. У мальчика с рождения ДЦП и сопутствуюшие заболевания. Сейчас ему нужна помощь на оплату срочной операции на ногах.

В день рождения к нему приехала с подарками крестная Анжела из Риги, и все вместе ждали, когда вернется с работы бабушка Татьяна...

"Где же вы были раньше?"

Инесе родила Анджея в 16 лет. Роды были тяжелые. "Он не сразу закричал. Но врачи сказали, что все нормально. Выписали нас домой с хорошим баллом по шкале оценки новорожденных. Уже потом я начала замечать, что одна ручка у Анджея сильно сжата в кулачок. Семейный врач сказал, что это обычное дело. Нас даже к физиотерапевту не отправили. Но в 7 месяцев сын еще не сидел самостоятельно».

Только в 9 месяцев Инесе с ребенком поехала в Ригу, в Гайльезерс, где они прошли проверку. Первое, что сказали врачи: где же вы были раньше? Установили диагноз – ДЦП, детский церебральный паралич, спастика, тетрапарез. Предположили, что это могут быть последствия родовой травмы. И назначили курс постоянных реабилитаций.

Инесе очень помогала мама Татьяна - c ее помощью дочке удалось закончить вечернюю школу, а потом и бизнес-колледж в Екабпилсе. И муж, отец Анджея, тоже поддерживал. Потом Инесе с первым мужем рассталась,

Учиться ходить заново

Первую операцию на ногах Анджею сделали в 9 лет. В Риге. Потом были еще три операции в интитуте физиопульманологии в Санкт-Петербурге, куда удалось поехать с помощью благотворительного фонда. Анджею вставили в ноги и бедра специальные металлоконструкции, спицы, поддерживающие мышцы. "Кости как будто переложили - чтобы они срослись правильно," - объясняет мама. Cейчас надо спицы вынимать.

Последняя операция была 17 сентября, с тех пор Анджей постоянно лежит без движения. Он очень тяжело отходил после этой операции.

Cейчас нужна помощь на оплату следующих операций - по извлечению металлических конструкций - на ногах и на бедрах. Семья сама не справится. Но Инесе верит в хороший результат.

"Наш врач сказал, что сделает все возможное, чтобы поставить ребенка на ноги.

Там, в институте, нас все знают и помнят. Говорят: "О, наш Анджик приехал". Очень хорошее и профессиональное отношение».

Стоимость обеих операций и реабилитации – 5300 евро.

У Инесе есть ещё второй малыш. На второго ребенка она решилась, когда встретила Эдгара. Он сразу подставил плечо, очень много помогал с больным мальчиком, не испугался трудностей. И относится к Анджею, как отец.

"Конечно, я боялась рожать второго. Но все получилось хорошо. И сейчас у нас есть Доминик", - улыбается Инесе.

Анджей – чудесный мальчик. Спокойный, улыбчивый. В школе он сейчас на домашнем обучении, учитель приходит домой. Анджей скучает по школьным друзьям. У них очень дружный класс. Недавно директор организовала микроавтобус, и одноклассники приезжали навестить Анджея – это был настоящий праздник.

Мы можем поддержать этого 14-летнего мальчика. Пусть операции пройдут успешно. Он встанет на ноги и сможет качественно улучшить свою жизнь, которая еще только начинается.

Cтоимость обеих операций 5300 евро.

Благотворительный телефон 90006384 будет работать в помощь Анджею Борисику до 2 апреля. Стоимость звонка – 1,42 евро.

Благотворительный фонд BeOpen открыл для Анджея специальный счет помощи. Вся собранная сумма полностью пойдет на оплату двух операций и послеоперационной реабилитации.

Любую сумму с карточки можно перечислить, кликнув по ссылке ЗДЕСЬ.

Можно помочь, сделав перечисление через интернет-банк:

Благотворительный фонд BeOpen

Регистрационный Nr.: 50008218201

Nr. счета: LV59 CBBR 1123 2155 000 10

Цель - Зеленая лампа, помощь Анджею Борисику Комиссионные с денег, поступивших на счет, не берутся. Вся сумма полностью пойдет на оплату оперций.

Благотворительная авторская программа «Зеленая лампа» выходит в эфир на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник в 16.00. Передачу ведут журналисты Ольга Авдевич и Рита Трошкина.