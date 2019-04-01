﻿ Певица Натали Тумшевиц-Эргле: ничто невозможно без любви, Mixnews.lv

Зеленая лампа |

В гостях у программы побывала певица и организатор благотворительных Рижских балов Натали Тумшевиц-Эргле

В ее жизни уже было и есть многое - большой теннис, пение, сцена, учеба в престижном университете Америки и возможности карьерного роста в бизнесе. А также отличные перспективы в шоу-бизнесе после того, как Натали вышла в финал в программе "Фабрика звезд", победив среди 15 тысяч участников.

Она всегда отмечает, что благодарна Констанину Меладзе и другим звездам эстрады за поддержку в этом проекте. Год занятий в Москве на "Фабрике звезд" и мастер-классы с лучшими преподавателями стали большой школой для латвийской певицы. Но все-таки Наташа вернулась в Латвию. И посвятила свою жизнь пению и организации благотворительных балов. Ее компания, которая занимается проведением праздников и самых разных мероприятий, называется "Royal Event". И главное для нее, как она сама определила, - делать людей немножко более счастливыми.

"Большой шоу-бизнес имеет свои особенности, свои законы. И я так и не смогла там приспособиться. Не хотелось ломать себя. Тем более что ментальность у меня совсем другая. В Москве у нас были занятия и концерты, но параллельно я закончила магистратуру по маркетингу. Вернувшись в Ригу, учитывая новые знания, а также опыт, полученный еще в Америке, я решила делать благотворительные балы. И, конечно, петь. На этих балах все по-настоящему, в них участвуют очень хорошие люди".

Рождественские балы Натали Тумшевиц-Эргле проводит уже восемь лет подряд. Три года она является патронессой и благотворительного Рижского бала. Помимо того, что это красивые праздничные мероприятия, каждый раз там собираются средства на помощь тем, кому трудно. Это и детские дома, и талантливые дети, которые нуждаются в поддержке, и многое другое.

"В этом году состоится уже четвертый Рижский благотворительный бал. Это возобновление хороших традиций. В довоенной Латвии проводились такие, они назывались Preses balles. На всех таких балах проходили благотворительные акции. Так и у нас. Мы помогаем талантливым детям из Латвии, покупаем им инвентарь, оплачиваем обучение, отправляем на конкурсы. Даем им шанс. Будем очень рады, если у них в жизни все сложится.

Уже 8 лет помогаем центру поддержки сирот в Плявниеки. Там совсем маленькие детки – до четырех лет. Очень много трогательных историй с этим связано. Самое главное для них – тепло, которое можно им дать. Сердце не может не отозваться. Также у нас давняя дружба с организацией Palidzesim.lv, чему я очень рада. Надо стремиться внутри быть добрым и светлым человеком, и в твоей жизни будут происходить изменения. И не нужно ждать благодарностей за то хорошее, что ты сделал".

Натали считает, что в жизни любого человека есть разные периоды, и верит в судьбу, в то, что нас ведут по жизни. "Мы же не задумываемся, вставая с утра, работает ли сердце, начали ли легкие вырабатывать кислород. Мы просто дыщим. Все работает по одной системе. Кто-то рождается, кто-то умирает. Люди меняют профессии, города. Все закономерно. Есть сильные люди, которым достались в жизни беды, они больше понимают про жизнь, чем мы. Но они не обижаются на Бога. Они проходят испытания и благодарят за каждую радость. Нам у них нужно учиться и помогать им. И, конечно, относиться к миру по-доброму. И тогда что-то немножко изменится, и вокруг все станет добрее".

"Сейчас мы патронируем Марека Одуминьша – человека, рисующего без рук. Марек полностью парализован, работают только мыщцы лица. При этом он все время улыбается, не теряет силы духа. Держа кисточку во рту, он пишет потрясающей красоты картины. Это дар. Он хорошо говорить на трех языках. Я очень хочу организовать его выступления в Латвии и в разных странах. Марек может вдохновлять людей, впавших в депрессию, потерявших смысл. Миру нужны такие вестники, которые могут показать настоящий смысл и рассказать, что невозможное возможно".

Ничто на свете невозможно без любви, считает певица. В программе "Зеленая лампа" прозвучали три ее новые песни, конечно, о любви. Натали пожелала каждому радиослушателю просто улыбнуться другим и почаще говорить своим близким: "Я тебя люблю".

Беседовали Рита Трошкина и Ольга Авдевич.

Программа была посвящена 14-летнему Анджею Борисику из Екабпилса, чтобы собрать средства для оплаты операции на ногах в клинике Санкт-Петербурга. Это шанс мальчику начать ходить. Благотворительный телефон 90006384 работает для Анджея до 2 апреля. Стоимость звонка – 1,42 евро.

Благотворительный фонд BeOpen открыл для Анджея специальный счет помощи. Вся собранная сумма полностью пойдет на оплату двух операций и послеоперационной реабилитации.

Любую сумму с карточки можно перечислить, кликнув по ссылке ЗДЕСЬ.

Благотворительная авторская программа "Зеленая лампа" выходит в эфир на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник в 16.00. Передачу ведут журналисты Ольга Авдевич и Рита Трошкина.