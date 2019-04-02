﻿ "Зеленая лампа": поможем Кристоферу видеть маму и мир, Mixnews.lv

Зеленая лампа |

Благотворительный телефон 90006384 (1,42 евро) работает для 8-летнего Кристофера до 9 апреля

Кристофера назвали в честь Кристофера Робина из истории про Винни Пуха. Удивительно – он одновременно похож на всех персонажей сказки: хозяйственный и рассудительный, как Кролик, открытый и жизнерадостный, как Пятачок, его любимая игрушка – Тигра, и он, как Винни Пух, постоянно сочиняет песенки. Из новинок репертуара – про божью коровку и про солнце и звездочки.

Когда вырастет, мечтает стать капитаном корабля. И раскрыть загадку Бермудского треугольника. На стене над его столиком висит большая яркая карта мира. Но Кристофер смутно видит лишь cилуэты материков. Пять лет назад после инсульта и химиотерапии он потерял зрение. "Чтобы стать капитаном, надо хорошо считать, читать и писать", - серьезно объясняет нам Кристофер. А чтобы осваивать школьную программу, нужно видеть текст в учебнике. Сейчас у Кристофера есть увеличительная лупа, c помощью которой он может видеть всего по 2 буквы в тексте. На то, чтобы прочитать абзац, уходит полчаса.

Мама Инета решилась обратиться за помощью в благотворительный фонд BeOpen, где для Кристофера открыт ЦЕЛЕВОЙ СЧЕТ для сбора средств на покупку настольной электронной видеолупы ClearView C 24. При перечислении денег нужно указать цель: Зеленая лампа, помощь Кристоферу Фелдманису.

Стоит эта чудо-лупа 3299 евро. С её помощью мальчик сможет читать, а значит учиться по учебникам и выполнять домашние задания. Cемье не накопить таких денег, даже если они во всем себе откажут. Квартиру они снимают. Работает только папа. Инета должна быть все время с Кристапом – она его глаза.

Благотворительный телефон **90006384 работает для Кристофера до 9 апреля. Плата за звонок - 1,42 евро.**

"Я буду твоими глазами"

История Инеты и Кристофера – это настоящая философская притча. О Божьем промысле, cиле духа, вере и надежде.

Кристофер – поздний и очень желанный ребенок. Когда он появился, Инета с мужем Андреем были вместе уже 9 лет. Все эти года Инета очень просила у Бога ребенка. Беременность проходила идеально. Мылыш родился образцово-показательный. В роддоме ему поставили по шкале оценки новорожденных высший бал – десятку. В 2 и в 4 месяца сделали плановые прививки, реакция на них у малыша была острая – температура, лихорадка, покраснение кожи. Было ли это как то связано с дальнейшим – никто не знает. Врачи разводят руками.

Через некоторое время, после стандартной проверки "родничка", когда врач отправил мальчика на магнитный резонас, выяснилось, что у Кристофера синдром Денди-Уокера – разновидность церебрального паралича. Ни при обследованиях во время беременности, ни в роддоме у медиков не было ни малейших подозрений.

Началась бесконечная череда процедур, лекарств, реабилитаций, курсов лечения. К трем с половиной годам стало ясно, что все будет хорошо – ребенок развивался нормально, радовал родителей и любимых бабушек (Кристофер их называет омите Дзинтра и бабуля Галина).

И тут на мальчика обрушился страшный дигноз – онкология. Лейкоз. Дальше – химиотерапия. В какой-то момент слабенький организм Кристофера не выдержал – случился инсульт. Десять дней комы... Инета вспоминает, как врач ей тогда сказал: "Всё, мамочка. Игра окончена. У него нет никаких реакций".

"Помню, у меня не было ни слов, ни слез, ни мыслей. Только откуда-то из самого сердца взмолилась: "Господи, не мучай ни меня, ни его. Если он тебе нужен – забери его. Я пойму и приму..." А через час врач объявил, что реакции появились, и Кристофер пошел на поправку. Но после инсульта и комы у него оказались атрофированы зрительные нервы – он потерял зрение".

В рамках проекта "Зеленая лампа" для 8-летнего Кристофера Фелдманиса в благотворительном фонде BeOpen открыт СЧЁТ ПОМОЩИ. В разделе "Цель платежа" обязательно укажите "Помощь Кристоферу Фелдманису.

"Он узнает меня наощупь"

"Сейчас я думаю, что вымоленные у Бога дети часто даются именно как испытание и проверка", - говорит Инета. Она выдерживает это испытание с честью и огромной ответственностью.

Кристофер при всех своих диагнозах – очень развитая личность – c разнообразными интересами и оригинальными взглядами. Помимо всевозможных лечебных реабилитаций, Инета много внимания уделяет его творческому развитию и образованию. За пять лет кропотливых занятий по укреплению здоровья Кристофер понемногу стал различать цвета и силуэты. “Больше всего мне жаль, что он не видит лица. То есть меня он знает только наощупь. По волосам. По свитеру. По шарфу".

Сейчас Кристофер учится в первом классе в специальной школе для незрячих детей на Югле. В школе ему нравится. Но чтобы делать домашние задания – читать, рисовать, решать примеры, пользоваться учебниками, - ему нужно специальное приспособление-лупа.

Все средства в семье уходят на лечебные мероприятия, на оплату съемной квартиры, счетов и еды. Пенсия Кристофера по инвалидности – сто с небольшим хвостиком евро. “То, что немножо остается – мы тратим на музеи и выставки", - рассказала нам Инета.

В Риге они уже обошли все музеи. Стараются не пропускать интересные выставки. “А разве Кристофер что-то может рассмотреть там?” – спрашиваем осторожно. “Конечно. Свет, пространство, силуэты. Я cказала ему: ты не видишь, но я все равно покажу тебе мир. Моей любви на это хватит. Я ему все рассказываю, он задает очень много вопросов, ему все интереcно. Некоторые наши знакомые мамы, у которых незрячие дети, говорят, что не видят перспективы для своего ребенка. Я удивляюсь таким мыслям. Если у ребенка все нормально с интеллектом, кости целы, ноги ходят, руки работают... Это счастье".

Будешь, как Колумб

Мама знает, что может быть и по-другому. "Cначала до трех лет мы жили под диагнозом ДЦП. Потом под онкологией. А потом, когда после инсульта и комы мне отдали моего сына, он был, как лепесток. Врачи сказали, чтобы мы брали инвалидную коляску, делали в квартире поручни, широкие проемы... Что надо принять тот факт, что ребенок не будет ходить и не будет видеть. И только один единственный невролог обнадежил – что через несколько лет, когда пройдут последствия химиотерапии, зрительные нервы могут потихоньку начать восстанавливаться. Тогда мы с мужем решили, что надо бороться. Мы пробовали все, что возможно. Даже то, что врачи не одобряли. Потому что мы ничем не рисковали. Или у нас на руках был бы полупарализованный слепой ребенок. Или мы могли дать ему шанс. Он оказался очень жизнелюбивым и жизнеспособным".

Сейчас, глядя на шустрого обаятельного Кристофера, невозможно представить, что ему пришлось вытерпеть. И как ему удалось выбраться из всех выпавших на его долю испытаний. Иначе как чудом это не назовешь. “И ещё это огромная работа, - добавляет Инета. – Чудеса случаются, но над ними надо очень много работать.”

Пока мы беседовали на кухне, Кристофер в комнате соорудил из кубиков замысловатую башню с лестницами. В ответ на наши похвалы он серьезно ответил: "Если меня не возьмут в капитаны, буду архитектором". А пока он любит строить из Lego замки и крепости, играть в пиратов, в поиски кладов, в приключения с динозаврами и летающими драконами. Ему нравится представлять себя капитаном-первооткрывателем далеких островов. "Будешь как Колумб", - смеёмся мы. А Инета рассказывает, что бабуля Галина крестила его в православной церкви именем Христофор.

А пока Кристофер очень хочет сам начать начать читать интересные приключенческие книжки. Для этого он старательно выучил все буквы. Чтобы "пропустить" буквы через пальцы, они с мамой часами выкладывали каждую буковку песком – в специальной форме. Ещё мама чертила буквы пальцем Кристоферу на спине – чтобы он мог представить их начертание. В школе для незрячих детей в первом классе они учат только печатные буквы. Инета сама научила Кристофера и письменным буквам.

На вопрос о том, есть ли у него мечта, Кристофер рассказал, что во всех местах, где можно загадывать желания (проходя через мостик, дотрагиваясь до носиков Бременских музыкантов в Старом городе) он говорит одну и ту же фразу: “Господи, cделай, пожалуйста так, чтобы у меня было хорошее здоровье.” На прошлой неделе они с мамой были в музее мореходства - там можно кинуть монетку в фонарик, который держит статуя Большого Кристапа и попросить о чем-то важном. Кристофер взял у мамы монетку и загадал свое заветное желание. Он верит, что все должно быть хорошо. А мы можем помочь.

На что нужны деньги

ClearView C 24 HD - настольная электронная видеолупа, которая позволяет писать, читать, смотреть иллюстрации. Увеличивает и улучшает качество текста и картинок, дает возможность просматривать их в желаемой яркости и контрастности. Высококачественная поверхность для чтения позволяет двигать текст и предметы прямо под камеру.

Стоимость устройства 3299 евро.

Благотворительный телефон 90006384 будет работать в помощь Кристоферу Фелдманису до 9 апреля. Стоимость звонка – 1,42 евро.

Благотворительный фонд BeOpen открыл для Кристофера специальный счет помощи. Вся собранная сумма полностью пойдет на оплату электронной лупы.

Любую сумму с карточки можно перечислить, кликнув по ссылке ЗДЕСЬ

Можно помочь, сделав перечисление через интернет-банк:

Благотворительный фонд BeOpen

Регистрационный N..: 50008218201

N. счета: LV59 CBBR 1123 2155 000 10

Цель: Зеленая лампа, помощь Кристоферу Фелдманису

Комиссионные с денег, поступивших на счет, не берутся.

Благотворительная авторская программа "Зеленая лампа" выходит в эфир на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник в 16.00. Передачу ведут журналисты Ольга Авдевич и Рита Трошкина.