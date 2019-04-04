﻿ Актер Роланд Загорскис: я влюблен в жизнь., Mixnews.lv

Зеленая лампа |

"Мы не знаем формулу любви.Нужно глядеть, всматриваться, вслушиваться. И ты услышишь"

Гость программы "Зеленая лампа" - актер, режиссер, руководитель Латвийской ассоциации актеров Роланд Загорскис

Роланд - один из тех, кто создавал славу Рижской киностудии, которая в прошлом году отметила 70-летие. Он играл в фильмах, снятых в 60-70-80-е годы, которые вошли в золотой фонд латвийского и советского кино. Среди них – "Долгая дорога в дюнах", "Семья Зитаров" Алоиза Бренча, "Ранняя ржавчина" Гунара Цилинского, "Нападение на тайную полицию" Ольгерта Дункерса и многие другие. Как отметил сам актер, у него более 50 фильмов, где он снялся в знаковых ролях.

В прошлом году на фестивале "Юрас Перле" прошел вечер, посвященый юбилею Рижской киностудии, где Роланд был почетным гостем. Он рассказал, что порадовался встречам с коллегами, латвийскими и российскими, вместе вспомнили тех, кого уже нет с нами. Загорскис рассказал, что у него очень высокие критерии к кино. Все должно быть на высоком уровне - содержание, форма, эмоции, внутренний посыл и сияние, которое должен чувствовать зритель. Чтобы люди смотрели вверх и видели солнце, а не серую тучу. "Мне кажется, - отметил он, - что сегодня все больше серых туч. Превалирует форма».

Почти 30 лет Загорскис служил в Национальном театре, играл и на сцене театра Dailes. Сейчас он возглавляет Латвийскую ассоциацию актеров и руководит клубом-театром "Гамлет", где постоянно проходят интереснейшие театральные и музыкальные вечера.

Роланд рассказал о том, как 23 года назад был создан "Гамлет" и какие у него личные "отнощения" с Шекспиром. И напомнил, что 18 апреля в его клубе (Старая Рига, Яня Сета, 5, второй этаж) пройдет первая творческая встреча в рамках нового культурного проекта "Добрый вечер в клубе "Гамлет". Вечер откроет молодрй талантливый актер Максим Бусел. Программа называется «Все равно тебя любить!». Максим исполнит свои новые песни, прочтет отрывки из любимых ролей и своей повести о первой любви. Зрителей также ждет музыкальный сюрприз. Мест очень мало, всего 10 столиков. Билеты – в bilesuserviss.lv

Роланд признался, что очень любит жизнь во всех ее проявлениях. К осени он готовит творческий вечер, посвященный своему красивому юбилею. И хочет собрать всех друзей и коллег. Недавно Загорскис как режиссер поставил на сцене Национальной оперы спектакль по сказкам Карлиса Скалбе - "Мечта". И планов у него много.

В его кинобиографии есть главная роль в фильме "Краткое наставление в любви". Конечно, мы не могли не спросить актера, как он понимает любовь.С высоты жизненного опыта и сыгранных ролей.

"Это очень сложный вопрос. Мы не знаем формулу любви. Это метафизика. Нужно глядеть, всматриваться, вслушиваться. Все пять органов чувств должны открываться (а сейчас их уже шесть – еще есть интуиция). Если у тебя все каналы открыты, ты почувствуешь любовь. Это самом широком смысле. Я влюблен в жизнь".

Благотворительная авторская программа "Зеленая лампа" выходит в эфир на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник в 16.00. Передачу ведут журналисты Ольга Авдевич и Рита Трошкина.