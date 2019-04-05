﻿ "Зеленая лампа": для 8-летнего Кристофера полностью собрана нужная сумма, Mixnews.lv

Зеленая лампа |

Большое спасибо всем, кто помогал!

Программа "Зеленая лампа" рассказала историю Кристофера во вторник. За три дня в помощь мальчику на счет поступило евро. Было сделано 919 звонков на сумму 1148 евро. Всего собрано 3311 евро. Огромное спасибо всем!

Нужная сумма полностью собрана! У 8-летнего Кристофера, потерявшего зрение после инсульта и химиотерапии, будет специальная электронная видеолупа, увеличивающая картинки и буквы.

Деньги, поступившие свыше нужной суммы, также пойдут только для Кристофера, на оплату важных для его здоровья вещей.

Кристоферу - 8 лет. Он мечтает стать капитаном корабля. И раскрыть загадку Бермудского треугольника. На стене над его столиком висит большая яркая карта мира. Но Кристофер смутно видит лишь cилуэты материков. Пять лет назад после инсульта и химиотерапии он потерял зрение. Сейчас у Кристофера есть увеличительная лупа, c помощью которой он может видеть всего по 2 буквы в тексте. На то, чтобы прочитать абзац, уходит полчаса.

Благотворительный фонд BeOpen открыл для Кристофера ЦЕЛЕВОЙ СЧЕТ для сбора средств на покупку настольной электронной видеолупы ClearView C 24.

Стоит эта чудо-лупа 3299 евро. И теперь она у него будет! С её помощью мальчик сможет читать, а значит учиться по учебникам и выполнять домашние задания. Cемье не накопить таких денег, даже если они во всем себе откажут. Квартиру они снимают. Работает только папа. Инета должна быть все время с Кристапом – она его глаза.

Очень трогательная история Кристофера ЗДЕСЬ. И это настоящая философская притча. О Божьем промысле, cиле духа, вере и надежде.

ClearView C 24 HD - настольная электронная видеолупа, которая позволяет писать, читать, смотреть иллюстрации. Увеличивает и улучшает качество текста и картинок, дает возможность просматривать их в желаемой яркости и контрастности. Высококачественная поверхность для чтения позволяет двигать текст и предметы прямо под камеру.

Благотворительная авторская программа "Зеленая лампа" выходит в эфир на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник в 16.00. Передачу ведут журналисты Ольга Авдевич и Рита Трошкина.