﻿ «Зеленая лампа»: помощь особенным воспитанникам Ольги Нечаевой, Mixnews.lv

Зеленая лампа |

Поможем детям с ДЦП и синдромом Дауна осуществить мечту – продолжить занятия фигурным катанием. Это для них смысл жизни и шанс улучшить состояние здоровья.

В рамках проекта "Зеленая лампа" в благотворительном фонде BeOpen открыт целевой СЧЁТ ПОМОЩИ для оплаты занятий детей с тяжелыми диагнозами.

Также можно пожертвовать любую сумму с карточки, кликнув по ссылке ЗДЕСЬ.

(Не забудьте указать цель платежа - "Зеленая лампа", помощь воспитанникам Ольги Нечаевой.)

То, что делает тренер Ольга Нечаева для своих особенных воспитанников – настоящее чудо. Она ставит на коньки тяжелобольных детей, которые и на ногах то стоят с трудом. Но сейчас этой самоотверженной женщине нужна поддержка – на оплату аренды льда и инвентаря. Денег с родителей больных детей Ольга не берет.

Ольга Нечаева – уникальный тренер. Ее мир – фигурное катание. Ее воспитанники – самые разные ребята. Обычные, очень талантливые, завоевывающих призы на международных чемпионатах и особенные дети с тяжелыми диагнозами, которых родители приводят к ней как к последней надежде. Ольга делает невозможное.

Первый пример. Невозможное - возможно

12 лет назад к Ольге пришел 8-летний лиепайчанин Денис Каргин, мальчик с диагнозом ДЦП, имя которого в фигурном катании сегодня знают не только в Латвии, но и за ее пределами. Просто подошел к ней со зрительских трибун после соревнований и стал просить взять его заниматься. Ольга тогда и слов то его толком не разобрала – мальчик еле говорил. Ходил тоже с трудом. Ольга была потрясена. Денис сказал, что это его мечта. И тренер решила рискнуть. Думала поначалу, что в лучшем случае сумеет научить его хотя бы кататься по кругу. Но Денис оказался упорным.

Уже через год обучения врачи отметили, что улучшились двигательные рефлексы и речь. Сначала он выходил на лед, держась за специальные железные воротца. Потом научился делать повороты и даже прыжки. И наконец стал выступать с сольными номерами, участвовать в шоу и соревнованиях.

Когда Денис показал свой номер на соревнованиях в Тукумсе, плакали все, даже мужчины. Еще он ездил как гость на Паралимпийские игры в Сочи, а приехавший в Ригу Евгений Плющенко был поражен успехам мальчика и дал ему индивидуальный мастер-класс.

Благодаря фигурному катанию, Денис начал увереннее ходить. И еще одна деталь: все эти годы тренер Ольга Нечаева занималась с Денисом бесплатно.

Ну а сейчас Денису – 20 лет. Он закончил школу, поступил учиться. По-прежнему любит фигурное катание и благодарен своему тренеру за новый, открытый для него мир. В феврале на чемпионате Special Olimpics в Санкт-Петербурге он занял первое место. Поехать туда Денису с мамой и его тренеру было непросто - элементарно по финансовым соображениям: пришлось наодалживать денег, чтобы оплатить поездку. Но результат превзошел все ожидания – Денис стал чемпионом. О таких случаях говорят: «Невероятное - очевидно».

После того, когда о Денисе рассказали наши СМИ, к Ольге Нечаевой начали обращаться другие родители особенных детей. У нее сложилась своя система работы с такими ребятами. И она срабатывает. Улучшения в здоровье – налицо. А реабилитологи центра «Вайвари» просто дают ее телефон родителям детей с тяжелыми заболеваниями. Ей бы книгу писать по своей методике, но ситуация такова, что она с огромным трудом сводит концы с концами. Помощи никакой ниоткуда нет.

Клубу фигурного катания TWIZZLS , который Ольга Нечаева создала в Латвии, в этом году исполняется 20 лет. Занятия проходят в Риге и Лиепае. Ольга – рижанка, но несколько раз в неделю в любую погоду ездит в Лиепаю к своим ребятам, а это 200 километров. Только со временем вести клуб становится все сложнее и сложнее. Нужно платить за аренду льда, раздевалки и инвентарь. Коньки и костюмы тоже стоят недешево, а у родителей «особенных» детей, учитывая огромные расходы на лечение и реабилитацию, практически нет возможности их оплатить. Не говоря уже о поездках на соревнования.

С детьми с особыми потребностями Ольга работает бесплатно. Она могла бы и хотела взять и больше таких ребят, особенно солнечных детей с синдромом Дауна, но часто просто нечем платить за аренду льда и прочие расходы.

Чудо своими руками

Сама Ольга Нечаева – мастер спорта по танцам на льду, на коньках она с 5 лет, была чемпионкой Латвии, выступала за Латвию на международных соревнованиях, сотрудничала со знаменитыми фигуристами – Натальей Бестемьяновой, Игорем Бобриным, с Линичук и Карпоносовым и другими звездами. Закончила институт физкультуры и ГИТИС по режиссуре балета. Тренировать спортсменов начала в 17 лет. Она настоящий мастер и фанат своего дела. И очень хороший человек.

Пары спортсменов-танцоров, подготовленные Нечаевой, не раз занимали призовые места и были на ведущих позициях в Латвии, выступали на юниорском чемпионате мира. Но особенную отдачу и, наверное, свою миссию она видит в занятиях с особыми детьми с тяжелыми диагнозами. Когда на твоих глазах ребенок меняется, улучшается его состояние, - это особенное ощущение. Чудо, сделанное своими руками.

В большом мире много специальных соревнований и чемпионатов для таких детей. Особенно для «солнечных», с синдромом Дауна, именно они делают самые большие успехи на льду. Ольга хотела бы дать им шанс, показать, что мир открыт и для них. Дело даже не в достижениях, хотя и это важно для ребят. Занимаясь фигурным катанием, они избавляются от боли и страха, от ощущения своей ненужности. Учатся побеждать не только на льду, но и в борьбе со своей болезнью. Начинают лучше ходить и говорить.

Ольга невероятными усилиями раздобывает информацию и программы конкурса, переводит с английского условия и готовит ребят для участия. Если не помочь ей сейчас, дети будут лишены своего шанса.

Вот для кого конкретно нужна помощь

После Дениса Каргина к Ольге начали приходить и другие дети с особенностями развития: среди них – Александр Тарашкевич и Орнела Данченко (у обоих детей синдром Дауна), а также Аня Якубовская – девочка с очень тяжелым диагнозом- синдромом Лежена, который также называется «кошачий глаз». Родители рискнули. И риск оправдался. Занятия фигурным катанием дали этим детям смысл жизни и реальный скачок в улучшении состояния здоровья.

ОРНЕЛА

Орнела пришла в 8 лет. У нее - синдром Дауна и проблемы с сердцем, были уже две операции. Привела ее к тренеру бабушка, бывшая спортсменка. Девочка вообще не говорила. Первые шаги на льду она училась делать со стульчиком.

Сейчас ей 11. Орнела учит базовые элементы, делает большие успехи. «Она – солнышко нашего клуба. Все, кто заходят, сразу идут обнять Орнелу. Она улыбается, научилась немножко говорить и считать», - рассказывает Ольга.

Орнелу тренер подготовила для участия в Кубке Санта-Клауса по фигурному катанию, проходившему в Финляндии. Раздобыла приглашение, занималась с девочкой специально. Орнела заняла там второе место, получила Кубок и много подарков. Когда она выходила к пьедесталу, все плакали. А на чемпионате в Санкт-Петербурге Орнела заняла второе место.

АЛЕКСАНДР

Саша Тарашкевич пришел три года назад. Был физически очень слабым. У него синдром Дауна и сопутствующие заболевания («Зеленая лампа» несколько лет назад помогала собрать средства на его реабилитацию). Но, занимаясь и, шаг за шагом, делая маленькие успехи, он буквально ожил. Очень прогрессировал.

«Я учу их верить в себя и сама верю, - говорит Ольга. – И надежды сбываются. В феврале он ездил вместе с Денисом на чемпионат в Санкт-Петербург и занял там 3 место. Это для всех нас – вдохновение и награда». Нужно продолжать.

АННА

Анечка поначалу просто лежала на льду, как коврик, не в силах подняться. «Мы начинали с того, что поднимали ее и стимулировали стоять, держась за маленькие воротца. Сейчас она ходит на коньках сама, делает элементы.

Ане – 13 лет. С ней много занимается папа, который приводит на занятия и ее младшую сестричку. У Анечки тоже очень хорошие успехи. В Петербург на чемпионат она не ездила только потому, что в тот момент болела мама.

Чтобы у ребят был смысл жизни

«Мы целая команда. Одна я ничего не могла бы сделать, - говорит Ольга. – Это в первую очередь, родители, работающие со мной, а также врачи, реабилитологи, психологи, с которыми я постоянно консультируюсь».

В Риге таких детей у Ольги десять. В Лиепае – пять. И число их может быть больше. А это значит – больше радостных детских глаз. Меньше материнских слез. Значит – невероятные успехи в борьбе с болезнью. Значит - немножко поменяется мир в лучшую сторону.

Ольга готова работать и выкладываться на сто процентов. Проблема в одном – ей нужна помощь. Чтобы дать всем детям с тяжелыми диагнозами возможность заниматься фигурным катанием. Еще раз напомним, что все они занимаются бесплатно. “Я знаю, cколько эти мамы должны платить за логопедов, физиотерапевтов, массажи и т. д. – у них реально нет средств на оплату моих занятий,” – говорит Ольга. А пока, чтобы отвезти этих деток на соревнования, Ольге приходится пропускать занятия с учениками, которые платят за занятия. Так что расходы и минуса – со всех сторон.

Все чаще и чаще, говорит она, нападают усталость и бессилие. Иногда руки опускаются. Особенно, когда она понимает, что, если ничего не изменится, ей придется уезжать на заработки в Европу. Там такие супер-тренеры на вес золота. Но она очень нужна здесь.

«Мне очень хотелось бы, чтобы в обществе изменилось отношение к таким детям. Чтобы иметь в спортивном клубе ребенка с ментальными проблемами стало престижным и достойным уважения. Я хочу, чтобы эти дети двигались вперед, чтобы у них был смысл жизни. Чтобы в клуб к нам могли прийти все желающие».

Сейчас Ольга мечтает подготовить этих трех ребят - Орнелу, Сашу и Аню – к Олимпиаде Special Olimpics, которая в 2021 году состоится в Швеции. Ольга называет их «мои роднулечки» и всей душой за них переживает. Она учит родителей верить в своих детей вместе с ней. «Вижу цель – не вижу препятствий”, - любит повторять Ольга.

Она также хочет подготовить для танцев на льду пару «обычный ребенок + особенный» - такие пары есть в условиях программы. У нее уже есть способный мальчик, который согласен участвовать в такой программе и кататься с особенной девочкой. Ольга уверена, что они и другие ее воспитанники могут победить.

А в клуб тем временем за помощью приходят новые солнечные дети. И снова Ольга считает их первые слова, шаги, круги... “Слава Богу, cпасибо людям”, - любит повторять эта удивительная женщина, когда что-то хорошо удается и получается. Сейчас её особенным воспитанникам нужна наша поддержка.

По какому-то неозвученному закону происходит так: когда люди делают свое дело с чистым сердцем, у них получаются многое. Давайте поможем этим оссобым воспитанникам Ольги Нечаевой расти, развиваться и реализовать одну единственную мечту. Они готовы идти к ней на протяжении нескольких лет, упорно занимясь. Мы верим, что они способны удивить мир.

Телефон благотворительного фонда BeOpen 90006384 работает в помощь для организации занятий этих детей. Стоимость звонка – 1,42 евро.

В рамках проекта "Зеленая лампа" в благотворительном фонде BeOpen открыт целевой СЧЁТ ПОМОЩИ для оплаты занятий детей с тяжелыми диагнозами.

Cумма, необходимая на год для организации тренировок - 5040 евро.

Также можно пожертвовать любую сумму с карточки, кликнув по ссылке ЗДЕСЬ.

(Не забудьте указать цель платежа - помощь воспитанникам Ольги Нечаевой.)

Можно помочь, сделав перечисление через интернет-банк:

Благотворительный фонд BeOpen

Регистрационный N..: 50008218201

N. счета: LV59 CBBR 1123 2155 000 10

Цель: Зеленая лампа,помощь воспитанникам Ольги Нечаевой.

Комиссионные с денег, поступивших на счет, не берутся.

Благотворительная авторская программа "Зеленая лампа" выходит в эфир на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник в 16.00. Передачу ведут журналисты Ольга Авдевич и Рита Трошкина.