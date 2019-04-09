﻿ АНОНС! В программе "Зеленая лампа" - тренер по фигурному катанию Ольга Нечаева, Mixnews.lv

Зеленая лампа |

В гостях у программы "Зеленая лампа" - известный тренер по фигурному катанию Ольга Нечаева

Ольга Нечаева - уникальный тренер. Уже несколько лет она занимается с "особенными" детьми с очень тяжелыми диагнозами, которых родители приводят к ней как к последней надежде. Ольга делает невозможное.

Она разработала особую методику, которая детям с синдромом Дауна и другими тяжелыми заболеваниями помогает ходить, улучшает речевые способности и общее состояние здоровья. Ольга занимается с ними бесплатно. Таких детей становится все больше. Ее мечта - дать шанс каждому ребенку встать на ноги, улучшить здоровье, поверить в себя. В программе "Зеленая лампа" Ольга расскажет удивительные истории ребят, которые, имея тяжелые диагнозы, побеждают на чемпионатах.

Телефон 90006384 до следующего вторника будет работать в помощь "особенным" воспитанникам тренера Ольги Нечаевой. Стоимость звонка - 1,42 евро.

Включайте радио Baltkom 93,9 FM сразу после 16 часов.