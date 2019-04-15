﻿ «Зеленая лампа»: помощь особенным детям Ольги Нечаевой, Mixnews.lv

Зеленая лампа |

Приглашаем вас принять участие в добром хорошем деле. Просто прочитайте в этой публикации три истории этих троих конкретных детей - Саши, Орнелы и Ани - и спасибо всем, кто сможет откликнуться. В рамках проекта "Зеленая лампа" в благотворительном фонде BeOpen открыт целевой СЧЁТ ПОМОЩИ для оплаты занятий детей с тяжелыми диагнозами.

Также можно пожертвовать любую сумму с карточки, кликнув по ссылке ЗДЕСЬ.

Не забудьте указать цель платежа - Mērķis - palīdzība Olgas Nečajevas audzēkņiem.

("Зеленая лампа", помощь воспитанникам Ольги Нечаевой.)

Поможем детям с ДЦП и синдромом Дауна осуществить мечту – продолжить занятия фигурным катанием. Это для них смысл жизни и шанс улучшить состояние здоровья.

Итоги шести дней сбора средств. Во вторник 9 апреля историю особенных детей, c которыми занимается тренер Ольга Нечаева, рассказала программа "Зеленая лампа" на радио Baltkom. За 6 дней для этих деток было собрано 5336 евро. Из них на целевой счет поступило 3912 евро. Плюс было сделано 1139 звонков на сумму 1424 евро. Сбор средств продолжается.

Банковские реквизиты - в конце публикации.

После выхода в эфир программы к тренеру обратились ещё несколько родителей детей с особенностями развития. Такие дети занимаются у Ольги Нечаевой бесплаьно. Чтобы открыть для них специальную бесплатную группу, нужна поддержка.

То, что делает тренер Ольга Нечаева для своих особенных воспитанников – настоящее чудо. Она ставит на коньки тяжелобольных детей, которые и на ногах то стоят с трудом. Но сейчас этой самоотверженной женщине нужна поддержка – на оплату аренды льда и инвентаря. Денег с родителей больных детей Ольга не берет.

Подробная история Ольги Нечаевой по ссылке ЗДЕСЬ.

Ольга Нечаева – уникальный тренер. Ее воспитанники – и очень талантливые дети, завоевывающих призы на международных чемпионатах и особенные дети с тяжелыми диагнозами, которых родители приводят к ней как к последней надежде. Ольга делает невозможное.

Ниже - коротенькие истории конкретных деток, на оплату организации занятий для которых нужна помощь.

К Ольге все чаще обращаются родители особенных детей. У своя система работы с такими ребятами. Улучшения в здоровье – налицо. А реабилитологи центра «Вайвари» просто дают ее телефон родителям детей с тяжелыми заболеваниями. Ей бы книгу писать по своей методике, но ситуация такова, что она с огромным трудом сводит концы с концами. Помощи никакой ниоткуда нет.

Нужно платить за аренду льда, раздевалки и инвентарь. Коньки и костюмы тоже стоят недешево, а у родителей «особенных» детей, учитывая огромные расходы на лечение и реабилитацию, практически нет возможности их оплатить. Не говоря уже о поездках на соревнования.

С детьми с особыми потребностями Ольга работает бесплатно. Она могла бы и хотела взять и больше таких ребят, особенно солнечных детей с синдромом Дауна, но часто просто нечем платить за аренду льда и прочие расходы.

Ниже - коротенькие истории конкретных деток, на оплату организации занятий для которых нужна помощь.

ОРНЕЛА

Орнела пришла в 8 лет. У нее - синдром Дауна и проблемы с сердцем, были уже две операции. Привела ее к тренеру бабушка, бывшая спортсменка. Девочка вообще не говорила. Первые шаги на льду она училась делать со стульчиком.

Сейчас ей 11. Орнела учит базовые элементы, делает большие успехи. «Она – солнышко нашего клуба. Все, кто заходят, сразу идут обнять Орнелу. Она улыбается, научилась немножко говорить и считать», - рассказывает Ольга.

Орнелу тренер подготовила для участия в Кубке Санта-Клауса по фигурному катанию, проходившему в Финляндии. Раздобыла приглашение, занималась с девочкой специально. Орнела заняла там второе место, получила Кубок и много подарков. Когда она выходила к пьедесталу, все плакали. А на чемпионате в Санкт-Петербурге Орнела заняла второе место.

АЛЕКСАНДР

Саша Тарашкевич пришел три года назад. Был физически очень слабым. У него синдром Дауна и сопутствующие заболевания («Зеленая лампа» несколько лет назад помогала собрать средства на его реабилитацию). Но, занимаясь и, шаг за шагом, делая маленькие успехи, он буквально ожил. Очень прогрессировал.

«Я учу их верить в себя и сама верю, - говорит Ольга. – И надежды сбываются. В феврале он ездил вместе с Денисом на чемпионат в Санкт-Петербург и занял там 3 место. Это для всех нас – вдохновение и награда». Нужно продолжать.

АННА

Анечка поначалу просто лежала на льду, как коврик, не в силах подняться. «Мы начинали с того, что поднимали ее и стимулировали стоять, держась за маленькие воротца. Сейчас она ходит на коньках сама, делает элементы.

Ане – 13 лет. С ней много занимается папа, который приводит на занятия и ее младшую сестричку. У Анечки тоже очень хорошие успехи. В Петербург на чемпионат она не ездила только потому, что в тот момент болела мама.

Чтобы у ребят был смысл жизни

«Мы целая команда. Одна я ничего не могла бы сделать, - говорит Ольга. – Это в первую очередь, родители, работающие со мной, а также врачи, реабилитологи, психологи, с которыми я постоянно консультируюсь».

В Риге таких детей у Ольги десять. В Лиепае – пять. И число их может быть больше. А это значит – больше радостных детских глаз. Меньше материнских слез. Значит – невероятные успехи в борьбе с болезнью. Значит - немножко поменяется мир в лучшую сторону.

Все чаще и чаще, говорит она, нападают усталость и бессилие. Иногда руки опускаются. Особенно, когда она понимает, что, если ничего не изменится, ей придется уезжать на заработки в Европу. Там такие супер-тренеры на вес золота. Но она очень нужна здесь.

«Мне очень хотелось бы, чтобы в обществе изменилось отношение к таким детям. Чтобы иметь в спортивном клубе ребенка с ментальными проблемами стало престижным и достойным уважения. Я хочу, чтобы эти дети двигались вперед, чтобы у них был смысл жизни. Чтобы в клуб к нам могли прийти все желающие».

Сейчас Ольга мечтает подготовить этих трех ребят - Орнелу, Сашу и Аню – к Олимпиаде Special Olimpics, которая в 2021 году состоится в Швеции. Ольга называет их «мои роднулечки» и всей душой за них переживает. Она учит родителей верить в своих детей вместе с ней. «Вижу цель – не вижу препятствий”, - любит повторять Ольга.

А в клуб тем временем за помощью приходят новые солнечные дети. И снова Ольга считает их первые слова, шаги, круги... “Слава Богу, cпасибо людям”, - любит повторять эта удивительная женщина, когда что-то хорошо удается и получается. Сейчас её особенным воспитанникам нужна наша поддержка.

По какому-то неозвученному закону происходит так: когда люди делают свое дело с чистым сердцем, у них получаются многое. Давайте поможем этим особым воспитанникам Ольги Нечаевой расти, развиваться и реализовать их главную одну единственную мечту. Они готовы идти к ней на протяжении нескольких лет, упорно занимясь. Мы верим, что они способны удивить мир.

Телефон благотворительного фонда BeOpen 90006384 работает в помощь для организации занятий этих детей. Историю Орнелы,Саши и Ани можно прочитать в этой публикации. Стоимость звонка – 1,42 евро.

В рамках проекта "Зеленая лампа" в благотворительном фонде BeOpen открыт целевой СЧЁТ ПОМОЩИ для оплаты занятий детей с тяжелыми диагнозами.

Также можно пожертвовать любую сумму с карточки, кликнув по ссылке ЗДЕСЬ.

(Не забудьте указать цель платежа -

Можно помочь, сделав перечисление через интернет-банк:

Благотворительный фонд BeOpen

Регистрационный N..: 50008218201

N. счета: LV59 CBBR 1123 2155 000 10

Цель платежа: Mērķis: Zaļā lampa – palīdzība Olgas Nečajevas audzēkņiem..

Комиссионные с денег, поступивших на счет, не берутся.

Благотворительная авторская программа "Зеленая лампа" выходит в эфир на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник в 16.00. Передачу ведут журналисты Ольга Авдевич и Рита Трошкина.