﻿ "Зеленая лампа": дадим шанс на выздоровление 2-летнему Артису, Mixnews.lv

Зеленая лампа |

Помочь тяжелобольному 2-летнему малышу можно, позвонив по телефону 90006384. Стоимость звонка - 1,42 евро

Артису два с половиной годика. Он похож на маленького принца – светлые нежные кудряшки, трогательная синяя пижамка со свездочками и открытый живой взгляд... Родители ждали его очень долго – почти десять лет. "А появился он на свет слишком рано", - говорит мама. Малыш родился раньше времени, и за его жизнь пришлось бороться. Весил он тогда всего 640 граммов, такой крошечный, что помещался на ладони руки.

На 5-й день его покрестили – прямо в инкубаторе больницы. А выписали их с мамой домой только на пятый месяц.

В какой момент после родов случилось кровоизлияние в мозг – врачи сказать не могут. Артис за свою маленькую жизнь пережил уже очень много болей и страданий – ему пришлось вживлять в животик гастростому – трубочку для питания, бывают острые моменты, когда приходится пользоваться кислородным баллончиком , к малышу часто липнут вирусы и инфекции.. Он оказался настоящим борцом – врачи удивлялись его жажде жизни и тому, с какой решительностью его организм выкарабкивался из практически безнадежной ситуации.

"Значит, у Бога на него свой план", - только так это может объяснить мама Индра.

А докторов Дину Свиридову и Сандию Станке из детской больницы, которые выхаживали Артиса, она называет не иначе, как ангелами. И уверена, что без вмешательства высших сил не обошлось – когда практически не было никаких шансов, за маленького Артиса, лежащего в реанимации, молились в церкви, куда ходит Лаура, крестная мама Артиса, всей общиной. Даже незнакомые люди, узнав о больном малыше, передавали им в больницу трогательные знаки внимания и поддержки – игрушки, носочки. Индра до сих пор хранит как талисманчик маленького мишку с сердечком. Она считает, что человеческое тепло и участие – огромная драгоценность.

Конечно, родители делают все возможное, чтобы улучшить состояние малыша. Они понимают, что в его случае нет волшебной палочки, которая вмиг поставит его на ноги.

Это огромное испытание. Но сама Индра говорит, что ей не трудно – "так случилось, и это просто часть нашей жизни. Это наш малыш, и мы будем делать все, что ему нужно”. Артису повезло – у него очень любящие родители. Надо иметь очень светлую душу и огромную силу духа, чтобы так достойно нести выпавшее им испытание.

По образованию Индра психолог. Она ещё старается успевать проводить консультации – помогать другим людям справляться с проблемами. Конечно, она много размышляла и о той беде, что случилась в их семье и перевернула всю их жизнь.

На вопрос, почему это случилось именно с ней, у нее есть точный ответ: "Он пришел, чтобы научить меня любить. Безусловно. Раньше я этого не понимала – думала, что меня можно любить, потому что я добрая, или умная, или делаю что-то правильное... И мою любовь тоже надо заслужить. Артис научил меня, что любовь – это когда любят не потому что ты хороший, а потому, что ты есть. Просто. В этом же по сути и есть смысл жизни."

А потом серьезно добавляет: "Я вообще думаю, что все особенные дети – апостолы любви".

Индра кропотливо пробует все подходящие доступные методы – все средства в семье уходят на оплату медицинских специалистов. Сейчас, консультируясь с врачами, мама провела большую исследовательскую работу, чтобы найти реабилитацию, которая может дать результат именно в их случае.

Именно на оплату этих курсов лечения – со специалистом из Нидерландов, который приезжает в Латвию и специальный курс в клинике в Польше, мама отважилась просить помощи.

Благотворительный фонд BeOpen открыл целевой счет для 2-летнего Артиса.

На что нужны средства

Курс реабилитации ABM – Анат Баниэль метод.

Анат Баниэль — известный клинический психолог, автор книги «Kids beyond limits», создательница метода Анат Баниэль (АБМ) – методики мягкой реабилитации особых детей. У нее 30-летний опыт работы, клиника в Калифорнии и сотни последователей-терапевтов. Сама она ученица знаменитого Моше Фельденкрайза — человека, в свое время создавшего практически новую школу физиотерапии. «Наше единственное ограничение — это наша вера в то, что оно существует» —эта мысль Моше Фельденкрайза лежит в основе метода, который нацелен на то, чтобы пробудить и усилить скрытые возможности детского мозга.

Приблизительно установлено, что мозг маленького ребенка создает 1.8 миллионов новых связей в секунду. Эта методика — ключ к развитию, увеличивающий умение мозга создавать новые нейросвязи. В результате работы в поведении ребенка появляются кажущиеся чудесными изменения. Дети с нейрологическими расстройствами учатся чувствовать свое тело, управлять им, координирвать свои движения. Одновременно улучшается концентрация внимания, понимание речи, способность к осознанной деятельности.

В Латвии занятия по методу ABM проводит АВМ-терапевт Юдит Саймон, которая специально приезжает из Нидерландов по просьбе мамочек особенных детей.

Курс реабилитации в Польше – в клинике доктора Светланы Мазгутовой (метод MNRIЛ- Masgutova Neirosensorimotor Reflex Integration)

Доктор психологии Светлана Масгутова, кандидат медицинских наук, русская по происхождению, ныне живущая в Польше и США, при разработке своего метода опиралась на работы нейрофизиологов И. Павлова и И. Сеченова, А. Ухтомского, Н. Бернштейна, П. Анохина, психолога Л. Выготского. Изучив работу человеческого мозга, она разработала метод нейро-сенсомоторной интеграции рефлексов, который дает поразительный эффект в работе с особенными детьми.

На оплату этих курсов лечения Артисy необходима помощь. Самое главное, что мама сама сможет обучиться основным принципам этой методики, чтобы в дальнейшем заниматься с сыном дома.

Стоимость на год этих курсов лечения, которые дадут 2-летнему мальчику реальную возможность улучшить состояние здоровья, 10 700 евро.

Благотворительный телефон 90006384 работает в помощь 2-летнему Артису до 29 апреля. Стоимость звонка – 1,42 евро.

Благотворительный фонд BeOpen открыл целевой счетдля 2-летнего Артиса.

Благотворительный фонд BeOpen

Регистрационный N..: 50008218201

N. счета: LV59 CBBR 1123 2155 000 10

Цель платежа: Зеленая лампа. Помощь Артису Круминьшу

Комиссионные с денег, поступивших на счет, не берутся.

Также можно пожертвовать любую сумму с карточки, кликнув по ссылке ЗДЕСЬ. Не забудьте указать цель платежа - "Зеленая лампа". Помощь Артису Круминьшу.

Благотворительная авторская программа "Зеленая лампа" выходит в эфир на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник в 16.00. Передачу ведут журналисты Ольга Авдевич и Рита Трошкина.