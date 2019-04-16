﻿ "Зеленая лампа": в помощь воспитанникам тренера Ольги Нечаевой собрано почти 6000 евро, Mixnews.lv

Зеленая лампа |

Тренер Ольга Нечаева ставит на коньки и учит фигурному катанию тяжелобольных детей. Результаты поразительные. Шаг за шагом Ольга возвращает им здоровье и веру в себя. В рамках проекта "Зеленая лампа" в благотворительном фонде BeOpen открыт целевой СЧЁТ ПОМОЩИ для оплаты занятий детей с тяжелыми диагнозами.

Поможем детям с ДЦП и синдромом Дауна осуществить мечту – продолжить занятия фигурным катанием. Это для них смысл жизни и шанс улучшить состояние здоровья.

Программа "Зеленая лампа" на радио Baltkom рассказала истории особенных детей, c которыми занимается тренер Ольга Нечаева, во вторник, 9 апреля. За неделю для этих деток было собрано 5987 евро. Из них на целевой счет поступило 4335 евро. Было сделано 1139 звонков на сумму 1652 евро. Этих денег хватит на занятия группы «особенных» детей в течение года. Огромное спасибо всем, кто помогает!

После выхода в эфир программы к тренеру обращаются новые и новые родители детей с особенностями развития. Эти дети занимаются у Ольги Нечаевой бесплатно. Ольге нужно платить за аренду льда, раздевалки и инвентарь. Коньки и костюмы тоже стоят недешево, а у родителей «особенных» детей, учитывая огромные расходы на лечение и реабилитацию, практически нет возможности их оплатить. Не говоря уже о поездках на соревнования, где ученики Ольги занимают призовые места.

У Ольги Нечаевой своя система работы с такими ребятами. Улучшения в здоровье – налицо. А реабилитологи центра "Вайвари" просто дают ее телефон родителям детей с тяжелыми заболеваниями. Наша поддержка поможет детям с ДЦП и синдромом Дауна осуществить мечту – продолжить занятия фигурным катанием. Это для них смысл жизни и шанс улучшить состояние здоровья.

А в клуб тем временем за помощью приходят новые солнечные дети. И снова Ольга считает их первые слова, шаги, круги... “Слава Богу, cпасибо людям”, - любит повторять эта удивительная женщина, когда что-то хорошо удается и получается.

Целевой счет помощи детям с тяжелыми заболеваниями, которые очень хотят продлжить занятия, по-прежнему работает.

Благотворительный фонд BeOpen

Регистрационный N..: 50008218201

N. счета: LV59 CBBR 1123 2155 000 10

Цель платежа: Зеленая лампа. Помощь воспитанникам Ольги Нечаевой.

Подробная история Ольги Нечаевой по ссылке ЗДЕСЬ.

Благотворительная авторская программа "Зеленая лампа" выходит в эфир на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник в 16.00. Передачу ведут журналисты Ольга Авдевич и Рита Трошкина.