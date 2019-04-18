﻿ "Зеленая лампа": помочь 2-летнему Артису справиться с болезнью, Mixnews.lv

Зеленая лампа |

Помочь тяжелобольному 2-летнему малышу можно, позвонив по телефону 90006384. Стоимость звонка - 1,42 евро. Благотворительный фонд BeOpen открыл ЦЕЛЕВОЙ СЧЁТ для Артиса.

Программа "Зеленая лампа" рассказала об Артисе во вторник, 16 апреля. За два дня на целевой счет, открытый для Артиса в благотворительном фонде BeOpen, поступило 1117 евро. Сделано 823 звонка на сумму 1168 евро. Всего собрано 2285 евро. Помощь нужна для оплаты двух курсов серьезного лечения в течение года. Сбор средств продолжается.

Стоимость на год двух серьезных курсов лечения, которые дадут 2-летнему мальчику реальную возможность улучшить состояние здоровья, 10 700 евро. Артису два с половиной годика. Это долгожданный и очень любимый ребенок. Но роды случились раньше срока. За его жизнь пришлось бороться. Весил он тогда всего 640 граммов, такой крошечный, что помещался на ладони руки.

В какой момент после родов случилось кровоизлияние в мозг – врачи сказать не могут. Артис за свою маленькую жизнь пережил уже очень много болей и страданий – ему пришлось вживлять в животик гастростому – трубочку для питания, бывают острые моменты, когда приходится пользоваться кислородным баллончиком, к малышу часто липнут вирусы и инфекции.. Он оказался настоящим борцом – врачи удивлялись его жажде жизни и тому, с какой решительностью его организм выкарабкивался из практически безнадежной ситуации.

"Значит, у Бога на него свой план", - только так это может объяснить мама Индра.

Конечно, родители делают все возможное, чтобы улучшить состояние малыша. Они понимают, что в его случае нет волшебной палочки, которая вмиг поставит его на ноги.

Это огромное испытание. Но Индра говорит: "так случилось, и это просто часть нашей жизни. Это наш малыш, и мы будем делать все, что ему нужно”. Артису повезло – у него очень любящие родители. Надо иметь очень светлую душу и огромную силу духа, чтобы так достойно нести выпавшее им испытание.

По образованию Индра психолог. Конечно, она много размышляла и о той беде, что случилась в их семье и перевернула всю их жизнь.

На вопрос, почему это случилось именно с ней, у нее есть точный ответ: "Он пришел, чтобы научить меня любить. Безусловно. Раньше я этого не понимала – думала, что меня можно любить, потому что я добрая, или умная, или делаю что-то правильное... И мою любовь тоже надо заслужить. Артис научил меня, что любовь – это когда любят не потому что ты хороший, а потому, что ты есть. Просто. В этом же по сути и есть смысл жизни."

А потом серьезно добавляет: "Я вообще думаю, что все особенные дети – апостолы любви".

Индра кропотливо пробует все подходящие доступные методы – все средства в семье уходят на оплату медицинских специалистов. Сейчас, консультируясь с врачами, мама провела большую исследовательскую работу, чтобы найти реабилитацию, которая может дать результат именно в их случае.

Именно на оплату этих курсов лечения – со специалистом из Нидерландов, который приезжает в Латвию и специальный курс в клинике в Польше, мама отважилась просить помощи.

Благотворительный фонд BeOpen открыл ЦЕЛЕВОЙ СЧЁТ для 2-летнего Артиса.

На что нужны средства

Курс реабилитации ABM – Анат Баниэль метод.

Анат Баниэль — известный клинический психолог, автор книги «Kids beyond limits», создательница метода Анат Баниэль (АБМ) – методики мягкой реабилитации особых детей. У нее 30-летний опыт работы, клиника в Калифорнии и сотни последователей-терапевтов. Сама она ученица знаменитого Моше Фельденкрайза — человека, в свое время создавшего практически новую школу физиотерапии.

Приблизительно установлено, что мозг маленького ребенка создает 1.8 миллионов новых связей в секунду. Эта методика — ключ к развитию, увеличивающий умение мозга создавать новые нейросвязи. В результате работы в поведении ребенка появляются кажущиеся чудесными изменения. Дети с нейрологическими расстройствами учатся чувствовать свое тело, управлять им, координирвать свои движения. Одновременно улучшается концентрация внимания, понимание речи, способность к осознанной деятельности.

В Латвии занятия по методу ABM проводит АВМ-терапевт Юдит Саймон, которая специально приезжает из Нидерландов по просьбе мамочек особенных детей.

Курс реабилитации в Польше – в клинике доктора Светланы Мазгутовой (метод MNRIЛ- Masgutova Neirosensorimotor Reflex Integration)

Доктор психологии Светлана Масгутова, кандидат медицинских наук, ныне живущая в Польше и США, разработала метод нейро-сенсомоторной интеграции рефлексов, который дает поразительный эффект в работе с особенными детьми.

На оплату этих курсов лечения Артисy необходима помощь. Самое главное, что мама сама сможет обучиться основным принципам этой методики, чтобы в дальнейшем заниматься с сыном дома.

Стоимость на год этих курсов лечения, которые дадут 2-летнему мальчику реальную возможность улучшить состояние здоровья, 10 700 евро.

Благотворительный телефон 90006384 работает в помощь 2-летнему Артису до 29 апреля. Стоимость звонка – 1,42 евро.

Благотворительный фонд BeOpen открыл целевой счетдля 2-летнего Артиса.

Благотворительный фонд BeOpen

Регистрационный N..: 50008218201

N. счета: LV59 CBBR 1123 2155 000 10

Цель платежа: Зеленая лампа. Помощь Артису Круминьшу

Комиссионные с денег, поступивших на счет, не берутся.

Также можно пожертвовать любую сумму с карточки, кликнув по ссылке ЗДЕСЬ. Не забудьте указать цель платежа - "Зеленая лампа". Помощь Артису Круминьшу.

Благотворительная авторская программа "Зеленая лампа" выходит в эфир на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник в 16.00. Передачу ведут журналисты Ольга Авдевич и Рита Трошкина.