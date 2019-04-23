﻿ "Зеленая лампа": 2-летний Артис очень ждет нашей помощи, Mixnews.lv

Зеленая лампа |

Помочь тяжелобольному 2-летнему малышу можно, позвонив по телефону 90006384. Стоимость звонка - 1,42 евро. Благотворительный фонд BeOpen открыл ЦЕЛЕВОЙ СЧЁТ для Артиса.

Артису два с половиной годика. Это долгожданный и очень любимый ребенок. Но роды случились раньше срока. За его жизнь пришлось бороться. Весил он тогда всего 640 граммов, такой крошечный, что помещался на ладони руки.

Программа "Зеленая лампа" рассказала об Артисе во вторник, 16 апреля. На целевой счет, открытый для Артиса в благотворительном фонде BeOpen, уже поступило 3257 евро. Был сделан 2541 звонок на сумму 3175 евро Всего собрано 6432 евро. Помощь нужна для оплаты двух курсов серьезного лечения в течение года. Общая стоимость лечения на год - 10700 евро. Спасибо всем, кто помогает! Сбор средств продолжается.

В какой момент после родов случилось кровоизлияние в мозг – врачи сказать не могут. Артис за свою маленькую жизнь пережил уже очень много болей и страданий – ему пришлось вживлять в животик гастростому – трубочку для питания, бывают острые моменты, когда приходится пользоваться кислородным баллончиком, к малышу часто липнут вирусы и инфекции.. Он оказался настоящим борцом – врачи удивлялись его жажде жизни и тому, с какой решительностью его организм выкарабкивался из практически безнадежной ситуации.

"Значит, у Бога на него свой план", - только так это может объяснить мама Индра.

За маленького Артиса, лежащего в реанимации, молились в церкви, куда ходит Лаура, крестная мама Артиса, всей общиной. Даже незнакомые люди, узнав о больном малыше, передавали им в больницу трогательные знаки внимания и поддержки – игрушки, носочки. Мама Индра до сих пор хранит как талисманчик маленького мишку с сердечком. Она считает, что человеческое тепло и участие – огромная драгоценность.

Конечно, родители делают все возможное, чтобы улучшить состояние малыша. Они понимают, что в его случае нет волшебной палочки, которая вмиг поставит его на ноги.

Это огромное испытание. Но Индра говорит: "так случилось, и это просто часть нашей жизни. Это наш малыш, и мы будем делать все, что ему нужно”. Артису повезло – у него очень любящие родители. Надо иметь очень светлую душу и огромную силу духа, чтобы так достойно нести выпавшее им испытание.

По образованию Индра психолог. Конечно, она много размышляла и о той беде, что случилась в их семье и перевернула всю их жизнь.

На вопрос, почему это случилось именно с ней, у нее есть точный ответ: "Он пришел, чтобы научить меня любить. Безусловно. Раньше я этого не понимала – думала, что меня можно любить, потому что я добрая, или умная, или делаю что-то правильное... И мою любовь тоже надо заслужить. Артис научил меня, что любовь – это когда любят не потому что ты хороший, а потому, что ты есть. Просто. В этом же по сути и есть смысл жизни."

А потом серьезно добавляет: "Я вообще думаю, что все особенные дети – апостолы любви".

Индра кропотливо пробует все подходящие доступные методы – все средства в семье уходят на оплату медицинских специалистов. Сейчас, консультируясь с врачами, мама провела большую исследовательскую работу, чтобы найти реабилитацию, которая может дать результат именно в их случае.

Именно на оплату этих курсов лечения – со специалистом из Нидерландов, который приезжает в Латвию и специальный курс в клинике в Польше, мама отважилась просить помощи.

Благотворительный фонд BeOpen открыл ЦЕЛЕВОЙ СЧЁТ для 2-летнего Артиса.

На что нужны средства

Курс реабилитации ABM – Анат Баниэль метод.

Анат Баниэль — известный клинический психолог, автор книги «Kids beyond limits», создательница метода Анат Баниэль (АБМ) – методики мягкой реабилитации особых детей. Приблизительно установлено, что мозг маленького ребенка создает 1.8 миллионов новых связей в секунду. Эта методика — ключ к развитию, увеличивающий умение мозга создавать новые нейросвязи. В результате работы в поведении ребенка появляются кажущиеся чудесными изменения. Дети с нейрологическими расстройствами учатся чувствовать свое тело, управлять им, координирвать свои движения. Одновременно улучшается концентрация внимания, понимание речи, способность к осознанной деятельности.

В Латвии занятия по методу ABM проводит АВМ-терапевт Юдит Саймон, которая специально приезжает из Нидерландов по просьбе мамочек особенных детей.

Курс реабилитации в Польше – в клинике доктора Светланы Мазгутовой (метод MNRIЛ- Masgutova Neirosensorimotor Reflex Integration)

Доктор психологии Светлана Масгутова, кандидат медицинских наук, ныне живущая в Польше и США, разработала метод нейро-сенсомоторной интеграции рефлексов, который дает поразительный эффект в работе с особенными детьми.

На оплату этих курсов лечения Артисy необходима помощь. Самое главное, что мама сама сможет обучиться основным принципам этой методики, чтобы в дальнейшем заниматься с сыном дома.

Стоимость на год этих курсов лечения, которые дадут 2-летнему мальчику реальную возможность улучшить состояние здоровья, - 10 700 евро.

Благотворительный телефон 90006384 работает в помощь 2-летнему Артису до 29 апреля. Стоимость звонка – 1,42 евро.

Благотворительный фонд BeOpen открыл целевой счетдля 2-летнего Артиса.

Благотворительный фонд BeOpen

Регистрационный N..: 50008218201

N. счета: LV59 CBBR 1123 2155 000 10

Цель платежа: Зеленая лампа. Помощь Артису Круминьшу

Комиссионные с денег, поступивших на счет, не берутся.

Также можно пожертвовать любую сумму с карточки, кликнув по ссылке ЗДЕСЬ. Не забудьте указать цель платежа - "Зеленая лампа". Помощь Артису Круминьшу.

Благотворительная авторская программа "Зеленая лампа" выходит в эфир на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник в 16.00. Передачу ведут журналисты Ольга Авдевич и Рита Трошкина.