﻿ "Зеленая лампа": для 2-летнего Артиса собрана нужная на годовое лечение сумма, Mixnews.lv

Зеленая лампа |

Благодарим всех, кто принял участие в судьбе 2-летнего Артиса. Нужная сумма практически собрана.

Неделю назад, в прошлый вторник, программа "Зеленая лампа" на радио Baltkom рассказала историю 2-летнего Артиса Круминьша. За неделю собрана практически вся сумма, нужная для оплаты годового лечения мальчика. На целевой счет, открытый в фонде BeOpen, поступило 6880 евро. Было сделано 2713 звонков на сумму 3390 евро. Всего собрано 10270 евро.

Благодарим всех, кто не прошел мимо. Тяжелобольной малыш получит помощь специалистов из Нидерландов и пройдет специальный курс в нейрологической клинике Польши - стоимостью 10700 евро.

Благотворительный телефон 90006384 работает в помощь 2-летнему Артису до 29 апреля. Стоимость звонка – 1,42 евро.

На что пойдут средства

Курс реабилитации ABM – Анат Баниэль метод.

Анат Баниэль — известный клинический психолог, автор книги "Kids beyond limits", создательница метода Анат Баниэль (АБМ) – методики мягкой реабилитации особых детей. Приблизительно установлено, что мозг маленького ребенка создает 1.8 миллионов новых связей в секунду. Эта методика — ключ к развитию, увеличивающий умение мозга создавать новые нейросвязи. В результате работы в поведении ребенка появляются кажущиеся чудесными изменения. Дети с нейрологическими расстройствами учатся чувствовать свое тело, управлять им, координирвать свои движения. Одновременно улучшается концентрация внимания, понимание речи, способность к осознанной деятельности.

В Латвии занятия по методу ABM проводит АВМ-терапевт Юдит Саймон, которая специально приезжает из Нидерландов по просьбе мамочек особенных детей.

Курс реабилитации в Польше – в клинике доктора Светланы Мазгутовой (метод MNRIЛ- Masgutova Neirosensorimotor Reflex Integration)

Доктор психологии Светлана Масгутова, кандидат медицинских наук, ныне живущая в Польше и США, разработала метод нейро-сенсомоторной интеграции рефлексов, который дает поразительный эффект в работе с особенными детьми.

Благодаря вашей помощи, Артис пройдет эти курсы лечения. Самое главное, что мама сама сможет обучиться основным принципам этой методики, чтобы в дальнейшем заниматься с сыном дома.

Подробная история Артиса здесь.

Благотворительная авторская программа "Зеленая лампа" выходит в эфир на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник в 16.00. Передачу ведут журналисты Ольга Авдевич и Рита Трошкина.