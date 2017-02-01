Woman |

Пока женщина сидела в пещере и нянчила целый выводок детей, мужчина становился летчиком, ученым, врачом и всячески реализовывался. Женщина тоже было собралась податься в науку, но вечером с работы вернулся муж, его повысили, он щедро поделился радостью, и в этом году погулять опять не получилось.

Потом эти ученые стали придумывать правила для мам: гулять два раза по три часа, кормить именно так, а не сяк, развивать стремительно современно, а нет, давайте лучше пеленать до трех месяцев, а вот теперь всё забыли и снова давайте развивать современно. Ребенка у мамы нужно забрать и поить водичкой, нет, лучше сразу на грудь и до пяти лет на грудном молоке.

То есть, в истории от силы наберется с десяток Новосельцевых, которые хоть раз провели год с выводком своих детей, вылечивая им сопли, развозя на тренировки, не забывая про питание пять раза в день и компот, ночные подъемы, уроки, а потом в красивых труселях встречая супругу после "тяжелого" рабочего дня. Но именно они, те самые ученые-мужчины стали рассказывать нам, как правильно растить детей и как бы сделали они, если бы умели и у них нашлось бы время.

Если у ребенка холодные ножки - ты плохая мать. Если твой ребенок свалился с кровати - ты плохая мать. Если вы не гуляете три дня без уважительной причины так-то твоя собственная смерть, - ты плохая мать. Если у ребенка нет режима, факультативов и ты иногда срываешься в визг - ты плохая мать. И далее по списку. Вот этот "синдром плохой матери"- это бич не только нашего века. Иногда это становится шуткой, поводом посмеяться, а иногда выливается в истеричное сообщение от подруги: «Он у меня упал (заболел, переохладился, кричит, разбил голов), ну куда я смотрела?! Какая же я дура!» Да не дура ты, а человек, на которого свалилась чудовищная, подчас непосильная ответственность, и ты сидишь в обнимку с этой самой ответственностью один на один.

А на макушку тебе валится информация: прививки плохо, хотя нет, прививки хорошо, а мы сделали от туберкулеза и теперь сын — аутист, а мы не сделали и тоже сын аутист, проползите на четвереньках по квартире и посмотрите — нигде ли не таится опасность для вашего ребенка (рекомендация ВОЗ, на минуточку!), между прутьями кроватки должно быть именно такое расстояние, а сосиску ни в коем случае нельзя резать колечками....

Серьезно?! Вы серьезно занимаетесь там, в своих лабораториях вот такой херней?! Высчитываете расстояние между прутьями кроваток?! И за это сейчас платят?! Я прямо хочу в ВОЗ, у меня еще столько идей, столько идей! Надо бы и с диаметром неваляшки поработать. Да и с формой тоже.

И вот этим «надо», «правильно», «должна» нас долбают сотни и сотни лет! На самом деле, правда жизни такова — хороших мам нет! Вот нет и все тут. Каждая из нас делает что-то неправильно, криво, коряво, срывается, психует, наказывает, потом себя корит, потом просит прощения, не так строга там, где надо и не так добра там, где надо, у нас не хватает сил улыбнуться там, где нужно прыгать от радости и это нормально. Хорошая ты или плохая, может оценить только твой собственный ребенок. Спросите у него.

Знаете, что ответила моя восьмилетняя дочь? У которой, кстати, на плече есть такая родинка, из-за которой несколько веков назад мы бы сейчас тикали от инквизиции. Ну, это к слову о правилам. Так вот дочь ответила: «Ты такая прекрасная, я даже не знаю, за что мне тебя такую дали». Спросите, спросите! Устами младенца глаголет истина, и такие детские нежности не только поднимут самооценку, но и успокоят. Пока вас не накрыл невроз и доктор не прописал антидепрессанты, попробуйте расслабиться, выпрямиться и оглянуться, большинство из вас — офигенные родители!

А я пока собираю лайфхаки опытных мам, которые помогут всем нам облегчить жизнь. Главный из них, конечно, попросить мужа забрать детей из детского сада, а самой случайно улететь на #сказочноеБали. Шучу, конечно. Хотя....