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Есть такой типаж успешных женщин, перед которыми хоть шляпу снимай. И дом полная чаша, и на работе сплошная карьера, и дети одаренные. Посмотришь на свой чумазый халат, да и повесишься на всякий случай.

Однако что стоит за этой видимой красотой и как справляются с таким грузом обязанностей многодетные работающие мамы? У каждого своя история и мы с удовольствием будем ими делиться. А если и вам есть, что рассказать – пишите на info@mixnews.lv

Анна Данилина – директор медицинского центра Premium Medical. Очаровательная, обаятельная, красивая, большой профессионал и настоящий трудоголик. Это в офисе.

А дома она мама, которая воспитывает трех ребятишек. Дарью (8), Никита (7) и Макара (3). Они гуляют, держась за руки, но и болеют, конечно, все дружно и по очереди. Под конец такого карантина даже самая железная леди сдаст.

“15 лет назад я переехала в Ригу и осталась ... наедине с собой. Муж-штурман по 4 месяца работал вне дома, а я маялась от безделья, одиночества, комплексов, пыталась преодолеть языковой барьер и страдала от своей бесполезности. И так продолжалось до тех пор, пока я постепенно не осела, не обросла своими людьми и не стала мамой.

“После рождения детей женщина больше не принадлежит себе полностью. И это надо понимать. Я, например, научилась делать все быстро: быстро засыпать, просыпаться, есть, одеваться и так далее.

Думаю, практически любая мама меня поймёт. С другой стороны, всё это – вопрос самоорганизации и правильно выстроенных приоритетов. Но если бы мне предложили отказаться от такого ритма в пользу спокойной и размеренной жизни без детей - я бы отказалась!

Второе, чему я научилась с появлением детей – делать сразу несколько дел одновременно. Один плачет, второму надо помочь одеться, третий решил отправиться на горшок – попробуй все успей! А когда они все начинают одновременно что-то рассказывать и спрашивать – эта та еще задачка!

Но, что удивительно! Оба эти качества стали помогать мне в работе. Казалось бы, декрет должен сделать из меня наседку, а вместо этого я стала успевать на работе гораздо больше, чем раньше.

В моем случае, первый ребенок – долгожданное счастье и вместе с тем страх все ли я делаю правильно. Я жила в этом стрессе очень долго. И могу сказать, что по сей день старшая дочка является жертвой всех наших родительских экспериментов больше младших детей.

Второй – физическая усталость, бессонные ночи, бесконечные болезни. Я не успела выйти из декрета, как попала в него обратно. Помню, как я вскакивала с кровати, не понимая, кто из них плачет и в какой комнате я нахожусь. День, ночь – все смешивалось. Никогда не забуду себя в растянутом домашнем костюме и синяками под глазами. Хотя, знаю пару «мам из рекламы», у которых все идеально. Но это не про меня.

Третий ребенок – новый опыт: учиться жить по правилам большой семьи, соблюдая интересы всех, включая свои. Поэтому я приняла решение не бросать работу. Конечно, в таком режиме долго не протянешь. Но сейчас понимаю, что все делала правильно. Мне было трудно физически, но комфортно морально.

Самое главное, что нужно понимать — труд вознаграждается! Правда, придется смириться с тем, что в будни свободные минуты можно пересчитать на пальцах. Однако время на вечернее чтение и колыбельную обязательно найду.

Кроме того, я противник лени, поэтому в выходные прогулки, мастер-классы, концерты, балет, встреча с друзьями, музеи, небольшие вылазки на природу – это куда важнее, чем шататься в пижамах по дому.

Глубоко убеждена, что быть домохозяйкой – призвание. Я пробовала, у меня не получилось. Но главное, не сколько времени мама проведет с детьми, а с каким настроением.

Я научилась доверять своим детям, исключил из лексикона фразу: "Я лучше знаю, потому что старше". Как показывает практика, есть дети, которые намного мудрее взрослых. Не говоря уже о том, что есть дети намного честнее и порядочнее, чем взрослые.

Самокритика, даже немного завышенная – однозначно лучше нездоровой любви к себе. Первое – путь к прогрессу, второе – наоборот.

Какой бы трудоспособностью ты не обладал, нужно понимать, что есть предел и необходим отдых! Однако работать надо много. Не стоит сидеть и ждать от судьбы подарков. Подарки обязательно будут, но только тогда, когда ты их заслужишь.

Мой рабочий график спланирован настолько строго, что ему подчинена жизнь всей семьи. Но именно поэтому мы успеваем почти все. Правда, существует большой минус – слишком часто используется слово “быстро”.

И научитесь радоваться мелочам: солнечной погоде, самолету в небе, пению птиц. Если отбросить скучную и нудную маску взрослого и начать дурачиться с детьми, то, как окажется, - это отличный антистресс!