Woman |

Мы уже начали делиться лафхаками многодетных мам. Если и вам есть, что рассказать, пишите на info@mixnews.lv

Алена Цветкова – журналист, ресторанный обозреватель, человек невероятной энергии и жизнелюбия, которая воспитывает троих детей. Со стороны кажется, что у Алены рабочий процесс идет 24/7: в одной руке ребенок, во второй телефон с рабочим мейлом, в третьей - рюкзак с футбольной формой для старшего и полотенцами в бассейн младшему, а в зубах витаминка, чтобы не сойти с ума.

«Если делиться полезными советами, как облегчить жизнь мам, особенно «мультидетных», то я готова, я могу!

В первую очередь, хочу посоветовать прочесть очень-очень правильную, разумную и полезную книгу Людмилы Петрановской «#Selfmama. Лайфхаки для работающей мамы». Там не так много самих советов, но зато немало довольно веских аргументов в пользу отказа от идеальности, потому что важно быть любимой и любящей мамой, и обязательно - успевающей быть счастливой самой. Ну, а вот вам мои лайфхаки – не из книги, из жизни.

Про рюкзаки. У меня трое детей: Макс (6 лет), Артем (8 лет) и младшая Арина (2,5 года).

Их, помимо школы и детского сада, нужно возить в «кружки по интересам». В нашем случае это танцы, футбол и бассейн. Поначалу довольно сложно было организовать все вопросы с хранением и «незабыванием» формы для спорта и танцев. Идеальным вариантом оказалось закупить каждому ребенку по рюкзаку на каждый кружок.

На школьных мы не экономили - осанка важнее, а вот для хобби выбрали самые простые. Все рюкзаки у нас хранятся в большом прозрачном пластиковом ящике возле выхода из дома. Дети уже отлично запомнили: с Макквином – это на подготовку в школу, с самолётами – в бассейн, красный – на танцы. Схватил и побежал!

Про болячки. Самое сложное, когда болеют дети. Первый совет, конечно, найти "своего" врача, которому доверяешь. Это сэкономит и время, и нервы. А вот лечение дома - отдельный хардкор.

Например, моя младшая отказывается пить любые сиропы, включая жаропонижающие. В этом случае мы проводим с ее куклами «дегустацию», и когда все Маши-Даши подтверждают высокие вкусовые качества «Нурофена», дочь соглашается. Но со спреями для горла вовсе не складывается. Поэтому спешу поделиться радостью! Появилась альтернатива - чупа-чупс с лечебным составом. Поверьте, уболтать ребенка на леденец на палочке гораздо проще, чем на леденец из аптечки.

Включаем фантазию! Мы тут недавно с сыном подхватили вирус. Картина маслом: у меня 38, у него 39 - улыбаемся и машем. Но стоило мне сказать, что раз у него градус выше, так и он сам, наверное, круче меня, как Макс воспрянул духом и даже стал хвастаться папе на свою выносливость. Все же лучше, чем лежать и страдать.

Про графики. У меня довольно часто случаются приключения, когда я очень сожалею, что прогуляла большую часть лекций по тайм-менеджменту в институте. Поэтому на вопрос «как ты всё успеваешь» я искренне отвечаю: «Никак».

Но я пришла к какой-то наиболее разумной организации своего рабочего дня. До обеда я дома – домашние дела, написание статей, отправка мейлов. После обеда разъезды по делам.

С одним условием! Сначала в ежедневник вписываю кружки всех детей,а уж в "окна" или на время занятий опрысков, вклиниваю рабочие встречи. Безусловно, бывают исключения, когда нужно подстроиться под визави, или съездить на мероприятие, но в основном этот метод работает.

Не могу не поделиться очевидным вроде бы, но иногда не приходящим на ум советом по организации поездок детей: кооперируйтесь с другими родителями. Так, например, объединившись с родителями таких же подготовишек, как мой сын, мы в начале месяца составляем график. В итоге вместо двух раз в неделю каждая мама занимается извозом будущих школьников лишь пару раз в месяц.

Подключайте старших детей. Если мы не успеваем забрать среднего с подготовки, то старший берет на себя функцию няни - забирает младшего брата, сопровождает его в гардероб и всячески скрашивает ожидание родителей. Не стесняйтесь просить помощи у своих детей.

Никто не призывает превращать старших в нянек младшим, во всем важна мера. Но периодически обращаться за поддержкой вполне можно и даже нужно, ибо полезно для всей семьи, включая назначенного помощником.

Про равенство. Есть еще один момент, который для меня как страшный сон. Наслушавшись и начитавшись множество историй о том, как всё родительское внимание и забота в многодетной семье направляются на одного ребенка, я запереживала, как бы правильно распределить свое присутствие в жизни каждого отдельно взятого своего ребенка.

Знакомая мама четверых детей, например, посоветовала один выходной в неделю посвящать одному конкретному ребенку. То есть папа сидит с остальными, а мама берет того, чья очередь отдыхать с мамой, и отправляется общаться. Я по разным причинам не готова была принять для себя эту модель, но она вполне имеет право на существование. Но над тем, как устроить персональное общение с каждым своим малышом, задумалась.

В итоге мы пришли к такому варианту. Старшим разъяснено, что, как и они несколько лет назад, младшая сейчас нуждается в максимальном мамином внимании. А вот для старших у нас есть «вечера секретиков» - без графика, по желанию и необходимости детей.

Влюбился? Поссорился с другом? Поручили интересное задание в классе? Обижают школьные хулиганы? Плохое настроение? Добился успеха в важном деле? По любому важному для ребенка(!) поводу, когда хочется с мамой с глазу на глаз подробно обсудить, объявляется спецвечер.

Папа укладывает спать остальных, я с «виновником торжества» отправляюсь в отдельную комнатку, где под чаёк, обложившись подушками, мы болтаем. В этот вечер можно даже спать лечь позже, лишь бы всё, что хотелось, было обговорено, услышано, посоветовано.

Но в делах воспитания всегда важна поддержка близких. При возможности не отказывайтесь от нее - вы же не машина с вечным двигателем. Иногда надо делегировать свои обязанности и взять себе тайм-аут. Порой даже два часа тишины могут заменить отпускной день."

ФОТО: Из личного архива