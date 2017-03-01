Woman |

«Самое горячее желание каждого родителя – обеспечить своим детям счастливое детство и отрочество. Однако эта задача не так проста, учитывая, что именно подростковый возраст может оказаться для ребенка самым сложным в отношениях с родителями.

Поэтому нам важно построить здоровые и полные доверия отношения со своим подростком». О своем опыте Марта Кукаране, блогер, пишущий о стиле жизни, и мама подростка.

На самом деле, фундамент успешного диалога между ребенком и родителями надо стараться заложить еще в детстве, потому что именно в семье у ребенка будет формироваться ощущение счастья и позитивный взгляд на мир.

Результаты исследования «Индекс счастья Amigo», проведенного в конце прошлого года, показали, что семья является источником счастья для 76% жителей Латвии. Кроме того, 91% детей чувствуют себя в своих семьях «довольно счастливыми» или «очень счастливыми».

Однако по мере взросления ребенка коэффициент счастья имеет тенденцию к снижению. Зачастую именно из-за категоричного отношения родителей к желаниям подростка в общении обеих сторон возникает угрожающая трещина. Опираясь на свой семейный опыт, могу сказать: некоторые полезные советы могут способствовать пробуждению доверия в подростке и сохранению хороших отношений с родителями и в этом «трудном возрасте».

Умение выслушать. Неважно, насколько ценной вам кажется информация, которой ребенок решил с вами поделиться – выслушайте и проявите интерес. Ребенку необходимо сознавать, что его родители – это именно те люди, с которыми он может обсудить важные для него вещи. В конце дня уделите своему ребенку хотя бы 10 минут безраздельного внимания.

Обдуманная реакция. Если ситуация или тема разговора вас неприятно удивила, реагируйте спокойно и уравновешенно, старайтесь выяснить детали, поддержите ребенка и предложите решение. Главное – не отпугните! Например, ребенок сообщил вам о том, что в гостях попробовал алкоголь или одноклассник предложил впервые затянуться сигаретой. Попытайтесь решить ситуацию без истерики!

Современный взгляд на жизнь. Поверьте, фраза «вот когда мы были в вашем возрасте…» на самом деле не помогает. Время идет, мир и технологии меняются. Вы только выиграете, если попробуете углубиться в то, что важно для вашего ребенка сегодня и сейчас. Не оспаривайте выбор ребенка и не ужасайтесь этому выбору!

Мудрый надзор. Позвольте подростку заходить на его любимые музыкальные или киносайты, например, Netflix или Spotify, используя общие параметры доступа. Также подростку можно оформить банковскую карту и контролировать ее использование. Подросток получит свободу действий, но будет понимать, что зависит от родителей.

Обязанности. Вседозволенность – не лучший вариант «жить дружно» с подростком. Хорошо, если вы даете ему почувствовать себя нужным в домашней жизни. Договоритесь о конкретных обязанностях, которые лягут именно на его плечи – пусть это будет хотя бы развешивание выстиранного белья, кормление кота или собаки, раскладывание покупок по возвращению из магазина и т. д.

Терпение, понимание и способность выслушать – вот волшебные слова на пути к хорошим отношениям с подростком. У вас обязательно получится!