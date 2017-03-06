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Стилист Влада Волкович только что вернулась с миланской недели моды. Чем берут творческие люди в этом сезоне - в коротком репортаже из первых, так сказать, рук.

"Представители уличной моды очень остро реагируют на различного рода кризисы. И среди стиляг всего мира часто работает принцип "не благодаря, а вопреки". Именно вопреки доходу и здравому смыслу, образы становятся все более яркими и даже эпатажными.

И это способ модников и модниц бороться с депрессией и унынием. Как стилист я дам пару совершенно несерьезных бюджетных советов, как выглядеть модно и стильно.

Сочетайте несочетаемое

Даже то, что на первый взгляд кажется несочетаемым, может выгодно подчеркнуть ваши достоинства. Все дело в подборе фасона. Откажитесь от дорогих брендовых сумок, сейчас более стильным считается носить экологические тряпичные пакеты из супермаркетов, или вовсе, как икона стиля Франко Соцанни, распихивать вещи по карманам.

Обратите внимание на такие ткани, как винил, эко-кожа, искусственный мех. Они стоят намного дешевле шифона или кашемира, но при этом не мнутся, не требуют бережного ухода и отлично выглядят и в жизни, и на снимках.

Вещи серебряного, золотого цвета, ткань с пайетками или леопардовый принт, всегда смотрятся более благородно, чем монотонная одежда и отлично маскируют не самое лучшее качество ткани.

На обуви не экономим

Но вот на чем стоит разориться, так это на обуви. Тогда смело можно сделать этот элемент - основным в Вашем костюме. Купите себе шикарные бархатные лоферы, стильные замшевые брогги, лодочки необычной формы или оригинальном каблуке. Тогда, даже, если Вы одеты скромно, интересные туфли всегда "вытянут" образ!

А если все это великолепие носить еще и с плотными носками или колготками в сеточку - поверьте, вы моментально станете стильным, ярким и покорите окружающих легкой долей самоиронии. Будем стильными! Всегда в тренде!

Фото: Antonio Calanni//TT NYHETSBYRAN, Luca Bruno//TT NYHETSBYRAN, Daniel dal Zennaro//Ansa, Alessandro Garofalo//Reurets, Flavio lo Scalzo//Ansa