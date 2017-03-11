Woman |

В первом классе я записалась в Рижскую детскую библиотеку № 37 на улице Горького. Сейчас нет улицы Горького - это Валдемара, да и библиотеки там давно нет. Но тогда была. Со стеллажами потрепанных книг и очень тихим, залитым солнечным светом, читальным залом.

И была там заведующая Ирина Карклина-Гофт - светлый, добрый, интеллигентный человек. У нее было плохое зрение, большие очки и удивительная способность поддержать разговор с детьми, их родителями, уборщицей тетей Машей - не важно. И благодаря ей, наверное, я много детских лет мечтала о работе именно в библиотеке.

И те книги, которые стояли на полках, были средоточием всего на свете. Ведь помимо сказочных героев, приключений и удивительных историй, томики детской литературы содержали небольшую, свою личную, историю - в библиотечном билете.

Выбирая книгу, можно было полистать ее и узнать, что, например, до приезда к тебе она гостила в чьей-то детской два месяца назад, а вот эта красавица не покидала стен городской библиотеки целых два года, а вон ту, почти новенькую, перевели из читального зала…

В них были необычные, пожелтевшие, немного потертые временем и детскими пальчиками странички, полуистлевшие, иногда оторванные корешки, заботливо отремонтированные библиотекарем или наспех, боязливо, самим маленьким читателем.

Среди этих полок можно было забыть о времени, невыученных уроках, ссоре с подружкой - обо всем! Можно было вытащить книжку, начать ее рассматривать, увлечься чтением, да так и просидеть на подножке лесенки, увлекшись главой.

А какой магией обладала картотека библиотекаря! ЭЭти листочки были исписаны мелким почерком и разложены по алфавитным закладкам. Они рассказывали о своих владельцах все: где живут, что читают, какие книги задолжали и что сейчас листают дома, развалившись на продавленном диване, с яблоком в руках. Я была влюблена в очарование этих бумажечек и билетиков, создавая свои собственные каталоги дома - каждая кукла была записала в мою домашнюю библиотеку!

И, главное, я до сих пор люблю книги, люблю старые книги, люблю пожелтевшие страницы в этих книгах, люблю бумажный запах библиотек и букинистических магазинов и этой любовью щедро поделилась со своей дочкой.

Поэтому, мне кажется, не стоит увлекаться советами, как заставить ребенка засесть за книги. Просто найдите маленькую, уютную библиотеку, запишите туда вашего отпрыска и откройте перед ним целый мир литературы, в который можно нырнуть с головой. И не в этот то ли гроб, то ли мавзолей, который отстроили для концертов,- а в маленькую бумажно-домашнюю библиотеку, пока они еще остались в нашем селе.