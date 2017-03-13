Woman |

Здравствуйте, меня зовут Алёна. И я граммар-наци. И да, я хочу об этом поговорить. Нет, серьезно, что-то зацепило меня это явление настолько, что захотелось разобраться в нем: что оно такое, почему зачастую агрессивно и как из уважающего грамотность не скатиться до истерично тыкающего всех и каждого в ошибки.

«Автор, купите орфографический словарь!!!», «Мои глаза кровоточат!!!», «Безобразие, куда только редакторы смотрят!!!», «Да они там все безграмотные!!!», «Не умеете писать грамотно – идите в дворники!!!!!», - все эти реплики борцов за орфографию и пунктуацию выводят меня из себя.

Во-первых, потому что много восклицательных знаков в публичной переписке с незнакомыми людьми – это дурной, очень дурной, тон.

Во-вторых, изливающие ярость довольно часто сами не вполне грамотно выражают свои мысли, а уж с пунктуацией там и вовсе, как правило, беда-беда.

В-третьих, добрее надо быть, тактичнее. А объяснение слова «тактичность» я в принципе многим своим современником посоветовала бы найти в толковом словаре – оно там на букву «Т», ага.

Безусловно, я соглашусь с теми, кто скажет, что сегодня много людей говорят и пишут не вполне грамотно. Видите, я, похоже, граммар-наци light, потому что не особенно категорична, а еще потому, что сейчас приведу несколько аргументов в защиту ошибающихся.

Прежде всего, конечно, это билингвальность наша. Для кого-то родной язык латышский, но из уважения к нам он переходит на русский – давайте будем ему благодарны, он имел полнейшее право, живя в Латвии, не быть снисходительным к нашему незнанию госязыка.

А вот человек с родным русским, но учился он в латышской школе или на работе все восемь часов говорит по-латышски или по-английски, поэтому его русская речь чуточку не перфектна – обзовем безграмотным и на костер его теперь? Да бросьте! Он, может, отличный специалист - такой, что вам и не снилось.

Отдельно хочу и пожурить, и оправдать СМИ. Да, конечно, во времена молодости наших родителей был негласный закон: как говорит диктор в телевизоре и пишут в газете «Правда» - так правильно. И все журналисты так правильно говорили и писали – прямо образец для подражания. Жалко только, не правду говорили и писали, но это уже другая история, сейчас не об этом. Сейчас о частоте выхода продукта и количестве народа, его обрабатывающего. Программу «Время» с новостями сколько раз в день мы смотрели? Правильно, один - вечером. В редакции еженедельника сколько редакторов-корректоров было? Да-да, немало.

Сегодня радиостанции и телеканалы, не выпускающие новости раз в час, - нонсенс. А интернет-СМИ, оповещающим страну обо всём от политических событий до модных тенденций, каждые десять минут возьми да выдай публикацию.

Сколько корректоров на весь этот поток? Хорошо, если один. Вот такой «звериный оскал» капитализма, понимаете ли: всё, что можно было потратить на грамотея в штате редакции, журнал или портал тратит на многопроцентные налоги в пользу мало думающих о народе чиновников.

А нам, читателям, скажете вы, без разницы – пусть журналист грамотно пишет. Он старается, журналист, так старается, что каждые полгода по диоптрии в стеклах очков прибавляет. Потому что треть его гонорара тоже съедают безжалостные налоги, и приходится ему для трех-четырех СМИ писать часами, чтоб в семейный бюджет какие-то копейки внести, а еще быть образованным, начитанным, интересным и интересующимся, модным, светским, ухоженным, идеальной матерью и заботливой женой. А люди вокруг безжалостны, как те налоги.

Пришел в неудачных брюках на тусовку – на тебе 150 ядовитых комментариев, неточно стих в статье процитировал – «бездарь, больше книг читать надо», похвалил то, что кого-то не впечатлило – «продался беспринципный». Ну, а если запятую пропустил, всё, надевай каску и жди обстрела граммар-наци.

Откуда столько ярости? Википедия гласит: «Граммар-наци (от англ. «grammar» —грамматика и нем. «nazi» — нацист) - самоназвание интернет-сообществ, отличающихся крайне педантичным отношением к вопросам грамотности». Все понятно. Озлобленность заведомо запрограммирована в названии: не может человек, называющий себя нацистом, быть милахой – он должен непримиримо клеймить позором оступившихся. Он не будет лоялен к пропущенному двоеточию, он выльет всю свою желчь, прямо не отходя от дивана.

В общем, я передумала. Я не граммар-наци. У меня нет столько времени и столько агрессии, чтобы выискивать чужие ошибки, писать о них злобные тексты и ставить такое количество символов возмущения.

Я, если совсем несуразная ошибка закралась в статьи коллег, лучше в «личку» - вежливо и со смайликом. Добрее надо быть друг другу, люди, ну хотя бы попробовать. Весна ж, подснежники, солнышко и все такое. И это, если нашли у меня тут ошибки, welcome – я уже в каске.