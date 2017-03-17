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Анна Кашина - мама в кубе, писательница, журналист и психолог. Ее заметки, репортажи из путешествий и детские сказки видели многие. А вот теперь о главном - что такое быть мамой троих детей и как быть не только родителем, но и другом.

"Когда мне задают вопрос про то, как быть хорошей мамой, я робею. Да, у меня трое детей, я десять лет занимаюсь детской, клинической психологией, но таблетку счастья так пока и не нашла.

Мои индейцы – непоседы. Они постоянно шалят, что-то придумывают и, не успеешь обернуться, разукрашивают соседскую девочку перманентным маркером, потому что это красиво.

В общем, скучать не приходятся. Иногда я ворчу на них, иногда прихожу уставшая с работы и валюсь от усталости с ног и тогда я не то что на развивающие игры, я двух слов нормально связать не могу.

Тут впору бы впасть в дикое чувство вины, но в какой-то момент обучения и собственной терапии я поняла, что идеальных мам не бывает. И простила себя за это. Я не «белая и пушистая», я - «серо-буро-малиновая мама в крапинку». Главное – это, в принципе, любить своего ребенка, желать ему добра, и не забывать об этом в минуту гнева или печали.

Впрочем, несколько лайфхаков за последние 11 лет я все таки для себя обозначила. И с удовольствием ими поделюсь.

1. СВИДАНИЯ

Каждая мама любит своего ребенка. И даже очень занятая мама, которая ходит на работу и в театр, занимается спортом тоже. Любовь не определяется только количеством часов, которые мы сидим рядом с человеком напротив нас.

Если вдруг кто-то из детей становится особо не сносен, значит у него внутри образовался «деффицит любви». И тогда я назначаю ему свидание, провожу с ним отдельно время. Можем прогулять школу или садик, бродить по музеям и паркам, кататься в пустой будничный день в аквапарке и играть в прятки в пустом зале кинотеатра под мультик только для нас двоих. Непедагогичненько, но работает.

2. ПРИНЯТЬ ОСОБЕННОСТИ

Каждый ребенок – это уникальное сочетание черт характера. Больше половины личности никак не зависит от нас. Остается только «принять и простить».

Приведу пример. Мой старший сын лидер, бесстрашный воин, активный и умный парень, который слушает аудио-книги, ходит на паркур, керамику, деревообработку. Иногда у меня рябит в глазах от его предприимчивости. И все это благодаря особенностям, подаренным ему Богом при рождении: гиперреактивность и дефицит внимания.

Про таких ребят я знаю все и еще немного. Многие воспринимают их как хулиганов и невоспитанных людей, на деле к 18-ти они обычно учатся «тормозить на поворотах», «думать перед тем, как сказать», «не орать и не рыдать навзрыд от несправедливости на людях».

Однако можно и задергать их, превратив в настоящих бандитов. Еще 300 лет назад – это были лучшие охотники и войны, сейчас же нам удобнее аутичные тихони с богатым внутренним миром. Но переделать человека нельзя. Его можно только обучить жить с такими талантами эффективно.

Составлять расписание, списки, ставить «напомналки» для важных дел, вклеивать в дневник график дня и маршрут перемещения. Любить этого растяпу и двоечника, веря в то, что он сможет. Иногда достаточно просто быть рядом, быть на его стороне, не желая поменять его вот на того румяного отличника из параллельного класса.

Если кто-то из вас смотрел мультфильм про рыбку «Дорис» - это хороший пример того, как родители принимают особенность своей дочки. Когда я смотрю на что-то такое, я думаю, что мои родительские тяготы - это вообще ничто.

3. ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ

Дети – это круто. Пользуясь ими можно купить вожделенный квадракоптер, домик семьи Саливанов и Барби, о которой мечтал в детстве. А еще посетить все музеи Европы, изучить динозавров, покататься в парке аттракционов и пересмотреть кучу замечательных фильмов.

Никогда в жизни я не читала столько сказок. Мы купили диапроектор и смотрим по вечерам в темноте диафильмы. А потом рассказываем страшные истории и спим в одной комнате в обнимку, потому что нам страшно. Не то, чтобы очень, но это так мило!

Именно дети ведут родителей на кружок керамики и уроки живописи. Именно они учат нас интересоваться паркуром или тхэквондо, а то и вовсе авиомоделированием или балетом.

Если периодически останавливаться в своей гонке за результатами, ты успеваешь обрадоваться теплу их хрупких ладошек, обнимашкам и трогательной заботе в виде открыток «Я ТЫБА ЛУБЛУ», монстра-бутерброда с литром кетчупа. Берите эту энергию, вдыхайте ее в себя, ее там столько, что она с лихвой перекроет вам все «бессонные ночи и тревоги за будущее».

Потому что если это не сделаете вы, она достанется бабушке или няне, которая вместе с этими минутами блаженства еще и получит денежное вознаграждение.

4. БЫТЬ РОДИТЕЛЕМ СЕБЕ САМОМУ

Не забывайте о себе. Мама с дергающимся глазом, которая как фурия мечеться по дому, изрыгая из себя проклятия – это не то, что может обеспечить счастливое детство. В состоянии эмоционального взрыва не надо делать ребенку уроки, причинять ему добро и разбирать его шкаф. Это больше похоже на итальянскую мелодраму, чем на процесс воспитания.

Поэтому сначала надо войти в берега, а потом уже вступать в коммуникацию. Психолог, подруга, SPA, пробежка, баня – я не знаю, что приводит вас в чувство и возвращает вам ресурс, но если вы чувствуете себя плохо, значит о своей внутренней девочке вы забыли, поэтому станьте себе родителем – покормите, напоите, вовремя уложите спать, организуйте спортивный кружок и развивающий досуг, а потом уже детей воспитывайте.

Я себе так иногда и говорю: «Так, Анна Кашина, немедленно встала из-за компьютера и пошла спать. Завтра доделаешь уроки и спасешь мир. Когда ты воду в последний раз пила? А зубы почистила?» Очень трудно заботиться о других, если ты не можешь позаботиться о себе.

5. БЫТЬ ГИБКИМ

Мне очень нравится фрирайтинг. Это, когда ты с некоторой периодичностью садишься за тетрадку и заносишь туда все свои мысли. Интересно, что возвращаясь к ней лет через пять, ты можешь подумать: «Да ладно? Неужели это я писала? И меня правда так расстраивал вот этот момент?».

То есть мы со временем меняемся, превращаясь в совершенно новую личность. Конечно, общие черты, скорее всего, останутся прежними, но мнения, привычки и установки могут претерпеть преобразования.

У детей все так же. Еще вчера ему надо было мыть голову шампунем, а сегодня вполне возможно, он справиться с этой задачей сам. И с уроками сам. И с дорогой домой. И со своими оценками. И со своей судьбой.

Весь рост человека заключается в двух процессах – уметь образовывать крепкий союз, наполненный любовью, и уметь быть самостоятельной личностью.

Иногда у нас сложно с привязанностью, умением давать, прощать, принимать. Но гораздо чаще, научившись любить что-то или кого-то, мы вцепляемся в объект обожания мертвой хваткой и боимся за все. Принимаем его ошибки, как свои. Переживаем, так, будто это мы вчера стих не выучили и нам светит двойка по литературе.

И вот тут важно отпустить, поверить, что человек справиться, получит свой опыт и сделает свои личные выводы. А нам остается только наделить его полномочиями, проговорить план и снабдить в путь – дорогу, чтобы ему было ясно, что дома его любят и ждут вне зависимости от того, с чем он вернется.

Потому, что в место, где тебя любят и ждут всегда хочется возвращаться.

Фото: из личного архива