Woman |

Бдительность — наше все. Бдительные прохожие жалуются на праздники в школах, на то, что с ними в магазине поздоровались сначала по-русски и только потом на госязыке, ЦГЯ так вообще не спит и не ест, все бегает и еле успевает штрафовать: надпись на английском, слово на русском, слишком китайский взгляд — всех на плаху, всех на эшафот.

Нам пеняют и вменяют все, что можно, включая прямую связь с Кремлем. Мне кажется, большинство местных жителей уверены: мы дома держим ручного медведя, а в красном углу у нас кнопка, ведущая прямо на домашний телефон Путина.

Мне вообще кажется, стукачество здесь цветет таким пышным цветом, страшно становится. Страшно, потому что с 37-го года еще даже сто лет не прошло. Но самое ужасное, это поощряется на государственном уровне. Мало эскалации конфликта латыши-русские, нужно еще выдавать печеньку за рапорт.

В классе у дочери есть какие-то мэры и заместители мэров, которые следят за порядком, а по сути ябедничают училке на непорядок. И, конечно, есть главная ябеда-корябеда, эдакая девочка-одуванчик, которую хлебом не корми - дай правду матку раструбить.

Я всегда спрашиваю дочь: «Вам написали замечание за поведение, а ей написали замечание за то, что она стучит на друзей?» Ну, ответ очевиден. А по мне, именно это нужно было сделать классному руководителю — проинформировать родителей, мол, уважаемые товарищи, ваш ребенок — "дятел", вас это точно устраивает?

Но чему можно учить детей, если у нас вся страна - "сознательные граждане", которые не просто замечают какие-то «нарушения», но у них есть время(!), и им, очевидно, не лень (!) подавать официальные жалобы в какие-то инстанции, чтобы прийти вечером домой и с чувством выполненного долга спеть гимн Латвии и лечь спать, укрывшись флагом.

«Я, Зигмунд Пайпиньш, шел мимо школы номер 96 в здравом уме и трезвой памяти и заметил, что дети входили в школу с шариками 23 февраля». Кошмар! Дети! Шарики! Радость жизни! И не 16 марта, а 23 февраля.

Госслужба качества образования, IKVD, заявление бдительного прохожего приняла и потратила три часа времени, чтобы выяснить: праздновали Масленицу. (Если вы пропустили эту новость, то сообщаю: это не шутка, а реальный случай с реальной школой № 96).

Вот эти три часа были оплачены из моего кармана, из вашего кармана, из кармана наших коллег. То есть мы работаем, платим налоги, чтобы нам при каждом удобном случае напомнили, что мы рожей-то не вышли, и Охотный ряд не по наши души. И да, одной мне кажется, что IKVD звучит почти как НКВД? Напоминаю, и ста лет не прошло.

Такой патриотизм с гнильцой любовь и уважение ни к стране, ни к культуре, ни к традициям, очевидно, не привьет. А вот ненависть — это пожалуйста, в любом количестве.

В моем окружении есть и латыши, и русские, и евреи, и кого только нет. Даже семья у меня билингвальная. Но никому в голову не придет сыпать оскорблениями по поводу праздников, веры, традиций и даже чьих-то театральных вкусов. Чаще всего мы просто не затрагиваем темы, которые могли бы быть болезненными. Зачем? Каждый все равно останется при своем.

Но когда прямо сверху тебе спускают ящик с желчью и официально говорят: "Вот ты хороший и правильный, а они, все остальные, - смерды вонючие, так что ты не стукач, ты - информатор и борец за чистоту нации", то это пахнет уже откровенным нацизмом.

По хорошему, упразднить бы все эти совершенно бессмысленные и затратные структуры, а деньги отдать «рабочим и крестьянам» - было бы куда больше пользы. И детей растить уж лучше Тимурами и его командами, чем Квакиными сплошными. А вообще... в центре госязыка есть дни теней и открытых дверей? Я бы постояла за спиной, посмотрела, во славу чего трудится изо дня в день артель чиновников.