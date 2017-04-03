Рижская неделя моды: «Замолвите словечко о бедном блогере»

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Woman | 3 апреля 2017 года, 22:35

Мода — это люди. Люди, которые создают показы, монтируют подиум, а потом люди, которые наряжаются, выбирают нелепые шляпки, аляповатые пиджаки, совершенно безумные каблуки и дурацкие сумочки.

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Потому что мода — это еще и праздник абсурда. Ну куда еще пойти с макаронами на голове или обмотавшись мусорными пакетами? На городских улицах ты будешь городским сумасшедшим. На Рижской неделе моды — желанным гостем.

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К этому мероприятию я отношусь спокойно, потому что Рижская неделя мода, все-таки, светское развлечение, которое не призвано воспитывать, читать мораль, просвещать и выдавать диплом доктора наук. Вот так сложилось исторически.

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На подиуме может быть дорогая и красивая классика, как у Кати Шехуриной или Anna Led, может быть что-то безбожно невозможное, как на последнем дефиле Nolo. Все может быть. Но всегда больше показов обсуждают гостей. Как правило, достаточно предсказуемо.

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Не знаю, кому еще так нравится смотреть на людей, которые... я даже не знаю, что у них в голове, когда они открывают свои шкафы. У меня наличие такой внутренней свободы и смелости вызывает только зависть и восторг.

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Определенно у этих людей мозг работает как-то иначе, что они и стремятся продемонстрировать. Ну или стараются, по крайней мере.

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Но кажется, что вот именно такие фешн-психи делают наш город чуть более европейским, чуть более веселым, немного чокнутым, ярким, стильным и забавным. Скучно ведь ходить в сером под серым небом. Гораздо ведь круче, когда с розовым пледом на голове. Ну, чтобы так, «живенько».

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Чтобы представить атмосферу всего события, нужно увидеть детали, лица и картинки. Вот они все тут. Накидывайтесь!

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Текст: Евгения Шафранек

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