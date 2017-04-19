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Вика Лякишева в настоящий момент руководит службой IR & PR в крупном инвестиционном фонде. А до этого занимала руководящие посты в латвийских частных банках. А еще до этого была редактором женского еженедельника и глянца.

Но с творчеством никак завязать не может, поэтому сотрудничает как колумнист с информационно-развлекательными порталами и ведет на фейсбуке [собственный блог коротких историй](https://www.facebook.com/vistoriesandtruth/ "собственный блог коротких историй"). Очень классных, к слову, искренне рекомендую.

Но самое главное, она столько раз все бросала и начинала с нуля, что смело может проводить мастер-классы на эту тему. Мы попросили ее рассказать: как осознать, что погряз в рутине, выбраться из нее, открыть для себя целый космос и... не испугаться!

"За всю мою премноголетнюю трудовую жизнь случилось мне быть безработной целых полтора месяца. Это был бесценный эмоциональный опыт. 45 дней сурка, который прямо с утра мечтал о суициде. Но так как у сурка, то есть, у меня, кишка была тонка самоубиться, я начинала свой день с рыданий в подушку, потом кому-нибудь в телефон или в плечо, потом у зеркала, за рулем машины и вообще везде, пока слезные железы не высыхали окончательно до следующего утра. Какое-то время я надеялась методично зажалеть себя до смерти, но мешал мозг. Он не желал отключаться и даже по ночам раскладывал сложные пасьянсы.

А все из-за того, что во мне сосуществуют – а точнее, борются за существование, – творец и менеджер. Отношения у них сложные, примерно как у Годзиллы с Кинг-Конгом: каждый стремится замочить другого совсем, безвозвратно. Поэтому я и мечусь всю жизнь между жестким каркасом корпоративной среды и творческой безграничностью (или беспределом). То выстраиваю системы в каком-нибудь финансовом учреждении, то что-нибудь сочиняю, пишу или редактирую.

В этом смысле у меня забавное CV – слоеный пирог для истинного гурмана. То творец во мне взбунтует – пора на волю, никаких с девяти до пяти, долой дресскод! То менеджер начнет тосковать по ежемесячной стабильно красивой сумме на банковском счете и о мужском коллективе в галстуках и без пмс.

Последний мой побег из курятника и завершился теми самыми днями сурка. Сорвалась я из кресла главреда журнала. Долго объяснять. Выбежала в никуда. И пока бежала, думала: к черту, всех уже вырастила и отпустила, пора о себе подумать, а то, может, и не работать вообще, а присесть кому-нибудь доверчивому на шею и оттуда просто украшать собой мир. И так прямо вдохновилась этой идеей, что даже заснула счастливой. А потом проснулась…

Это я уже сейчас начиталась умных книжек по квантовой физике и про кризис среднего возраста, и кое-что про человечество и себя в нем поняла. А тогда я ошалела от физического ощущения чистого, ни чем не омраченного, времени, которое принадлежит только тебе, а ты, как дура, не знаешь, что с ним делать. Ты просто открыла дверь, вышла, а там –космос, уже без дверей и стен. Любой, мягко говоря, вздрогнет. Впервые в жизни захотелось к психотерапевту. Теоретически можно было разослать резюме хедхантерам. Практически организм сопротивлялся и мечтал о лазоревой волне, набегающей на желтый песок, и о круглосуточном брюте. Но вокруг стояла невнятная латвийская зима и ни на йоту не прибавляла оптимизма.

Когда надо начинать сначала (а я это делала не раз), важно, чтобы вокруг были свои, которые вытащат. Но что интересно: свои есть, сплоченная душевная команда, они протягивают тебе руки и полезные номера телефонов, подбадривают всячески, иногда даже не нормативно, а ты отпихиваешь их и погружаешься все глубже.

Ты помнишь, кто-то тебе рассказывал: надо погрузиться на самое дно, чтобы оттолкнуться и всплыть на сверкающую гладь новой жизни. Но до дна далеко и холодно. Свои тоже все дальше, потому что они-то на берегу и выбились уже из сил тебя уговаривать. Ты одинока, всеми покинута. А те сорок лет, которые потенциально у тебя еще есть впереди, тебе не нужны даже за деньги.

Сейчас-то я знаю, что дело не в дне и не в одиночестве, а в уединении. Только один на один с собой есть шанс найти ответы на те самые вопросы: кто ты, там ли ты, с теми ли, стоит ли вообще… Тогда я про это не знала и честно думала, что планомерно схожу с ума: из гиперобщительного человека превращаюсь (и где-то даже с удовольствием) в отщепенца. Спасали близкие и друзья – они запаслись терпением и уперлись в меня, как в теорему Ферма.

Кого-то я, признаться, достала окончательно и те слились (понимаю!), но большинство переждало шторм и потом отпраздновало мое возвращение в мир адекватных людей. И моя благодарность им безгранична.

Вообще я очень приземленный человек. Дева – этим все сказано. Как говорил Жванецкий: «Шоколад в постель могу себе подать. Но придется встать, одеться, приготовить. А потом раздеться, лечь и выпить». Все эти диалоги с мирозданием, оксюмороны, карты желаний – не смешите меня!

И вдруг оно стало работать – само. Стоило мне честно ответить себе на важные вопросы. Сначала все решилось с работой. Я ее не искала (я ж собиралась или умереть, или к океану), но я по ней тосковала. Она и пришла – ладная, перспективная. Потом рядом со мной появился человек, готовый уживаться с моими ребятами, Годзиллой и Кинг-Конгом, который учит меня тому, чего я не умела никогда – жить здесь и сейчас. Знаю, у многих эта фраза вызывает неприятный рефлекс.

Но это не жизнерадостное сотрясание воздуха, это философия и мудрость – маяки, до которых мне еще пилить и пилить. И, наконец, я поняла и приняла, что рядом всегда есть люди, которые помогут и вовсе не обязательно всю жизнь «сама-сама-сама».

Хочется верить, что наступила весна. И глобально, и для меня. Хотя на наших широтах, сами знаете, как с этой весной бывает. Но законы природы и мироздания все же никто не отменял. Поэтому дождемся и лета, и своей волны (может, не такого фотошопного цвета), и своего личного космоса. В котором будет не страшно, а просторно и звездно. "