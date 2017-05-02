Woman |

Несколько лет назад Екатерина Коваленко была «неуловимым мстителем» - собкор телеканала «Россия» в странах Балтии она могла поехать в командировку на два часа и зависнуть там на два месяца.

Но потом родился второй ребенок - сын Захар. А потом еще одна дочка Верочка... Работа ушла на второй план, а на передовую вышли подгузники. Мы попросили ее вспомнить свое журналистское прошлое и написать с юмором о своем быте.

«Год назад встретила на улице университетскую подругу. «У меня трое!» - сказала она, когда разговор зашел о детях. «И как?!» - мечтательно взмолилась я (дома остался свежеиспеченный тест на беременность). Подруга приставила палец к виску и выстрелила одно емкое русское слово, которое иногда лучше всего отражает ход дел во Вселенной.

Теперь у меня тоже трое, и всем детским мультфильмам я предпочитаю «Обезьянки, вперед!». Тот, где все всклокоченные и визжат. Смотрится как эпос о женской солидарности. Я даже профили детей с экраном сравниваю. Думаю: «Вылитые мои! Только у рисованной макаки - черненькие, у живой - беленькие».

Соне, старшей из белобрысых, 9 лет. Она очень добрая и отзывчивая. Правда, при слове «уборка» молниеносно впадает в шавасану. Недавно попросила Соню сварить пельмени. Кричу ей на кухню:

- Воду поставила?

- Поставила!

- Закипела?

- Закипела!

- Пельмени положила?

- Мам, ну как я в чайник пельмени положу?!

Захару – год и семь. Это наш средненький. Но ему об этом лучше не говорить и трон под мужчиной не раскачивать. Мир Захара крутится вокруг материнской штанины и съестного. На днях попробовал сырыми все овощи. Счастье пришлось прервать на клубне картофеля. Я бы не посмела, но стремительно стали заканчиваться подгузники.

Нашей младшей - Вере - 3 месяца. У Веры иногда болит живот, аллергия на сладкое, непереносимость лактозы. И, как заметил мой щедрый на комплименты тренер, глядя на мои бока: «Жалко с глютеном у нее все в порядке, ты бы быстрее хорошела!».

Меня попросили написать о нашем быте с юмором. Я попробую, хотя как человек, лексикон которого ужался до «не ешь пластилин!», не уверена.

Комнату, где они собираются все разом, я вообще стараюсь обходить стороной - у них там зло восстает. В виде пальчиковых красок. Ковер в душевой кабине я уже мыла. Пустыню сАхара на кухне убирала. Всё это с песней. Называется «ТАНЕЦ ЧЕРВЯЧКОВ». Развивающие занятия идут мне на пользу.

Делали младшей ингаляцию, так муж ностальгически в маску уткнулся, втянул физраствор и говорит: «Хорошоооо! Как будто кальян покурил».

И у меня накануне был праздник - со старшей ходили в кино. Мультфильм назывался «Босс-молокосос». Будто в Тулу со своим самоваром съездили.

На этом я могла бы закончить. В том же шутливом тоне. Захар как раз утюжит кровать ершиком для унитаза. Но это будет несправедливо по отношению к моим собственным детям: такая мать-ехидна мечет колкости, пока не все в семье читать умеют.

Недосып и хаос действительно всегда со мной, я ничего не успеваю и больше не стесняюсь просить о помощи. Недавно во френдленте возник спор: «Что вообще заставляет родителей рожать больше двух детей?» Один ответ поразил меня своей точностью: «Любовь к ним»

Соня рыдала от счастья, когда мы возвращались из роддома с ее младшими родственниками. Она часто спрашивает, будут ли у нее еще братья и сестры. Я, конечно, хмыкаю. Но возможности такой не исключаю.»