A post shared by Nadya Zim. | San Francisco (@nadyazim) on May 7, 2017 at 3:26pm PDT

Надежда Зиммермэн, коренная рижанка, которая девять лет назад обосновалась в Сан-Франциско. Я нашла ее в инстаграмм, поразившись прекрасным и атмосферным снимкам.

Оказалось, что Надя – наша землячка, только живёт на другом краю Земли. И я попросила ее рассказать о своем опыте, своей “американской мечте” специально для woman.mixnews.lv

"Я всегда четко понимала: здесь меня ничего не держит. И исходя их этого плана вся жизнь выстраивалась в какой-то правильной последовательности.

Латышский я не особенно учила – делала акцент на английский, получила MBA и чудом не сорвалась на грядки, собирать клубнику, когда народ массово ринулся хоть куда-то, лишь бы подальше от своей этнической родины. Мне все время казалось: мое время еще настанет. Так и случилось.

Woman |

9 лет назад я влюбилась в американца, вышла замуж и перебралась в Сан-Франциско. Да, серое Балтийское море сменилось лазурной Гаванью, мостом“Золотые ворота”, холмами Твин Пикс, одиночеством, отчаянием и безработностью.

Мне, домашней девочке, пришлось выйти из зоны комфорта и начать пробивать свой собственный путь: получать грин-карту, искать работу, обрастать друзьями и приятелями. По сути, начать свою жизнь заново. О том, как искать работу в штатах и что такое жить с мужем-американцем я уже могу написать книгу. И в ней, конечно, будут не только светлые страницы.

Однако могу точно сказать: это не страна обобщений. Здесь в каждом штате, а иногда и в отдельно взятом городе, своя жизнь, свои законы и свои особенности. И нет, американцы – не тупые. Они просто другие.

Работа

Первую работу я искала почти год. Устроиться здесь и попасть на должность в Латвии – это несравнимые вещи. В США процесс интервью сложный, закрученный и стрессовый. На одно место может быть до пяти интервью, а когда тебе кажется, что ты уже на финишной прямо, то оказывается, что впереди еще тест, презентация и рассмотрение твоих университетских успехов.

Образоваие в Америке безумно дорогое, поэтому фора, конечно, у тех, кто может продемонстрировать “корочку”. Словом, если дома диплом можно повесить на стенку и пойти в бар протирать бокалы, то в Америке наоборот. Не хочешь всю жизнь быть на побегушках”– учись на отлично.

Шестилетняя учеба на английском в Латвии дала мне аттестат и слабые знания языка. Только узнала я об этом в первый калифорнийский рабочий день. Я абсолютно не понимала американцев и молила клиентов прислать запрос в мейле, коллеги же хлопали глазами, когда начинала говорить я и, кажется, считали меня коммунистом.

Я – специалист в области маркетина, но мне удалось поработать и в технологических компаниях в Силиконовой долине. О! Как это было прекрасно: бесплатные ланчи, винные четверга, няни для детей и прочие бенефиты. Но в какой-то момент включается стоп-кран. Представьте себя коровой в стойле, которую кормят халявным сеном, чтобы ее доить, доить, доить... Вот так, примерно, я себя стала ощущать через какое-то время во всей это бесплатной красоте.

В Силиконовой долине есть еще один жирный минус. Здесь всё делается для того, чтобы работнить далеко от рабочего места не сбежал. Странно, что еще не появились рабочие кресла-унитазы. А уж рабочий лаптоп всегда должен при тебе. Да и поработать в выходной день – святое дело.

Но если ты айтичник-инженер, то Сан Франциско – настоящая Мекка вакансий. IT-специалисты здесь нужны всегда! Их нужно много! Всегда много!

A post shared by Nadya Zim. | San Francisco (@nadyazim) on May 8, 2017 at 9:49pm PDT

Кстати, каждый американец запрограммирован на карьеру. Построить дом, вырастить сына и посадить дерево – программа минимум. Сына еще нужно выучить, необходимо менять машину, прикупить еще барахлишка. Эдакие карьеристы-куркули. Кстати, путешествуют здесь очень редко. Все время что-то копят. Кроме того, отпуск всего две недели в год, поэтому многие “янки” не бывали даже за пределами собственного города.

Ну и самое главное - клиент всегда прав. Можно в любой момент вернуть всё, что угодно и получить обратно деньги. Даже если вы сто раз в этом сходили на работу, надкусили пирожное или плюнули в крем для лица. Все возвращается, а в ресторане еще получите скидку и десерт в качестве утешительного приза.

Жилье

Тут всё коротко и ясно. Жилье дорогое. Рента заоблачная. Студия-гробик с окном в стену в самом Сан-Франциско или в пригороде обойдется под $2000 в месяц. Только дополнительно заплатите еще за вывоз мусора, интернет и так далее.

A post shared by Nadya Zim. | San Francisco (@nadyazim) on Jun 7, 2016 at 9:15pm PDT

Если такая цена за дом – готовьтесь к трехчасовой дороге и пробкам, пока будете добираться из этого тридевятого царства до работы. Поэтому старшее поколение старается перебираться сюда или с неплохим капиталом, или с мыслями об американской мечте, которая будет греть холодными ночами. Молодежь же здесь живет табунами. Помните сериал “Друзья”? Именно так, только в квартирках в разы меньше.

Дружба

Дружба дружбой, а табачок врозь – вот это про американскую дружбу. Здесь друг – это приятель, с которыми можно хорошо провести время и поговорить на отстраненные темы. Слушать ваши кухонные страдания до двух ночи под дым сигарет с ментолом никто не будет. Увы, суровая правда жизни такого, что американцы плевать хотели на ваши проблемы. Здесь каждый сам за себя. Смирись, утри сопли рукавом и двигайся дальше.

A post shared by Nadya Zim. | San Francisco (@nadyazim) on Apr 22, 2017 at 7:23pm PDT

Кстати, друзья среди русскоговорящих – тоже явление редкое. Америка – страна эмгрантов, кого только сюда ветром не занесло. Девочки на выданье, ловцы удачи, халявщики, “так себе” элементы, по-настоящему родственную душу найти очень сложно. А вступить в русские сообщества – не интегрируешься в новую среду. Тоже ничего хорошего.

Поэтому, да, Смирись, утри сопли рукавом и двигайся дальше. Мне в этом смысле действительно повезло. Спустя два года после моего отъезда, сюда перебралась моя сестра. Вот мы с ней и гоняем чаи под кухонные разговоры, и утешаем, и поддерживаем друг друга.

Отдельня тема – BBQ-тусовки. Если вы интроверт, как и я, то запаситесь терпением, потому что через пару месяцев от таких мероприятий хочется добровольно заточить себя в Алькотрас.

На таких мероприятиях популярна манера общения, которую называют small talk. Вокруг тебя собирается компания и начинается допрос: кто ты, откуда, где работаешь, чем живешь и зачем всё это надо. Иногда хотелось просто распечатать буклет о себе и раздавать всем любопытным. А если ты не в курсе событий в популярном телесериале, или, не дай Бог, имеете другие политические взгляды – сразу “до свидания”.

Однажды, например, я вслух задалась вопросом зачем геям жениться. Я не против меньшинств, просто пыталась понять, зачем им эти браки. “Хозяйку дачи” это так взбесило, что нам с мужем пришлось ретироваться и больше в этот дом нас не приглашали.

Мне вообще кажется, что у супруга почти не осталось друзей из-за моей страсти пофилософствовать. Ну и либеральной толерантности здесь не существует, как оказалось. И вообще про либералов в Калифорнии я могу писать долго и много. Но сегодня не об этом.

Еда

Тема еды - это главная тема, но при этом мало кто готовит сам. Мне кажется, если американца посадить на сутки в комнату без еды, то он не протянет и двух часов. Тут все едят. Едят много. Едят постоянно. Причем еда реально вкусная. Здесь ведь такое разнообразие кухонь!

A post shared by Nadya Zim. | San Francisco (@nadyazim) on Mar 4, 2017 at 10:43am PST

А вот порции огромные (исключения: это рестораны высшего класса). Поэтому нас с мужем ненавидят все официанты города – мы заказываем одно блюдо на двоих и наедаемся на весь вечер. Еще и остается, кстати.

Остальные посетители заказывает половину меню, объедаются на месте и остатки еще уносят домой. Я живу здесь почти десять лет, но так и не могу понять этой странной традиции. Не можешь съесть? Не заказывай столько!

Или эти чудовищно-огромные сандвичи, “разорвирот бургеры”. У нас батон покупают на несколько дней, а тут его разрезают пополам, пичкают туда всего понемножку и, вуаля! Ланч! Жри на здоровье!

Мне катастрофически не хватает красивых и атмосферных кофе, где можно не торопиться, а сидеть и наслаждаться чаем вечно. В Сан-Франциско иногда сядешь выпить кофе, а в двух шагах от тебя вонючий бомж что-то орёт и нажитое добро расшвыривает. И это норма. На него даже никто не посмотрит.

A post shared by Nadya Zim. | San Francisco (@nadyazim) on May 20, 2016 at 10:26am PDT

В магазинах правда нужно всегда покупать organic продукты, если не хотите превратиться в свиней, выращенных на гормонах. Так что хорошие продукты тут дорогие. Но можно, найти сырки Kārums, кстати и лаймовские шоколадки.

Если бургер можно не брать, а кофе выпить дома, то торт на день рождения – это целый перфоманс! Найти его – огромная проблема каждый год! Обычный американский торт – это гора крем из взбитых масла, сахара и красителей. Хочешь за 30 баксов сладкую жесть? Заказывай не раздумывай!

Этот крем – прямо фирменная фишка страны. Он везде, включая капкейки и булочки. Здесь вообще страна, повернутая на сахаре. Здесь его много, он везде, даже в кетчупах. Это наркотик, на который подсаживаются с детства.

Кстати, хочу спросить... Когда-то в Латвии делали яблочный торт в Стабурадзе. Это был мой самый любимый торт! Его, к сожалению, больше не выпускают, но вдруг у кого-то есть рецептик?

Спорт

Толстые и запущенные американцы – это не про Калифорнию. Тут все бегают, ходят в спорт-зал, занимаются йогой и никогда не гуляют. Вы не ослышались. Ходить-бродить без цели- тоже не про Калифорнию. Встретились на свежем воздухе? Вероятно, у вас запланирован ланч или ужин, короче, еда.

A post shared by Nadya Zim. | San Francisco (@nadyazim) on Nov 6, 2016 at 3:59pm PST

Иногда нежелание двигаться доходит до абсурда. Например, на полупустой парковке у магазина машины могут кружить по полчаса, чтобы занять место на десять метров ближе ко входу в торговый центр.

Одежда

Каблуки настолько редкое явление, что их обуть, то тут же кто-нибудь спросит, не хочешь ли ты присесть и отдохнуть.

В жару - валенки или сапоги, в холод и дождь - шлепанцы. Тут не носят капроновых колготок или носков. Туфли обувают на голую ногу. Если платье, то ноги просто обнаженные. Ну уж какие есть: толстые, белые, кривые, волосатые. Неважно. Как и неважна погода на улице.

Собачий холод? Голые ноги! Жара? Черные леггинсы и короткая рубашечка. Леггинсы, кстати, это какое-то наваждение! Они кругом: в ресторане, спортивном зале, театре, работе – на каждом шагу. При этом фигуры, частенько, не очень достойный такой облегающей одежды.

Феминизм

Девушки в Калифорнии разные. Есть красивые, ухоженные. Есть страшные. Но все - независимые и раскрепощенные. Все - феминистки. И чаще всего - одинокие феминистки, которые пашут за троих. А вот мужчины, как правило, редкостные мямли.

И в этом разделении, как мне кажется, Латвия и Калифорния очень похожи. С той только разницей, что здесь женщины за свои права борятся и чего-то добиваются. Геи тоже борятся за свои права и чего-то добиваются. Лесбиянки тоже борятся за свои права и чего-то добиваются. Ни за что не борятся и ничего не добиваются только мужчины. Ни за кого и ни за что. Ни за женщину, ни за себя.

Писать о моей американской истории можно много и долго. Но могу точно сказать, что Калифорнию полюбила всем сердцем. За яркое солнце, густой, молочный туман, лазурный океан, великолепные горы. Для меня, как фотографа-любителя, здесь настоящий рай для творчества.