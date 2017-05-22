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Ольга и Маргарита Сидоровы - две сестры, две рижанки почти месяц провели на популярной платформе для романтических свиданий Tinder. Нам они решили рассказать о своем опыте, очарованиях и разочарованиях честно и хлёстко. Как они умеют. А они умеют!

"Начнем мы, пожалуй, с каминг-аута: у нас есть профиль в Тиндере. Точнее два. Один мой, второй - сестры. Что мы там ищем? Трудно дать краткий и однозначный ответ. Двум симпатичным девочкам за 30. У них все было и даже что-то и кто-то остался после того, что было.

Проще сказать, что мы не ищем. Это секс. Техничный и не очень, качественный и просто чтоб поржать, виртуальный, однополый, спонтанный, душевный – никакой. Все остальное имеет право направо.

На этом, прочтение данной статьи особо впечатлительным, беременным, нервным и дерганным стоит закончить и закрыть компьютер с мыслью: "Неудачницы!"

Впервые зайдя на Тиндер, на 16 минуте активной работы пальцем "влево-вправо" с отвращением подобным тому, с которым я обычно вытаскиваю лук из любого блюда, я удалила приложение со словами : "Гроб, гроб, гроб, кладбище!" потому что ровно за 16 минут Тиндер убил во мне веру в самые примерные пары этого города. Там все: Никита, Стас, Турбо и Дюша Метелкил. Потом был длительный период принятия и несколько камбеков. Этот, по-моему, четвертый.

Будучи бабами "на язык погаными, добрыми внутри" толику веры в светлое, совместное, желательно в богатстве и здравии с Ним , мы все таки сохранили, как говорит ныне известный юный персонаж "на донышке", поэтому эксперимент начался…

Обоюдным умом, после длительных споров и фраз: "Сотри мой номер, не звони мне больше!", мы с сестрой поняли, что надо ненадолго выползти из зоны комфорта, засунуть свой гонор и амбиции поглубже, а стать легкими, хотя бы на время.

Посему поклялись сердцем мамы что на его первую фразу: "Привет! Ты от куда?" Мы не будем отвечать: "Откуда-пишется слитно". А на вопрос: "Может встретимся?" Будем отвечать "Да!"

Из всего предложенного изобилия фото мужчин в возрасте 32 – 45 сразу улетели знакомые, секс – туристы, блогеры и просто понаехавшие. Улетели так же конкретные типажи, например, мужчина-добытчик на фото в камуфляжной кепке, с уловом в одной руке и телефоном в другой).

Не было шансов у мужчин-походников, возможно бардов (вот я, вот мой костер, на нем уха, в палатке гитара, на палатке мокрые плавки и лишь тебя не хватает рядом). Ушли в небытие мужчины-накачанные торсы, обязательно голые, обязательно в тренажерном зале.

Туда же отправились и гиперактивные "я и чтец, и жнец и на дуде игрец". Вот я играю в волейбол, вот я с аквалангом, он тяжелый, тут я взбираюсь на 8848, еще могу на байдарке, люблю йогу, пою в хоре и катаюсь на лыжах. ( Страшный человек! Это я вам как приближенная к спорту говорю).

Однозначно мимо "мужчина и баба "евоная"", которая точно есть, но предусмотрительно подчищена на фото. И лишь локон женских волос, да пара-тройка обрезанных пальцев на мужском плече и осталось. Ну и ласт бат нот лист – мужчины с маленькими собачками (ничего личного к мужчинам)

Из немногочисленных оставшихся дальше полагались только на вкус и интуицию. Вправо отправлялись дерзкие, бородатые, в кедах, бэйбифейсы, менеджеры на костюмах и галстуках, серьезные и не очень. Разбавили их парочкой страшных, таких страшных, что сразу захотелось к папе на ручки. Решили брать всех. Что со всем этим добром делать определимся потом.

99% пишут сразу, как только лайки совпали. Стандартная фраза: "Какие планы на вечер?" Есть конечно редкие индивиды, от искрометного юмора которых прям легким бризом в окно. Им сразу же давалась фора и плюс в блокнот. Но по большей части, все банально и примитивно. Две недели мы переписывались и встречались с мужчинами после чего родился этот пост и классификатор обитателей Тиндера.

Взрослый дядя

Взрослый дядька, который свои жизненные неудачи прикрывает тем, что он - хипстер. Этакая смесь пацифизма и похеризма, припудренная дешевой эзотерикой Ошо. Живет под девизом: " Я покажу тебе какой я умный, чтобы ты не заметила, насколько я бедный"

Плакса-вакса-гуталин

Мужчина, который только что расстался с подругой/развелся с женой. Когда такой человек пишет, в приложении фоном должна сразу же включаться ария Канио "Смейся Паяц над разбитой любовью". Это придаст большую драматургию его душевной тошноте, в частности, и вашему общению, в целом. Тут по-моему, все совершенно понятно. До полного выздоровления пациента ты будешь выполнять функцию бабы-пластыря, после чего здоровый и счастливый товарищ отправится на поиски настоящей любви.

Свой в доску

Мужчина, который через день общения понимает, что ты же свой в доску чувак. Да о такой, как ты, он всю жизнь мечтал. Ты умная, мудрая черепаха Тортилла, которая все поймет, пылинку с плеча смахнет, звонкий поджопник засадит. И вот он уже видит, как крепко взявшись за руки, вы бежите по ромашковому полю вашей френд зоны.

Мужик-подстава

Мужчина - минутка бабской слабости. Он чертовски хорош собой, умен, успешен, здоров физически и психически, ты сидишь напротив него, мажешься по креслу вареньем и думаешь: "Да лааааааадно! Да не может быть! А ты-то что делаешь в этой обители разврата и глупости??" А он тебе в лоб: "Я не сказал тебе сразу, что женат, думал ты откажешься встретиться! Но ты такая классная, давай завтра еще чаю попьем, поболтаем?" Дорогой мой человек, я только что, мысленно, вышла за тебя замуж и родила двойню. А чай пить с тобой я не хочу!

Блохастик

Нормальный, хороший такой претендент. Образован, неплохо воспитан, при деле, при теле. Но нет в нем какого-то лоска, представительности, что ли. Не хочется с ним идти по улице и надменно так, одними глазами говорить, проходящим мимо: "Видели?! Мой!"

На первый взгляд кажется, что ничего сложного. Отмыть, ушной клещ вывести, прививки сделать, чокер от блох надеть и вуа-ля. Но, скорей всего, уличный котенок подрастет, отъестся, шерсть его залосниться, а он как сидел на окне, грустно смотря на помойку, где кореша раздавливают на троих голову от селедки, так и будет сидеть. А потом при первой же возможности совершит несанкционированный побег.

НЛО

Мужчина - неопознанный летающий объект. Появляется и пропадает совершенно неожиданно. Желание общаться выражает исключительно по субботам, в тёмное время суток и весенне-летний период . Предположительно, высокая активность является следствием отправки жены и детей на дачу .

Чисто в постель забежать

Мужчина "я на секундочку, потрахаться!" Первое, что он пишет после "Привет!" это "Что Вам нравится в сексе больше всего?" "Обожаю, когда мужчина поглаживает мой мозг!" По-моему, мы предельно честны друг с другом.

Особо удачной мы считаем связь Тиндера с фэйсбуком. В своё время, будучи персонажами светскими, у нас накопилось множество знакомых из самых разных назовём их "тусовок". Поэтому узнать о вызвавшем интерес, потенциальном, но пока виртуальном партнере, занимает минут 10.

Ещё одна схема, работающая безотказно - выслать его фото сестре с вопросом:"Тебе писал?" Частенько ответ будет: "Спрашиваешь!". Обычно они, засранцы, настолько ленивы, что всем копируют один и тот же текст с пожеланием доброго утра, предложением пообедать и на выходных сходить в кино. Когда полет фантазии разоблачен, часть уходит по-английски, особенно дерзкие предлагают замутить втроем.

Вообще замутить с близняшкам - одна из самых часто озвучиваемых фантазий, встречающихся нам мужчин. Только не близняшки мы, между нами 4,5 года, но кого это собственно волнует, когда он уже мысленно замутил...

Нет, конечно, нельзя всех под одну гребенку. И ни в коем случае нельзя считать, что знакомство в Тиндере это чушь, бред и утопия. Бывает, люди знакомятся, встречаются, даже женятся. Мы лично знаем такие пары. Если быть точными – одну. Одну пару, дошедшую от "смахнуть вправо" до ЗАГСа. Так что думайте сами, решайте сами..."

Фото: из личного архива, zasmeshi.ru, pikabu.ru