Woman |

Мы с двумя детьми уехали в Италию страну посмотреть и себя, так сказать, показать. И тут же мне задали вопрос: а не легче ли ехать без такого балласта? Отвечаю: конечно, легче. Но не всегда есть возможность.

Италия - рай для детей. Любых детей. Особенно для детей до года. Их здесь обожают. Каждый считает своим долгом пообщаться, потрепать по щечке, восхититься, повозиться и умилиться.

Я отношусь к тем родителям, которые могут пойти с младенцем в ресторан. Но до семи вечера. Потом все, баста, дети - моветон и время романтических посиделок. Только не в Италии. Здесь, даже на севере, любые забегаловки - ад для романтиков. Зато дети и собаки везде - ласково просимо. Едим пиццы по очереди, пьём вино по очереди. Убеждаем себя, что это - тоже отдых.

При такой любви к детям сложно понять: отчего же выбор еды для кошечек широк и насыщен, а для детей - сплошь какие-то консервы. Да и продукты питания для домашних животных и домашних детей тут на одной полке стоят.

Поражает количество пап, прямо вот настоящих пап. Идёт такой мачо с укладкой, татуировками, бицепсами, трицепсами, загаром и в мокасинах, в одной руке - дочь, в другой - сын, в зубах - памперс, красивым бедром коляску толкает и двигается к материнской комнате марафет маленьким бамбино наводить. Хочется крикнуть в спину: "Постой, паровоз, удочери и меня!" Но нельзя. Рядом, как правило, идёт некрасивая, толстая, дымящая ноздрями папиросу, супруга.

Курят тут все. Кругом и всюду. От детских площадок до ресторана - все в дыму. В отличие от Риги это раздражает чуть реже. Итальянцы курят красиво. Апогеем считаю покупку детской кепки. Кепка и сигарета в одной руке, деньги и сдача во второй.

Мы взяли машину и катаемся по стране, подгадывая переезды под сон младшего ребёнка. Ничего так получается. Главное, не ставить себе слишком высокие цели и разметить точки остановок на расстоянии не больше 150-200 км. В противном случае, придётся терпеть кордебалет в машине. Кордебалет очень утомляет.

Ещё с ребёнком лучше отказаться от отелей и селиться в апартаментах. В последних есть кухня и холодильник - всегда можно приготовить поесть своим оглоедам. А вот рыдающий младенец в спящем отеле - не самый лучший отдых для вас и для соседей.

Сделать невозможное возможным - невозможно. Ну не видят дети разницы между красотой капеллы Скровеньи и Сан-Марко - церковь, картины, витражи - красиво, но "А мы скоро мороженое есть будем?". Это дети. Смиритесь.

Исключите огромное количество достопримечательностей, обойдите соборы стороной и сводите их, например, в самую старинную библиотеку или самый старый университет, или цветочное кафе, лучшую пиццерию, парк аттракционов. Так будет комфортней и спокойней всем. И у вас, и у них ещё будет возможность прочесать каждый музейный метр. Если будет желание.

В итльянских городах на севере, особенно больших, зелени и парков не очень много. Выпустить ползающего ребёнка порезвиться на травке - почти нереально. Так что готовьтесь: будет он разминать ноги и руки на вашей шее. Вот такой местный колорит.

И все равно я ни минуты не пожалела, что подписалась на такое путешествие. Мы катались с друзьями, ездили вдвоём, взбирались на вершины гор, пили вино на Сен-Луи, катались на велосипедах по Форт-Уилльямс - мы отдыхали по-разному и разным составом. Это - ещё один этап. И если мы перестанем чураться наших детей, а станем как итальянцы, обожать их в любое время суток, то любая поездка станет поводом получить массу позитивных эмоций взрослым и нахвататься приятных воспоминаний детям.

По мне, так лучше вспоминать, как мы искали соску младшей на ночном берегу озера Гарда, чем проверять домашние задания после школы.