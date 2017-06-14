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Когда поток российских туристов схлынул, отели и рестораны расплакались. Вместо широкой души ближайшего соседа ("Принеси нам, мальчик, водочки") за столики уселись жадные куркули из Швеции и Финляндии. А им уже черную икру с Белугой не подашь - не тот карман.

Кафе пухнут от народа, столики заняты, но в бюджете заведения - слёзы. Потому что стол на десятерых, где каждое блюдо усыпано трюфелем и бутылка пива под сухарик - очень разные для кассы ресторана вещи.

Я называю это явление "бизнес по-латвийски". То есть, государственная задача, призванная потопить предпринимателя. Любого. Бедный итальянский продавец мороженого - отличный тому пример. У нас прогнали россиян, но и южане не угодили.

И вот пришла статистика. Я прямо вижу, как никакие санкции, запреты и драконовские условия Карабаса-Барабаса не отвернут от Латвии туристов российских. Видимо, рестораны и отели нашей маленькой, но гордой могут спать спокойно.

В смысле, работать в поте лица. Потому что Латвия заняла 23 место из 25, "обогнав" соседнюю Литву почти на 9 мест и оставив Эстонию на "позорном" 5 месте.

А вот, собственно, и сам топ-25 стран. Куда отправляются российские туристы спускать кровно заработанные? На первом месте Финляндия, затем идёт Абхазия, Казахстан, Китай, вот тут появляется Эстония и только после неё - Таиланд и недоброжелательная к русской речи Украина.

После чего следует Германия, Польша, экзотические ОАЭ, чиаббатная Италия, ужас американского солдата Вьетнам, бывшая республика великого и могучего Азербайджан, беспокойная Турция, хлебосольная Грузия, близкая Литва, привычная Испания, Чехия со своим коленом и кнедликами, чумазая и святая Индия, романтичная Франция, здесь вдруг пвсплывает Южная Осетия, после чего видим Израиль.

До конца списка остается еще Швейцария и Армения. Под перед Швейцарией появляется Латвия. Это всё, что нужно знать об истории успеха нашей страны.

Я только что вернулась из Италии, где объездила половину страны. В каждом, даже самом задрипанном посёлке, - туристы, туристы, туристы. Когда я выхожу на Домскую площадь, то людей нужно искать с фонарём. Чувствую себя Диогеном. Только древнегреческий философ искал Человека, а я просто хочу увидеть людей. Любых людей. Вот эти два немецких пенсионера с водичкой и салатиком - не в счёт.

По-моему, кроме священных валунов, окутанных примитивными легендами, нескольких га леса и так себе пива здесь уже ничего не осталось. И было бы очень круто, если бы власть имущие хоть раз ответили за свои решения своим кошельком. Например, покрыли бы потери отеля в 40-60% от отсутствия постояльцев, компенсировали бы разницу в прибыли ресторану. В гроссбухе наверняка будет отчетливо видно: сколько евро притекло "до" и "после" судьбоносных решений.

Может быть, тогда это научило бы всех наших министров, их помощников, помощников их помощников не просто сидеть плотно в рабочем кресле, но и еще работать. Или хотя бы ничего не делать, чтобы не навредить ещё больше.