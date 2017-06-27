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Нам внушают, что население Латвии стареет не только потому, что молодые и дееспособные покидают страну, но и потому, что пожилые теперь живут дольше, стариков стало больше...

Приводится статистика - в 1990 году средняя продолжительность жизни людей (СПЖ) в Латвии составляла 64,79 года, а в 2015 — 70,2. Вроде прибавка солидная - 5.38 лет.

Но ведь это от какой печки танцевать? В 89-90-м годах в СССР начался экономический обвал, это время хаоса, неопределенности, тотального дефицита продуктов и пр., соответственно стали больше болеть и помирать.

А вот данные за относительно благополучные "застойные" годы совсем другие. Уже к 1968 году в России, Украине, Белоруссии, Литве, Латвии, Эстонии СПЖ подтянулась к отметке 70 лет. К 1985 году СПЖ в СССР выросла до 71,4 года ( а в более «сытых» и развитых прибалтийских республиках она, надо полагать, была много выше).

Тогда СССР входил в первую десятку стран мира с высокой СПЖ. И это при том, что у нас было еще много покалеченных на войне ветеранов и бывших репрессированных, которые, понятно, крепким здоровьем не отличались и долгожителями едва ли могли стать.

Выходит, что за 23 года независимости ЛР только-только начала догонять показатели СПЖ Латвийской СССР. Но если в 85-м мы не уступали в СПЖ развитым западным странам, а некоторые и превосходили, то теперь мы от них безнадежно отстаем на 8-10- лет! А от Швейцарии так и вовсе на 13!