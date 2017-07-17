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Катя - человек, который живет на колёсах. В прямом смысле слова. На новые мы ей как раз собираем всем миром. О том, что такое здесь, в Латвии, иметь статус "ограниченные возможности" - в блоге Екатерины.

"Хорошо жить у Европе! Равные возможности, толерантность, прогресс – всё это можно отнести к синонимам. Только вот странное обстоятельство: в нашей европейской Латвии почти не встретишь людей с ограниченными возможностями да с повышенными потребностями. Разве что – в пешеходном переходе в центре Риги, где четыре колеса = это "подайте кто может, все беды мира достались мне одному".

Кстати, не факт, что это - не фальсификация, не театр одного актёра. Но и этого достаточно, чтобы вырастить мощный стереотип: колясочники бедные и всенепременно несчастные.

И пускаясь в переход, хочется быстрее его преодолеть. Потому что стыдно за тот образ, который поневоле приходится на себя примерять.

Почему так происходит? Ответ предельно прост: равные возможности – это не про Латвию. Вернее не совсем про неё. И дело не в жителях - люди у нас прекрасные, отзывчивые и вежливые: дорогу перейти помогут, по лестнице поднимут и дверь всегда придержат.

Но пока всё будет держаться только на нашем добром обществе – адекватные пленники четырёх колёс останутся в заточении четырёх стен практически любого дома.

Люди, которые талантливы и работоспособны, которые готовы делиться знаниями, которые на что-то способны, оказывается, этой стране не нужны. Потому что нет главного – доступной среды.

Любая улица пестрит бордюрами, отсутствием грамотных спусков, трамвайными рельсами (последние, к слову, за пределами столицы даже не низкопольные!). Чтобы добраться из пункта А в пункт Б приходится преодолеть целый квест с непременным "спасибо-пожалуйста-извините". И всё бы ничего, но зачастую проблема начинается с порога твоей квартиры, где соседи в подъезде против пандуса, например.

И, вроде бы, 21 век, а чувствуешь себя Рапунцель в башне, где без помощи будешь заточена на неизвестный срок: тяжёлые двери, ступеньки, ступеньки, ступеньки, неработающие лифты - такой же приговор, как диагноз.

Я люблю свою страну, людей и их готовность помочь, даже на свои колёса совсем не жалуюсь – не надо натирать ножки неудобными каблуками. Если бы не одно но: город к тебе не готов, он дежурно улыбается и прячет взгляд, как хозяйка, которой приходится встречать нежелательных гостей.

Но, может быть, однажды все изменится? Может быть, однажды, я смогу сама выйти из дома, побывать в парке, добраться до кафе, съездить к подруге сама. Без чьей-либо помощи. Просто потому, что этот мир станет и вашим, и нашим... . Может быть. Однажды.